Xiaomi’den bu kez giriş seviyesi telefon

Mobil telefon sektöründe artık ibre büyük oranda akıllı telefonlara kaydı ve düşen maliyetlerle birlikte insanlar standart bir giriş seviyesi telefon yerine akıllı telefon tercih etmeye başladı. Bununla birlikte üreticiler giriş seviyesi telefonları yeniden cazip hale getirmeye çalışıyor.

Xiaomi Qin1 özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarının önemli ismi Xiaomi bu kez gelişmiş bir giriş seviyesi telefon ile karşımızda. Qin1 adı verilen ve firmanın kitle fonlama platformunda destek arayan telefon önemli özelliklere sahip.

2.8 inçlik IPS ekranında 240x320 piksel çözünürlük barındıran telefon Gorilla Glass ile güçlendirilmiş. İki adet Cortex-A53 çekirdekli yonga setinin güç verdiği telefonda 256MB RAM ve 512MB depolama kapasitesi bulunuyor.

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Telefonda metal tasarım ile 8.5mm civarında gövde kalınlığı sunuluyor. 1480mAh kapasiteli bataryası ise 15 güne kadar bekleme ve 420 dakikaya kadar konuşma süresi sunuyor. Ayrıca USB Tip-C bağlantısı da önemli bir unsur.

Önemli özelliklerine değinecek olursak 4G ve WiFi bağlantıları sayesinde her zaman hızlı bir internet erişimi mevcut. Bu sayede hava durumu gibi çevrim içi bilgiler alınabiliyor. Cihazda GPS yongası da mevcut.

Dikkat çekici en önemli özellik ise gerçek zamanlı bir çeviri uygulamasının olması. Sesle de kontrol edilebilen çevirmen özelliği yapay zekâ destekli ve 17 dilde tercüme yapabiliyor.

Yukarıda saydığımız özellikler Qin1s modeli için ve fiyatı da 45$ civarında. Cortex-A7 işlemci, WiFi, 2G desteği, çeviri ve GPS özellikleri olan Qin1 modeli ise 30$ civarında satılacak.