Creative Commons'un görsel arama motoru hizmete başladı

Creative Commons, belirli koşullar altında ücretsiz kullanımı olan 300 milyondan fazla görüntünün kolayca keşfedilmesini sağlayan bir arama motoru başlattı. Veritabanları arasında 19 koleksiyondan oluşan görüntüler, Flickr, Rawpixel, New York Metropolitan Sanat Müzesi ve İngiltere Bilim Müzesi gibi arşivlerden taratılabiliyor.

300 milyon görsel taranabiliyor

Creative Commons, 2001 yılında hizmete başladı ve eser sahiplerinin belirlediği kurallara uymaları şartıyla, eserleri ücretsiz olarak paylaşma ve kullanma hakkı sunuyor. Görüntüler herkese açık ve genellikle çevrimiçi ortamda bulunan medya kuruluşları, eğitim kurumları ve tasarımcılar tarafından kullanılıyor.

https://search.creativecommons.org/

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Yapılan açıklamalara göre, şimdilik 300 milyonla sınırlı olan arşiv,olarak genişletilecek ve görsellerin arasına, ders kitapları ve sesli kitaplar da eklenecek., ana hedefinin arama motoruyla ortak alanlardaçalışmanın tümüne erişim sağlamak olduğunu belirtiyor.