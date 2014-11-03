Cree daha parlak ve daha az enerji tüketen ucuz LED ampül geliştirdi

Haber Editörü
Kompakt floresan lambalar yanında aydınlatma sistemleri için daha fazla tercih edilmeye başlanan LED lambalar bununla birlikte biraz daha fazla maliyetli oluyor. Ancak Cree hem daha parlak hem de maliyeti düşük LED lambalar geliştirmeyi başardı.
Cree maliyet konusunda kompakt floresan lambalardan bile daha düşük seviyelere inebilmiş ve bunu da LED lambalardaki ısı azaltımı teknolojisi ve tasarım değişikliği ile başarmış.
Normalde LED ampüllerde ısıyı dağıtmak ve LED birimlerini bir arada tutmak için halkalar kullanılıyor. Cree ise diyotlardaki ısı arttıkça bunu dışarıdaki havayı içeri alarak düşüren bir sistem geliştirmiş. Böylece artan ısı uç kısma doğru yöneliyor ve sonra da dışarı çıkıyor.
Cree ayrıca ampüldeki LED sayısını da 10'dan 8'e düşürmüş. Ancak diyotlar yüksek güç harcayarak daha fazla ışık ürettiği için parlaklık konusunda herhangi bir düşüş de yaşanmıyor. 40-watt eşdeğerindeki ampül 460 lümen, 60 watt eşdeğerindeki ampül ise 815 lümen parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ancak enerji tüketimi yüzde 85 oranına kadar düşürülmüş. Ampülün kullanım ömrü 25 000 saat civarında.
4Flow Filament tasarımı sayesinde sıcak ve çok yönlü ışıklar dağıtabilen LED ampüller kırılmalara karşı dayanıklı bir muhafaza içerisinde tutuluyor. Cree'nin 40 ve 60 watt eşdeğerindeki LED ampülleri yaklaşık 8$ fiyat etiketi ile satılıyor. Yapılan geliştirmeler neticesinde LED ampül şekil olarak daha çok standart sarı ışıklı ampüllere benziyor. Firma bu sayede tüketicilerin yeni LED ampüllerini daha kısa sürede benimseyeceğini düşünüyor.
Kaynak:http://www.cree.com/News-and-Events/Cree-News/Press-Releases/2014/October/New-Cree-LED-Bulb
http://www.cree.com/News-and-Events/Cree-News/Press-Releases/2014/October/New-Cree-LED-Bulb Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Burası Türkiye sen de haklısın...
bu eski zamanlarda pioneer araba teyplerinin en iyisi olduğunu düşünmek ile eşdeğerdir.
lütfen toyoda gosei, seoul, nichia gibi markaları bilmeden, sonrasında osram gibi akkor ve türevlerinde dev firmaların led için atak yapıp zirvedeki firmaların kalitesine ulaşamadığından, sonrasında samsung un bile bu sektörde adı geçen üreticiler ile baş edemeyip led üretiminden çekilmesine kadar bilmediğiniz çok fazla bilgi var.
forumu yanlış bilgiler ile kirletmeyelim.
dilerseniz rahatlıkla google amcaya sorabilir dünya üzerindeki led çipi satış miktarlarına ulaşabilirsiniz.
bir arkadaş da cree yi çin malları ile karıştırmayın yazmış.
cree amarika patentlidir. lakin üretimi çindedir. bir nevi çin malıdır da denebilir. patentin alındığı ülke ve üretim yapılan ülke farklılığı ile insanlar yanıltılmakta.
edit:imla ve eklemeler.
Osram gibi yari üretici bir Tüketici ve GE gibi sektörün en eski ve en fazla yatırım yapan firmalarını çok çabuk ıskartaya çıkarmıssınız..
Cree firmasısektörün en büyük led ampul ondan çnce çip üreticilerinden biri olup Philips in çip tedarikçisidir..
Cree sadece phılıps degil değil yıllardır Osram ada çip vermekte olup yüksek maliyetlerinden dolayı kendi pahalı çiplerin kullanımı sonucu artan fiyatlarını aşağıya çemkek isteyen GE nin adeta yardımına koşan firmadır..Osram Philips ve GE ortak stratejileridir demek yanlış olmaz..
