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    Anlık Bildirim

    Windows 11 oyuncular arasında daha popüler hale geldi

    Steam, oyuncuların ne tür donanım ve yazılım kullandıklarını gösteren en son istatistikleri paylaştı. Yayınlanan rapor kullanıcıların üçte birinden fazlasının Windows 11'e geçtiğini gösteriyor.
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    Windows 11 oyuncular arasında daha popüler hale geldi Tam Boyutta Gör

    Steam platformunun sahibi Valve, kullanıcıların tercih ettiği donanım ve yazılımlarla ilgili en son istatikleri paylaştı. Mayıs 2023 raporuna göre oyuncuların %5.85'lik kısmı tarafından kullanılan NVIDIA GeForce GTX 1650 en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor.

    En kayda değer değişiklikler işletim sistemleri kategorisinde gerçekleşti. Steam oyuncularının %34'ünün kullandığı Windows 11'in popülaritesi artmaya devam ediyor. En popüler sürüm olan Windows 10'un payı ise yavaş yavaş düşüyor. Şu anda %60.51 seviyesinde.

    Windows 11 oyuncular arasında daha popüler hale geldi Tam Boyutta Gör

    Steam kullanıcı istatistikleri

    Steam kullanıcılarının %96.14'lük bölümü Windows, %2.39'u macOS kullanıyor. Kalan %1.47'lik kısım ise Linux'un payı. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu hala altı çekirdekli işlemcileri (%33.7), 16 GB RAM'i (%52) ve 1920 x 1080 ekran çözünürlüğünü (%64) tercih ediyor.

    Açıklanan verilere göre en popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Quest 2 (%44). Steam kullanıcı istatistiklerinin tamamını burdaki özel sayfa üzerinden inceleyebilirsiniz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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