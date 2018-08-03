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Xiaomi’den bu kez giriş seviyesi telefon

Standart cep telefonları da artık önemli özellikler kazanmaya başladı. Üreticiler yeni çözümler geliştirerek tüketiciye ucuz alternatifler sunmaya çalışıyor. Xiaomi Qin1 buna son örnek.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
13,7b
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil telefon sektöründe artık ibre büyük oranda akıllı telefonlara kaydı ve düşen maliyetlerle birlikte insanlar standart bir giriş seviyesi telefon yerine akıllı telefon tercih etmeye başladı. Bununla birlikte üreticiler giriş seviyesi telefonları yeniden cazip hale getirmeye çalışıyor.

Xiaomi Qin1 özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarının önemli ismi Xiaomi bu kez gelişmiş bir giriş seviyesi telefon ile karşımızda. Qin1 adı verilen ve firmanın kitle fonlama platformunda destek arayan telefon önemli özelliklere sahip.

2.8 inçlik IPS ekranında 240x320 piksel çözünürlük barındıran telefon Gorilla Glass ile güçlendirilmiş. İki adet Cortex-A53 çekirdekli yonga setinin güç verdiği telefonda 256MB RAM ve 512MB depolama kapasitesi bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "BlackBerry Evolve ve Evolve X tanıtıldı"

Telefonda metal tasarım ile 8.5mm civarında gövde kalınlığı sunuluyor. 1480mAh kapasiteli bataryası ise 15 güne kadar bekleme ve 420 dakikaya kadar konuşma süresi sunuyor. Ayrıca USB Tip-C bağlantısı da önemli bir unsur.

Önemli özelliklerine değinecek olursak 4G ve WiFi bağlantıları sayesinde her zaman hızlı bir internet erişimi mevcut. Bu sayede hava durumu gibi çevrim içi bilgiler alınabiliyor. Cihazda GPS yongası da mevcut.

Dikkat çekici en önemli özellik ise gerçek zamanlı bir çeviri uygulamasının olması. Sesle de kontrol edilebilen çevirmen özelliği yapay zekâ destekli ve 17 dilde tercüme yapabiliyor.

Yukarıda saydığımız özellikler Qin1s modeli için ve fiyatı da 45$ civarında. Cortex-A7 işlemci, WiFi, 2G desteği, çeviri ve GPS özellikleri olan Qin1 modeli ise 30$ civarında satılacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/08/02/xiaomi-crowdfunds-a-cheap-feature-phone-with-wi-fi-4g-and-real-time-voice-translation/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 10 ay en beğenilen
49€ olan Nokia 3310 piyasaya 599 TL ile girmişti yanlış hatırlamıyorsam.
Edit: 699'muş. Uyaranlara teşekkür ederim.
2 Yanıt Yanıtla +16
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deoks 10 ay
Piyasada gerçekten bu segment telefonlarda ciddi bir açık var. Dokunmatik kullanamayan yaşlılarımız için özellikleri güzel telefonlar bulamıyoruz.
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Dağılın 6 ay
telefon sanırım daha TR'ye gelmedi?
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muhayyel genç 9 ay
Telefon iyi lakin şarj adaptörü koymamaları saçma olmuş.
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lapatid 9 ay
bu 4g li tuslu telefonlarda hotspot ozelligi var midir
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ardaalisahin 9 ay
Xiaominin kendisi gelemedi daha.Bu telefonu hayatta gelmez.
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aniceman 9 ay
hem tasarruf diyoruz hem de iletişim ihtiyacını en uygun fiyatla kapatmak isteyen insanları "buna bu kadar parayı verene kadar az daha kat" diye akıllı telefon harcamasına itiyoruz. tam türk işi...
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EFSANEBRAD 9 ay
Whatsapp kullanabilsek kesin alırdım kendime. Başka bir şeye ihtiyacım yok telefonda.
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muhayyel genç 9 ay
Aynen keşke WhatsApp olsa
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fatih448 9 ay
Minimum Ötv vergisi sebebiyle 30$ = 150 tl desek. 160 minimum ötv dersen.trt +kdv ile kar payı harici 400den aşşa gelmez beyler. Hayırlı forumlar.
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lithran 10 ay
Ula bu bize gelene otomatik 500 tl oluyor. O parayi Buna verene kadar gider gene babama ellemeli kaan1 alirim Daha İyi anasini satayim.
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deoks 10 ay
Piyasada gerçekten bu segment telefonlarda ciddi bir açık var. Dokunmatik kullanamayan yaşlılarımız için özellikleri güzel telefonlar bulamıyoruz.
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yorumculuklar 10 ay
Tam yolculuk telefonu olmuş, bağlanabilirlik çok iyi duruyor, özellikle GPS şaşırttı. Zaten GPS ve anında çeviri özellikleri de bence yolculuklar için tasarlanmış bir cihaza benziyor. Pahalı cihazını çalıdırabileceğini düşünen gezginler için iyi bir tercih olur.
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