Cyanogen : Google'ın kafasına sıkıyoruz

Son dönemde Android tarafında ilginç gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Android cihazlarından çıkardığı ROM'ları benzer donanım sahip cihazlar için optimize ederek kullanıma sunan ve popüler olan CyanogenMod, daha sonra ticari hayata atılmış ve Cyanogen OS adında resmi işletim sistemini geliştirmişti.

Bir süre önce firmanın Android işletim sistemini Google'ın hakimiyetinden çıkararak tamamen açık kaynak olmasını istediğine yönelik açıklamaları buradaki gündeme damga vurmuştu. Bu açıklama sonrasında Qualcomm ve Twitter gibi devlerden oluşan bir gruptan 80 milyon dolar yatırım alması da diğer bir ilginç gelişmeydi.

Cyanogen kendisini oldukça güçlü hissediyor ki yeni açıklamaları da gündeme oturacak cinsten. Firmanın patronu Kirt McMaster, Android platformunu bağımsız yapma isteklerini tekrarlarken, Google'ın kafasına sıkmak şeklinde bir tabir kullandı. Anlaşılan Cyanogen'in niyeti oldukça ciddi.

McMaster mobil dünyada Cyanogen'in iOS ve Android'in arkasından üçüncü platform olmasını arzu ediyor. Şimdiden birkaç farklı cihaz modelinde varsayılan işletim sistemi olan Cyanogen gelecekte bu sayıyı daha da artıracak.

Firma işletim sisteminde Google'ın iznine bakmaksızın çekirdek uygulamaları kendisi belirliyor. Hatta Microsoft ile yapılan ortaklık gereğince OneDrive, Skype, Outlook, Cortana ve Bing uygulamalarından oluşan bir paketin yakında Cyanogen platformuna entegrasyonundan bahsediliyor. Böylece firmalar Cyanogen ile işbirliği yaparak Google tarafında kabul ettiremedikleri uygulamaları varsayılan haline getirebilecek.

Cyanogen'in hamlelerine destek veren teknoloji devleri de var. Özellikle Google'ın yazılım ve donanım tarafında genel bir kontrol sağlamak istemesi ürkütücü ve Windows hegemonyasının burada da yaşanmasından endişe ediliyor. Bu bakımdan alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Cyanogen'in ne kadar ayakta kalabileceğini zaman gösterecek.









http://www.forbes.com/sites/miguelhelft/2015/03/23/meet-cyanogen-the-startup-that-wants-to-steal-android-from-google-2/