Forumdan ve yaptığım işten dolayı sürekli ""en iyisi hangisi"" sorularına maruz kaldığım yıllardan beri ""evvela markasız ürün almayın önünüzde birden fazla seçenek var ise markayı değil ürünleri kıyaslayın"" gibi bir mantıkla hareket edilmesi taraftarıyım..
Bu konuda her tüketici ve bu işin ticaretini yapan herkes birbirine karşı sorumludur..
Led in hayatımızda ne kadar çok alanı işgal ettiği ortada..Amerikan aydınlatma derneğinin son fuarında 16 - 17 wattlık tüketimle 100wattlık değil ""1600"" lümenlik ışık verebilen led ampuller gördük ve üreten iki firmadan birinin ürünün göremeyecek olmaktan dolayı üzüldüğümü ama diğerinin ise göreceğimiz için sevindiğimi belirtmek isterim..
Biri GE iken diğeri çoğu arkadaşımızın ilk defa duyacağı Max Lite..Yine bunun gibi ne firmalar saydığımız büyük üreticilere yarışma etkinlik fuar ve testlerde ter döktürmekte bilmenizi dilerim..Led ampul sektöründe lem ampul üreticileri led çip üreticileri ve her ikisini yapan firmalar şeklinde sınıflandırma yapmak yanlış olmaz..Diğer çip üreticileri Toyota, Soul yarı iletkenleri ve araştırmayı bıraktığımdan hatırlayamadığım daha irili ufaklı bir çok üretici mevcut..Biz ise daha çok ampul üreticilerini biliyoruz..Hatta kimi tanıtımlarla sanki komple bir bütün olarak led ampul üreticisi yalanına inandırılıyoruz..
Velhasıl uzatmadan Max Lite 17 watt ile GE ye sürpriz yapmaya hazırlanırken asıl sürprizi GE nin 16 wattlık lem ampulu ile kendileri yaşadı..Fakat dernek firmanın bu cesaretini ödüllendirmeyi kendine borç bilmiş olamlı ki..Küçük ama anlamlı bir ödülle secaretlerini ödüllendirdi..
GE dünyanın en büyük firmalarından biri olduğu halde ismini bilmediğimiz bir firma nasıl oluyor da onunla boy ölçüşebilecek kadar ilerleyebiliyor..
Bunun cevabı çok basit..Cevabın birden fazla faktörü mevcut..Evvela sermaye ve orata çıkmış bir karar..Diğer bütün faktörler bununla beraber çorap söküğü gibi geliyor zaten...(DENEYİMLİ ELEMAN. TESİSİ.İŞ ORTAKLARI VSVS)
Demeye çalıştığım şu ki tüketici marka fanatikliği yaptığı an kaybetmeye mahkumdur ve yanlış yönlendirilme ihtimali kuvvvetlidir..Hiç bir firma babamızın firması değil ve her birinin üünün alma olduğu gibi eleştirme hakkımız vardır..
Bir flamanlı klasik ampul 1TL altında fiyata bulunabilir ama enerji ve ışık verimi düşüktür (10-15 lm/W), ömrü kısadır (1000 saat), renk kalitesi sadece sarı ışık istenen yerlerde yüksektir.
CF Compact fluoresan tasarruflu ampuller yaklaşık 8 kat daha uzun ömürlüdür (8000), verimi yüksektir (~40), renk seçenekleri vardır, ışık ayarı çoğunlukla yapılamaz.
LED'ler daha yukarıdadır. Düşük voltajla çalışırlar. Ömrü 25.000 saat, verimi 60 civarıdır. Renk seçenekleri fazladır.
Teorik değerlerin çoğunlukla tutmadığını biliriz. Buna rağmen LED lambalar, eğer elektroniklerinde sorun yoksa takılır ve unutulur.
Lümen/Watt verim (efficacy) olarak bu markaya burun kıvırmak biraz sorunlu bir yaklaşım. Cahillik veya saptırma olarak algılanabilir sektörün içinden olanlar veya konuyla ilgilenenler açısından.