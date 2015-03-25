Cyanogen, BLU firmasına temiz Android sağlayacak

Kısa süre önce Google'ı kafasına sıkacağını söyleyerek gündeme bomba gibi düşen Cyanogen, Google'dan bağımsız Android projesi için ilk adımlarını BLU firması ile atıyor.

ABD'li mobil cihaz üreticisi BLU, ilerleyen aylarda yeni bir akıllı telefon üretmek üzere Cyanogen ile ortaklığa gidiyor. Bu yeni akıllı telefonun farkı ise Google'dan temizlenmiş bir Cyanogen OS sürümüne sahip olması. Yani cihazda hiçbir şekilde Google uygulaması veya hizmeti yer almayacak.

Cyanogen bunun yerine Amazon Appstore, Dropbox, Skype, Bing, HERE Maps gibi pek çok alternatif uygulamayı yeni sürüme entegre edecek ve kullanıcılara da bu hizmetleri sunacak. Ayrıca Cyanogen'in uygulama içi ödemeler için kendi mobil ödeme sistemini geliştireceği de belirtiliyor. Yani kaba tabirle altyapı Google'dan üst yapı Cyanogen'den olacak.

Google'ın tepkisinden ziyade tüketicilerin buna nasıl bir tepki vereceği Cyanogen'in temiz Android projesinin de geleceğini belirleyecektir. Google Play, YouTube, Google Drive, Google Plus, Google Maps milyarlarca kullanıcıya sahip ve bunların olmadığı bir sistemde kullanıcıların illaki edinmeye çalışması kaçınılmaz. Bu durumda temiz bir sistem projesi de amacından uzaklaşmış oluyor.









http://www.slashgear.com/cyanogens-next-step-a-blu-phone-without-google-apps-24375192/