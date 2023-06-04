Windows 11 oyuncular arasında daha popüler hale geldi

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Steam platformunun sahibi Valve, kullanıcıların tercih ettiği donanım ve yazılımlarla ilgili en son istatikleri paylaştı. Mayıs 2023 raporuna göre oyuncuların %5.85'lik kısmı tarafından kullanılan NVIDIA GeForce GTX 1650 en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor.

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En kayda değer değişiklikler işletim sistemleri kategorisinde gerçekleşti. Steam oyuncularının %34'ünün kullandığı Windows 11'in popülaritesi artmaya devam ediyor. En popüler sürüm olan Windows 10'un payı ise yavaş yavaş düşüyor. Şu anda %60.51 seviyesinde.

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Steam kullanıcı istatistikleri

Steam kullanıcılarının %96.14'lük bölümü Windows, %2.39'u macOS kullanıyor. Kalan %1.47'lik kısım ise Linux'un payı. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu hala altı çekirdekli işlemcileri (%33.7), 16 GB RAM'i (%52) ve 1920 x 1080 ekran çözünürlüğünü (%64) tercih ediyor.

Açıklanan verilere göre en popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Quest 2 (%44). Steam kullanıcı istatistiklerinin tamamını burdaki özel sayfa üzerinden inceleyebilirsiniz.

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