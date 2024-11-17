Intel açıkladı: 3D V-Cache rakibi sunucu pazarına geliyor

Oyuncular yerine sunucuları hedefliyor
Kaçıranlar için AMD’nin ilk olarak Ryzen 5000 Serisiyle birlikte faaliyete geçirdiği 3D V-Cache teknolojisi artık yeni sayılmaz. Çiplere ekstra önbellek dahil etmek için kullanılan bu teknoloji, özellikler oyunlar olmak üzere bazı iş yüklerinde performansı çok ciddi oranlarda artırabiliyor. Intel'in ise bu teknolojiye sahip tüketici CPU'ları üretme planı yok gibi görünüyor.
Ancak yetkili isim, bu teknolojinin öncelikle gecikmeyi azaltma ve bellek kapasitesini artırma amacıyla sunucularda kullanılacağını, "oyun pazarının ise şirket için öncelikli bir hedef olmadığını" belirtti. Dolayısıyla oyuncuların yeni işlemciler için bir süre daha beklemeleri gerekecek.
Diğer tarafta AMD 3D V-Cache işlemcilerin verimlilik veya üretkenlik uygulamalarında belirgin bir avantaja sahip olmadığını belirtelim. Buna rağmen AMD, gelecekteki 9900X3D ve 9950X3D modelleriyle önbellek boyutunu artırmayı ve oyun performansında daha fazla iyileştirme sağlamayı planlıyor. Sonuç olarak rekabetin daha da kızıştığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir