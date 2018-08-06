Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık ile müziği doğrudan oynatın

Kablosuz kulaklıklar ile uzaktan müzik dinlemek yerine doğrudan kulaklık üzerinden oynatmak mümkün. Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık bu imkânı sunan son örneklerden birisi oldu.

Creative Outlier ONE Plus özellikleri ve fiyatı

Bluetooth tabanlı bir kulaklık olan Creative Outlier ONE Plus barındırdığı 4GB dahili kapasite sayesinde müzikleri saklamanızı sağlıyor. Yine dahili MP3 oynatıcı ile de bu müziklerinizi yaklaşık 10 saat boyunca dinleyebiliyorsunuz. Sadece müzik dinlemek niyetindeyseniz bu özellik size daha fazla kullanım süresi kazandırıyor.

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Outlier serisi zaten uzun kullanım süresi ve ses kalitesiyle oldukça beğeniliyor. Outlier ONE Plus çıtayı biraz daha yukarı çekmiş oldu. Bluetooth 4.2 üzerinden bağlantı kuran kulaklık bu halde de 7 saat civarında bir kullanım ömrü sunuyor.

6mm neodim sürücüler ile güçlendirilen kulaklık çok yönlü ve kaliteli kayıt yapabilen bir mikrofona da sahip. Mikrofonun saklandığı kumanda ünitesi ile uzaktan müzik çalar ve çağrı kontrolü sağlayabiliyorsunuz. IPX4 sertifikası ile kulaklık tere karşı dayanıklılık sunuyor. Creative Outlier ONE Plus kulak içi kulaklık 45 Pound seviyesinden alıcı bulacak.