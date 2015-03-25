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Cyanogen, BLU firmasına temiz Android sağlayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyanogen, BLU firmasına temiz Android sağlayacak

Kısa süre önce Google'ı kafasına sıkacağını söyleyerek gündeme bomba gibi düşen Cyanogen, Google'dan bağımsız Android projesi için ilk adımlarını BLU firması ile atıyor.
ABD'li mobil cihaz üreticisi BLU, ilerleyen aylarda yeni bir akıllı telefon üretmek üzere Cyanogen ile ortaklığa gidiyor. Bu yeni akıllı telefonun farkı ise Google'dan temizlenmiş bir Cyanogen OS sürümüne sahip olması. Yani cihazda hiçbir şekilde Google uygulaması veya hizmeti yer almayacak.
Cyanogen bunun yerine Amazon Appstore, Dropbox, Skype, Bing, HERE Maps gibi pek çok alternatif uygulamayı yeni sürüme entegre edecek ve kullanıcılara da bu hizmetleri sunacak. Ayrıca Cyanogen'in uygulama içi ödemeler için kendi mobil ödeme sistemini geliştireceği de belirtiliyor. Yani kaba tabirle altyapı Google'dan üst yapı Cyanogen'den olacak.
Google'ın tepkisinden ziyade tüketicilerin buna nasıl bir tepki vereceği Cyanogen'in temiz Android projesinin de geleceğini belirleyecektir. Google Play, YouTube, Google Drive, Google Plus, Google Maps milyarlarca kullanıcıya sahip ve bunların olmadığı bir sistemde kullanıcıların illaki edinmeye çalışması kaçınılmaz. Bu durumda temiz bir sistem projesi de amacından uzaklaşmış oluyor.



http://www.slashgear.com/cyanogens-next-step-a-blu-phone-without-google-apps-24375192/ Yorum Yaz
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lifeisunfare 4 yıl en beğenilen
temiz android deyince ben de bir halt sandım, google uygulamalarından temizlenmiş microsoft uygullamalarıyıa kirletilmiş android desenize şuna.
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simbolmina 4 yıl
İçimden bir his bunlar beceremeyecek diyor ama hadi bakalım. Ben bunların yerinde olsam üreticilere rom desteğini müşterilerine güncelleme desteğini daha ucuza mal edebileceği şekilde sunardım. yani üreticilerin taşeron yazılım ekibi olurdum. varsın firmanın adı yazmasın rom isminde. karşılarına google firmasını almakla iyi etmiyorlar. google ismi de android'i satıyor ve güven telkin ediyor. insanlar bir şekilde yazılım desteği alacaklarını biliyorlar. sadece işletim sistemi güncellemesi olarak düşünmemek lazım, playstore başlı başına bir marka neredeyse. insanlar o mağazadan her şeyi indirebileceklerini biliyorlar en azından.
kendi işletim sistemini yapmadıklarını bilmiyorlar sanki. google yapsın, onlar modifiye etsin, güzel iş. sisteme yeni özellikler kazandır, yeni arayüz yap (değişik launcher falan değil, sistemi önemli oranda değiştirebilecek şeylerden bahsediyorum), güncellemelerle farklılık yarat. o zaman bir şeyler yapıyorlar derim. misal android 5.2 beklemeden güvenliği artıran yeni bir sürüm yapsa, adını da sadece android koymadan çıkarsa anlarım ama bana şu haliyle hırsızdan farksız görünüyorlar. yasal olarak sorun yaşamasalar bile büyük üreticilerle anlaşmalarını çok zor hale getirebilir google.
İçimden bir his bunlar beceremeyecek diyor ama hadi bakalım. Ben bunların yerinde olsam üreticilere rom desteğini müşterilerine güncelleme desteğini daha ucuza ...
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acmtncy 4 yıl
google'a çok atar yapmamak lazım yoksa iş ellerinde patlar. kafalarına sıkalım derken şemsiye açılmasın sonra. google yazılımsal olarak kendi uygulamalarının bu cihazlarda kullanılmasını engellerse, bütün cihazlar çöp olur. sırf youtube olmaması bile wp'ye çok eleştiri getirdi. google maps vs. saymıyorum bile.
google'a çok atar yapmamak lazım yoksa iş ellerinde patlar. kafalarına sıkalım derken şemsiye açılmasın sonra. google yazılımsal olarak kendi uygulamalarının bu...
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haymanali2006 4 yıl
Blu'da pişer gionee'ye,allview'e,gm'ye de düşer.
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cepAnkara 4 yıl
google hayatımızın her alanında artık google sız telefon mu olur
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Biggest Star 4 yıl
general mobile denen Firma duy bunları
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Fenomenon 4 yıl
Tmm temiz android diyorsun da temiz diye MS uygulamalarını dayatırsan fazla temiz olmaz.
CM'nin elinde çok iyi fırsat var bence. Bugün orta segment androidler tek güncelleme anca alıyor (sürüm güncellenmesi olarak)
Ama CM BLU gibi firmalarla anlaşıp en az 2 sürüm güncelleme garantisi verse tüketicinin ilgisini çekebilir.
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cceviz 4 yıl
zorla google ı açık kaynak kodlu androidden vaz geçirtecekler. yoksa amaç bu mu zaten ?
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javaprof 4 yıl
bi ara microsoftla görüşüp dsuyordu cyanogen bu açık açık cyanogen değil microsoft projesidir microsoft kendi teknolojilerini kullansın diye cyonegene bir sürü yatırım yaptı.b u arada amazon appstore da baya gelişmiş durumda.
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Yürüyen Ölü 4 yıl
O nasıl arındırılmış android yav.google un uygulamalarını silip başka şeyler yüklemişler.
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neronidas 4 yıl
valla ben Titanium backup ile zaten temiz android kullanıyorum google+ gmail drive falan filan ne varsa kaldırdım
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Şekilsiniz ya 4 yıl
Play store olmayacak mi? Google bunlarin fisini cekerse arkadaslarinda dedigi gibi o teefonlar cop olur reyise atar yapilmaz kisaca
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S.Soylu 4 yıl
Cyanogen fazla büyük oynuyor. Telefonlara verdiği rom desteğiyle ön plana çıkarken 1-2 yıl gibi kısa bir sürede Google kafa tutmaya çalışıyor. Birde google uygulamalarını temizlemiş diğer uygulamalarla doldurmuş. Bana pek mantıklı gelmedi tutacağanıda zannetmiyorum. Açıkçası One plusla olanlardan sonra Cyanogenden soğudum ben birde fazla büyük konuşmaları filan.
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wolf silver 4 yıl
Eğer ben hangi telefonu alırsam alayım yine gmail youtube google Maps, google Play gibi uygulamaları yüklerim.. Ancak bu adamlar resmen ihanet ediyorlar. Google geliştirsin çalışsın mühendislere para versin bunlarda kalkıp para karşılığında microsoft un uygulamalarını kullansın. Sonuçta aynı hesaba geliyor. Ha microsoft uygulamalarını yükledin ha google uygulamalarını yükledin
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acmtncy 4 yıl
google'a çok atar yapmamak lazım yoksa iş ellerinde patlar. kafalarına sıkalım derken şemsiye açılmasın sonra. google yazılımsal olarak kendi uygulamalarının bu cihazlarda kullanılmasını engellerse, bütün cihazlar çöp olur. sırf youtube olmaması bile wp'ye çok eleştiri getirdi. google maps vs. saymıyorum bile.
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