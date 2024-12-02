Türkiye’de ilk ve tek: Yerli kamera girişimi “unicorn” olma yolunda

Türkiye’nin ilk ve tek yerli ileri teknoloji kamera tasarımcısı ve üreticisi olan Büyütech, otonom sürüş sistemlerine yönelik ölçeklenebilir, maliyet etkin çözümleriyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar 120 ülkede kullanılan 300 binden fazla kameraya imza atan şirket, 2020 yılından itibaren otomotiv sektörüne yoğunlaşarak önemli bir büyüme sergiledi.
Yerli üretimle global başarı
Büyütech, 2023 yılında aldığı 7 milyon dolarlık yatırımla büyümesini sürdürürken, toplamda 70 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı. Şirketin gelirleri 40 kat artarken, ekibi de 10 kat genişledi. Ayrıca, 160 milyon dolarlık sözleşme potansiyeli ve yıllık 800 bin kamera üretim kapasitesiyle dikkat çeken şirket, küçük yatırımlarla bu kapasiteyi 3 milyon adede çıkarabilecek durumda.
2026 yılı itibarıyla Avrupa’da araç başına 3 ila 5 kamera zorunlu hale gelirken, otonom sürüş sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu sayı 20’ye kadar çıkacak. Bu gelişmeler, akıllı kamera pazarını hızla büyütecek ve Büyütech için yeni fırsatlar yaratacak. Şirket, halka arz öncesi büyüme sürecini desteklemek amacıyla yeni bir yatırım turu başlatarak üç yılda 15 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı hedefliyor. Bu yatırımların, global pazardaki etkinliğin artırılmasına ve 2028 yılına kadar 1 milyar dolarlık piyasa değerine ve "unicorn" hedefine ulaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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