Cubot Quest dünyanın ilk sporcu akıllı telefonu olma iddiasında

Global pazarda başarı arayan Çinli üreticilerin genelde dikkat çekici yenilikler geliştirdiğini veya başlıklar attığını görüyoruz. Çinli Cubot da yeni dayanıklı telefonu için spor dünyasına gönderme yapıyor.

Cubot Quest özellikleri

5.5 inçlik IPS LCD ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan Cubot Quest, Gorilla Glass 6 ile ekranı sağlamlaştırmış. Dayanıklılık özellikleri de zaten bu noktadan başlıyor. Askeri standartlarda dayanıklı gövde ve güçlendirilmiş kenarlar yanında IP68 sertifikası ile de su altında dayanıklı.

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Aslında zorlu dış ortam koşullarına karşı dayanıklılık sunan rakip akıllı telefonlardan pek bir farkı yok denebilir ancak biraz daha ince tasarlanan gövde sonrasında sporcular hedeflenmiş.

Kullanılan yonga seti hakkında bir bilgi yok. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yanında 3900mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkacak olan Cubot Quest için 2019 ilk çeyrek dönemi gösteriliyor.