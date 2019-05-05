Samsung, tam ekranlı bir akıllı telefon için, ekran altı kamera çözümü geliştiriyor

Samsung, şu sıralar katlanabilir akıllı telefonunun ekranındaki problemlerle boğuşurken, bir yandan da kullanıcıların heyecanla beklediği tam ekranlı akıllı telefon modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen haberlere göre şirket ekranın altına monte edilecek bir kamera çözümü geliştirmeye başladı.

Ekranın işleyişini etkilemeyecek

Essential Phone ve iPhone X'in hayatımıza soktuğu çentikli ekran kavramını, Samsung'un da katılmasıyla birlikte tüm akıllı telefon üreticileri benimsemiş durumda. Ancak Güney Koreli şirketin, kullanıcıların rüyalarını süsleyen gerçek tam ekranlı bir akıllı telefonla ilgili çalışmalar yürüttüğünü bizzat Ar-Ge grubu başkanı Yang Byung-duk onayladı.

https://www.gsmarena.com/samsung_is_working_on_an_underdisplay_camera_solution_aiming_for_the_coveted_alldisplay_phone_design-news-36895.php

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Akıllı telefon endüstrisi, telefonların ekranlarına gizlenengizlemek için çeşitli çözümlere sahipler. Ancak bunların hiçbiri, henüz tam ekranlı bir telefonun üretilmesine. Samsung'un geliştirmek için çaba sarfettiği yeni teknolojide ise, kamera ekranın altına gizleneceği ve ekranınhiç bir şekilde etki etmeyeceği ifade ediliyor. Tam olarak nasıl çalışacağı bilinmese de,bu teknoloji ile ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.