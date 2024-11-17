Intel açıkladı: 3D V-Cache rakibi sunucu pazarına geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD'nin 3D V-Cache teknolojisi, Ryzen 5000X3D, 7000X3D ve Ryzen 9000X3D olmak üzere son üç nesilde oyun performansını ciddi şekilde artırdı. Bu alanda rakibini takip eden Intel ise, henüz tam bir yanıt verebilmiş değil. Şimdi bu bekleyiş sürerken, şirkete ait 3D önbellek teknolojisi hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı.

Oyuncular yerine sunucuları hedefliyor

Kaçıranlar için AMD’nin ilk olarak Ryzen 5000 Serisiyle birlikte faaliyete geçirdiği 3D V-Cache teknolojisi artık yeni sayılmaz. Çiplere ekstra önbellek dahil etmek için kullanılan bu teknoloji, özellikler oyunlar olmak üzere bazı iş yüklerinde performansı çok ciddi oranlarda artırabiliyor. Intel'in ise bu teknolojiye sahip tüketici CPU'ları üretme planı yok gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yerine şirket, daha kritik bir pazar segmenti olan yeni nesil sunucu CPU'ları geliştirmeye odaklanacak. Öyle ki Intel Teknoloji İletişim Müdürü Florian Mailslinger, Intel’in 3D Cache teknolojisinin ilk olarak 2025'te piyasaya sürülecek olan Clearwater Forest Xeon sunucu işlemcilerinde kullanacağını doğruladı.

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Ancak yetkili isim, bu teknolojinin öncelikle gecikmeyi azaltma ve bellek kapasitesini artırma amacıyla sunucularda kullanılacağını, "oyun pazarının ise şirket için öncelikli bir hedef olmadığını" belirtti. Dolayısıyla oyuncuların yeni işlemciler için bir süre daha beklemeleri gerekecek.

Diğer tarafta AMD 3D V-Cache işlemcilerin verimlilik veya üretkenlik uygulamalarında belirgin bir avantaja sahip olmadığını belirtelim. Buna rağmen AMD, gelecekteki 9900X3D ve 9950X3D modelleriyle önbellek boyutunu artırmayı ve oyun performansında daha fazla iyileştirme sağlamayı planlıyor. Sonuç olarak rekabetin daha da kızıştığını görebiliriz.

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