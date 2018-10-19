MediaTek Helio P70 daha gelişmiş bir yapay zekâ sunacak

Yapay zekâ teknolojileri ile desteklediği Helio P60 yonga seti akıllı telefon üreticileri tarafından büyük ilgi gören MediaTek devam modeli için hazırlıklarını tamamladı. Helio P70 yonga setinin daha gelişmiş bir yapay zekâ sunacağı ifade ediliyor.

Helio P70 özellikleri

Apple A11 ve Kirin 970 yonga setleri ile başlayan yapay zekâ trendine Helio P60 yonga seti ile orta seviyeden giriş yapan MediaTek, NeuroPilot adını verdiği bir teknoloji geliştirmişti. Bu teknoloji işlemci, grafik birimi ve sinyal işlem birimini bir çekirdek gibi kullanarak yapay zekâ desteği sunuyordu.

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Helio P70 ise çıtayı daha da yükseltiyor ve artık bağımsız bir yapay zekâ birimine yer veriyor. Böylece yapay zekâ işlemlerinde belirli senaryolarda iki katına kadar çıkabilen bir performans ortaya çıkacak. Orta seviyede bu yüksek kapasite akıllı telefon üreticilerinin elini daha da güçlendirecektir.

Helio P70 bunun dışında selefi ile aynı çekirdek dizilimine sahip. Cortex-A73 ve Cortex-A53 çekirdekleri Mali-G72 grafik birimi ile çalışıyor. 12nm süreci sayesinde yonga seti enerji verimliliğini artırıyor. MWC 2018 fuarında Ulefone T2 Pro modeli ilk Helio P70 yonga setli akıllı telefon olarak duyurulmuştu ancak ne telefon ne de yonga seti bugüne kadar kullanıma sunulmadı. Yonga setinin ay bitmeden tanıtılmış olması bekleniyor.