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Samsung, tam ekranlı bir akıllı telefon için, ekran altı kamera çözümü geliştiriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği, gerçek tam ekranlı akıllı telefonu üretebilmek için, ekran altı kamera çözümü üzerinde çalışıyor.
2 hf.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, şu sıralar katlanabilir akıllı telefonunun ekranındaki problemlerle boğuşurken, bir yandan da kullanıcıların heyecanla beklediği tam ekranlı akıllı telefon modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen haberlere göre şirket ekranın altına monte edilecek bir kamera çözümü geliştirmeye başladı.

Ekranın işleyişini etkilemeyecek

Essential Phone ve iPhone X'in hayatımıza soktuğu çentikli ekran kavramını, Samsung'un da katılmasıyla birlikte tüm akıllı telefon üreticileri benimsemiş durumda. Ancak Güney Koreli şirketin, kullanıcıların rüyalarını süsleyen gerçek tam ekranlı bir akıllı telefonla ilgili çalışmalar yürüttüğünü bizzat Ar-Ge grubu başkanı Yang Byung-duk onayladı.
Samsung, tam ekranlı bir akıllı telefon için, ekran altı kamera çözümü geliştiriyor
Akıllı telefon endüstrisi, telefonların ekranlarına gizlenen hoparlör, ahize ve çeşitli sensörleri gizlemek için çeşitli çözümlere sahipler. Ancak bunların hiçbiri, henüz tam ekranlı bir telefonun üretilmesine yetmedi. Samsung'un geliştirmek için çaba sarfettiği yeni teknolojide ise, kamera ekranın altına gizleneceği ve ekranın işleyişine hiç bir şekilde etki etmeyeceği ifade ediliyor. Tam olarak nasıl çalışacağı bilinmese de, önümüzdeki dönemde bu teknoloji ile ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_is_working_on_an_underdisplay_camera_solution_aiming_for_the_coveted_alldisplay_phone_design-news-36895.php Yorum Yaz
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khaos 2 hf. en beğenilen
Samsung bol bol bunu reklam yapar sonra hiç beklemediğin bir çinli firma önce tanıtır sonra piyasaya sürer Samsung da sadece bakar.
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borukuzen 2 hf.
Parmak izi tarayıcısının ekranın içine entegre edilmesinden sonra eğer başarabilirlerse, ikinci büyük yenilik ekranın içine gizlenen kamera olabilir.
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TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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kaya0 1 hf.
yorum yaz' a tıklayınca ana sayfaya atıyor bilginize
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DH Misafiri 2 hf.
ön hoparlöre gerek yok. Ekrandan ses iletme özelliği var artık. Bknz: p30 serisi.
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Angel of the Lord 1 hf. DH Misafiri
Ekrandan ses teknolojisi ilk olarak Mi Mix modelinde vardı sanırım. En azından yaygın olarak onda olması lazım. Öte yandan diğer arkadaşın dediği Mi Mix 3 örneğine gelirsek. Onda da kızaklı yapı var. Diğer pek çok telefonda olduğu gibi. Samsung'un denediği set kızaksız, çentiksiz, deliksiz tam ekran modeli.
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renega 2 hf.
Nasıo çalışacağı belli ultrasonik parmak izi okuyucusu gibi üzerine yoğun ışık tutunca belli olacak kamera. Bence s10'da böyle olmalıydı sonuçta ekrana gömülü diyorlar
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Mr. Jingles 2 hf.
Bugün telefonlarda benimsenen çentik tasarımının en büyük sebebi ekran altına gizlenemeyen kameradır. Eğer başarabilirlerse büyük devrim olur. Kenar çerçevelerini saymazsak tamamen ekrandan oluşan çentiksiz telefonlar görebiliriz umarım.
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renega 2 hf. Mr. Jingles
yakınlık sensörü, ön hoparlör için yine biraz çerçeve gerekli
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stalker(1979) 2 hf.
Güzel bir haber. Zaten alt çerçeve bir kamera koymak için yeterince kalın. Mantıklı iş yapmış olurlar.
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Algorithmus 2 hf. yeni yorumcu
Galaxy Fold gibi olacaksa hiç olmasın daha iyi. İnovasyonda birinci olacağız diye sürekli fail ediyorlar.
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renega 2 hf. Algorithmus
İphone 1. olmak için uğraşmasa da fail? çentik'de ve kulaklık çıkışını kaldırmakta. parmak izi sensörünü de
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Sharparrow 2 hf.
Uğur seven'cim... Eğer hâlâ görmrdiysen tam ekranlı bir telefon mesela gidip Xiaomi Mi Mix 3'e bakabilirsin.. tam dediğin gibi tam ekranlı.. burada dilbilgisi sorunu yaşadığın kesin.. yoksa Mi Mix 3 aynen bahsettiğin gibi tam ekran... Daha başka pek çok model yazabilirim...
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renega 2 hf. Sharparrow
xiaomi çöp
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khaos 2 hf. en beğenilen
Samsung bol bol bunu reklam yapar sonra hiç beklemediğin bir çinli firma önce tanıtır sonra piyasaya sürer Samsung da sadece bakar.
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renega 2 hf. khaos
oneplus 6t ilk ekrana gömülü parmak izi okuyucu çıkardı da gördük. Türkiyeye gelemedi bile. Samsung çıkarır çıkarmaz satışlarda patlama yaptı
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khytr89 2 hf.
Fold dan daha mantikli bir hamle.. ekran katlaninca ne oluyor, gom kamerayi ekrana iste..
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