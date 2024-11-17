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    Intel açıkladı: 3D V-Cache rakibi sunucu pazarına geliyor

    Intel, bir süredir en popüler oyun işlemcileri olarak nitelendirilen AMD X3D CPU'lara yanıt vermeyecek. Bunun yerine yalnızca sunucu pazarına geliyor. İşte detaylar...
    Intel açıkladı: 3D V-Cache rakibi sunucu pazarına geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD'nin 3D V-Cache teknolojisi, Ryzen 5000X3D, 7000X3D ve Ryzen 9000X3D olmak üzere son üç nesilde oyun performansını ciddi şekilde artırdı. Bu alanda rakibini takip eden Intel ise, henüz tam bir yanıt verebilmiş değil. Şimdi bu bekleyiş sürerken, şirkete ait 3D önbellek teknolojisi hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. 

    Oyuncular yerine sunucuları hedefliyor

    Kaçıranlar için AMD’nin ilk olarak Ryzen 5000 Serisiyle birlikte faaliyete geçirdiği 3D V-Cache teknolojisi artık yeni sayılmaz. Çiplere ekstra önbellek dahil etmek için kullanılan bu teknoloji, özellikler oyunlar olmak üzere bazı iş yüklerinde performansı çok ciddi oranlarda artırabiliyor. Intel'in ise bu teknolojiye sahip tüketici CPU'ları üretme planı yok gibi görünüyor.

    Intel açıkladı: 3D V-Cache rakibi sunucu pazarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Bunun yerine şirket, daha kritik bir pazar segmenti olan yeni nesil sunucu CPU'ları geliştirmeye odaklanacak. Öyle ki Intel Teknoloji İletişim Müdürü Florian Mailslinger, Intel’in 3D Cache teknolojisinin ilk olarak 2025'te piyasaya sürülecek olan Clearwater Forest Xeon sunucu işlemcilerinde kullanacağını doğruladı.

    Ancak yetkili isim, bu teknolojinin öncelikle gecikmeyi azaltma ve bellek kapasitesini artırma amacıyla sunucularda kullanılacağını, "oyun pazarının ise şirket için öncelikli bir hedef olmadığını" belirtti. Dolayısıyla oyuncuların yeni işlemciler için bir süre daha beklemeleri gerekecek.

    Diğer tarafta AMD 3D V-Cache işlemcilerin verimlilik veya üretkenlik uygulamalarında belirgin bir avantaja sahip olmadığını belirtelim. Buna rağmen AMD, gelecekteki 9900X3D ve 9950X3D modelleriyle önbellek boyutunu artırmayı ve oyun performansında daha fazla iyileştirme sağlamayı planlıyor. Sonuç olarak rekabetin daha da kızıştığını görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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