Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Creative Commons'un görsel arama motoru hizmete başladı

Creative Commons, uzun süredir beta testlerini yürüttüğü görsel arama motorunu hizmete soktu. Sistemde 300 milyon görsel arasında arama yapılabiliyor. İşte detaylar...
2 hf.
1,8b
1
1
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Creative Commons'un görsel arama motoru hizmete başladı
Creative Commons, belirli koşullar altında ücretsiz kullanımı olan 300 milyondan fazla görüntünün kolayca keşfedilmesini sağlayan bir arama motoru başlattı. Veritabanları arasında 19 koleksiyondan oluşan görüntüler, Flickr, Rawpixel, New York Metropolitan Sanat Müzesi ve İngiltere Bilim Müzesi gibi arşivlerden taratılabiliyor.

300 milyon görsel taranabiliyor

Creative Commons, 2001 yılında hizmete başladı ve eser sahiplerinin belirlediği kurallara uymaları şartıyla, eserleri ücretsiz olarak paylaşma ve kullanma hakkı sunuyor. Görüntüler herkese açık ve genellikle çevrimiçi ortamda bulunan medya kuruluşları, eğitim kurumları ve tasarımcılar tarafından kullanılıyor.
Yapılan açıklamalara göre, şimdilik 300 milyonla sınırlı olan arşiv, ileriye dönük olarak genişletilecek ve görsellerin arasına, ders kitapları ve sesli kitaplar da eklenecek. Creative Commons, ana hedefinin arama motoruyla ortak alanlarda 1.4 milyar çalışmanın tümüne erişim sağlamak olduğunu belirtiyor.

https://search.creativecommons.org/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 hf.
! youtube de aynı kelimenin tekrarları içinde paradoks olup gideceğiz !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Apple, WWDC 2019 konferansında büyük yazılımsal değişiklikleri duyuracak 2 hf. Google, Android Auto'yu yeni tasarım ve özelliklerle güncelledi 2 hf. Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor 2 hf. 2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı 2 hf. Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek 2 hf. Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu 2 hf. Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi 2 hf. Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor 2 hf. 2018’de yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme hızı durdu 2 hf. Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri 2 hf. Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak 2 hf. Visual Studio projeleri artık çevrim içi düzenlenebilecek 2 hf. OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor 2 hf. Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor 2 hf. Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı 2 hf. Anne karnındaki bebekler dokunma hislerini nasıl algılıyor? 2 hf. Craig Wright, Bitcoin adreslerini açıklayacak 2 hf. Hackerlar çevrimiçi kampüs hizmetlerini hedefleyerek öğrencilerin kart bilgilerini kopyaladı 2 hf. Windows 10 güncelleme zamanlaması değişiyor 2 hf. Aşı reddi, Amerika'da son 25 yılın en büyük kızamık salgınına yol açtı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Creative Commons'un görsel arama motoru hizmete başladı Sonraki 2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri] 2 hf. Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası 2 hf. Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor 2 hf. 2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak 2 hf. Xiaomi Redmi Note 7, fotoğraf çekimi için uzaya gönderildi 2 hf. 6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi" 2 hf. NVIDIA, "Turing A" ve "Turing A olmayan" GPU zarı ayrımından vazgeçiyor 2 hf. Arzum ve İtalyan marka Ducati'den büyük iş birliği 2 hf. Android için YouTube Music artık yerel şarkıları çalabiliyor 2 hf. Spider-Man: Far From Home fragmanı yayınlandı 2 hf. Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor 2 hf. Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı 2 hf. Mars’ın bütün suyunu kum fırtınaları çalmış olabilir 2 hf. Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri, Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek 2 hf. Türk oyun sektöründe başarı hikayesi | VLMedia 2 hf. GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 2 hf. iOS 12.3 kodunda daha fazla toplu taşıma ipucu ortaya çıktı 2 hf. Realme X'in tanıtım tarihi resmen duyuruldu 2 hf. Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor? 2 hf. ABD Hava Kuvvetleri birden fazla füzeyi lazerle havada imha etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim