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Creative ve Intel, Senz3D isimli etkileşimli kamera modelini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Creative ve Intel, Senz3D isimli etkileşimli kamera modelini duyurdu
Kullanıcıların daha çok ürettiği ses donanımları ile tanıdığı Creative ve işlemci dünyasının büyük ismi Intel, Senz3D ismini verdiği etkileşimli kamera modelini duyurdu.
Alışılmış kamera modellerinden sunduğu birçok farklı özellik ile ayrılan Senz3D, üzerinde yer alan çift mikrofon ve gelişmiş derinlik sensör teknolojisi sayesinde çok boyutlu etkileşim ve üç boyutlu hareket takibi sağlayabiliyor. Bu özellikleri sayesinde oyunların parmaklar ya da el hareketleri ile kontrol edilmesine, oyun içerisinde yer alan objeler ile etkileşime geçilmesine ve temel bilgisayar işlemlerinin yapılmasına imkan veren Senz3D, üç boyutlu algılama özelliği sayesinde yüz haritası çıkartabiliyor, normal olarak video konferanslar yapılabiliyor ve ses ile kontrol edilerek beraberinde gelen birçok uygulamayla aktif olarak kullanılabiliyor.
Kullanıcılara Leap Motion tarzında bir deneyim yaşatan Creative Senz3D'nin satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.laptopmag.com/intel-creative-senz3d-camera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 5 yıl
kinect terk
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nehuse 5 yıl
Bir zamanlar neydin be creative şimdi adı bile duyulmaz bir firma oldun
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murdocklawless 5 yıl
creative'in hiç bir ürününü almam. iki sene sonra driver desteğini keserler yenisini satabilmek için.
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savinelli 5 yıl
bana kinect i hatırlattı
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FRAPS 5 yıl
Güzel ürün , 3d alan taramasıyla öne çıkmış.Buna uygun yazılım varsa bence iş yapar
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