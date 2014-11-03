Cree daha parlak ve daha az enerji tüketen ucuz LED ampül geliştirdi





Kompakt floresan lambalar yanında aydınlatma sistemleri için daha fazla tercih edilmeye başlanan LED lambalar bununla birlikte biraz daha fazla maliyetli oluyor. Ancak Cree hem daha parlak hem de maliyeti düşük LED lambalar geliştirmeyi başardı.





Cree maliyet konusunda kompakt floresan lambalardan bile daha düşük seviyelere inebilmiş ve bunu da LED lambalardaki ısı azaltımı teknolojisi ve tasarım değişikliği ile başarmış.





Normalde LED ampüllerde ısıyı dağıtmak ve LED birimlerini bir arada tutmak için halkalar kullanılıyor. Cree ise diyotlardaki ısı arttıkça bunu dışarıdaki havayı içeri alarak düşüren bir sistem geliştirmiş. Böylece artan ısı uç kısma doğru yöneliyor ve sonra da dışarı çıkıyor.





Cree ayrıca ampüldeki LED sayısını da 10'dan 8'e düşürmüş. Ancak diyotlar yüksek güç harcayarak daha fazla ışık ürettiği için parlaklık konusunda herhangi bir düşüş de yaşanmıyor. 40-watt eşdeğerindeki ampül 460 lümen, 60 watt eşdeğerindeki ampül ise 815 lümen parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ancak enerji tüketimi yüzde 85 oranına kadar düşürülmüş. Ampülün kullanım ömrü 25 000 saat civarında.





4Flow Filament tasarımı sayesinde sıcak ve çok yönlü ışıklar dağıtabilen LED ampüller kırılmalara karşı dayanıklı bir muhafaza içerisinde tutuluyor. Cree'nin 40 ve 60 watt eşdeğerindeki LED ampülleri yaklaşık 8$ fiyat etiketi ile satılıyor. Yapılan geliştirmeler neticesinde LED ampül şekil olarak daha çok standart sarı ışıklı ampüllere benziyor. Firma bu sayede tüketicilerin yeni LED ampüllerini daha kısa sürede benimseyeceğini düşünüyor.

http://www.cree.com/News-and-Events/Cree-News/Press-Releases/2014/October/New-Cree-LED-Bulb