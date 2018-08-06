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Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık ile müziği doğrudan oynatın

Sürekli müzik dinlemek isterseniz Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık dahili MP3 çalar ile sizi telefon bağlantısından kurtarıyor. Creative Outlier ONE Plus özellikleri ve fiyatı haberimizde
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz kulaklıklar ile uzaktan müzik dinlemek yerine doğrudan kulaklık üzerinden oynatmak mümkün. Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık bu imkânı sunan son örneklerden birisi oldu.

Creative Outlier ONE Plus özellikleri ve fiyatı

Bluetooth tabanlı bir kulaklık olan Creative Outlier ONE Plus barındırdığı 4GB dahili kapasite sayesinde müzikleri saklamanızı sağlıyor. Yine dahili MP3 oynatıcı ile de bu müziklerinizi yaklaşık 10 saat boyunca dinleyebiliyorsunuz. Sadece müzik dinlemek niyetindeyseniz bu özellik size daha fazla kullanım süresi kazandırıyor.

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Outlier serisi zaten uzun kullanım süresi ve ses kalitesiyle oldukça beğeniliyor. Outlier ONE Plus çıtayı biraz daha yukarı çekmiş oldu. Bluetooth 4.2 üzerinden bağlantı kuran kulaklık bu halde de 7 saat civarında bir kullanım ömrü sunuyor.

6mm neodim sürücüler ile güçlendirilen kulaklık çok yönlü ve kaliteli kayıt yapabilen bir mikrofona da sahip. Mikrofonun saklandığı kumanda ünitesi ile uzaktan müzik çalar ve çağrı kontrolü sağlayabiliyorsunuz. IPX4 sertifikası ile kulaklık tere karşı dayanıklılık sunuyor. Creative Outlier ONE Plus kulak içi kulaklık 45 Pound seviyesinden alıcı bulacak.

 

https://wccftech.com/creative-announces-outlier-one-plus-wireless-earbuds-with-integrated-player/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Morphinz 10 ay
inceleme bekliyoruz.
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DH Misafiri 10 ay
tebrik ederim.
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labtek38 10 ay
Fiyatın son cümlede olacağını sayfayı açmadan biliyordum :D
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Exnuc 10 ay
Bilgisayar'da oyunlar için kullansak performans verir mi acaba?
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intel7mix 10 ay Exnuc
Ses olarak verir diye tahmin ediyorum ama en çokta konfor deneyimi yaşatır. Bu deneyimden sonra ağır hantal oyuncu kulaklıklarını kullanmak istemeyebilirsin. Xioami kulak içi modelleri bile iş görür. 30 dolar verip iyi deneyim yaşarsınız.
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