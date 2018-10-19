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Cubot Quest dünyanın ilk sporcu akıllı telefonu olma iddiasında

Dayanıklılık odaklı olarak tasarlanan Cubot Quest akıllı telefon modeli Gorilla Glass 6 kaplama, sert gövde, IP68 sertifikası gibi özelliklerle sporcuların ilgisini çekmeye çalışacak.
7 ay
2,5b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cubot Quest dünyanın ilk sporcu akıllı telefonu olma iddiasında

Global pazarda başarı arayan Çinli üreticilerin genelde dikkat çekici yenilikler geliştirdiğini veya başlıklar attığını görüyoruz. Çinli Cubot da yeni dayanıklı telefonu için spor dünyasına gönderme yapıyor.

Cubot Quest özellikleri

5.5 inçlik IPS LCD ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan Cubot Quest, Gorilla Glass 6 ile ekranı sağlamlaştırmış. Dayanıklılık özellikleri de zaten bu noktadan başlıyor. Askeri standartlarda dayanıklı gövde ve güçlendirilmiş kenarlar yanında IP68 sertifikası ile de su altında dayanıklı.

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Aslında zorlu dış ortam koşullarına karşı dayanıklılık sunan rakip akıllı telefonlardan pek bir farkı yok denebilir ancak biraz daha ince tasarlanan gövde sonrasında sporcular hedeflenmiş.

Kullanılan yonga seti hakkında bir bilgi yok. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yanında 3900mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkacak olan Cubot Quest için 2019 ilk çeyrek dönemi gösteriliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/18/cubot-uncovers-the-worlds-1st-sports-smartphone-cubot-quest/ Yorum Yaz
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barıs29 7 ay
Xperia active vardı.sporcu ve dağcı telefonu

youtu.be/...
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tugares 7 ay
Telefon çöplüğünün yeni üyesi. Suyunu çıkardılar. Şimdi de sporcu telefonu...
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esmerbuyucu 7 ay
Rugged-outdoor telefonları zaten vardı. Kyocera bu konuda en bilineni.
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Fenomenon 7 ay
oyuncu telefonu sporcu telefonu. artık telefon donanımları üst seviyede. 3-5 kamera da koydular. ekran çerçeve oranı %90'larda. yani yapacak fazla bişey kalmadı. her sene yüzde bilmem ne daha hızlı, yüzde bilmem ne daha güçlü. sonuç olarak ilgiyi farklı yöne çekmeleri gerekiyor.
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simbolmina 7 ay
Outdoor haricinde hangi sporcu (onlar sporcu demek de sıkıntılı) telefonla takılıyor merak ediyorum. Akıllı saat çıktıktan sonra adım sayar, pedal sayar gibi aletlerin ve telefonların işlevleri de hep saate kaydı. Sanki epey geç kalmış bir proje gibi. Bakalım ekmek yiyebilecekler mi.
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Sphenis 7 ay
Cidden pek bir farkı yok telefonun, hedef kitlesi de pek iyi değil.
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12 Angry Men 7 ay
Sazan.avi
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