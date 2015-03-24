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Cyanogen : Google'ın kafasına sıkıyoruz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,3b
1
80
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyanogen : Google'ın kafasına sıkıyoruz

Son dönemde Android tarafında ilginç gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Android cihazlarından çıkardığı ROM'ları benzer donanım sahip cihazlar için optimize ederek kullanıma sunan ve popüler olan CyanogenMod, daha sonra ticari hayata atılmış ve Cyanogen OS adında resmi işletim sistemini geliştirmişti.
Bir süre önce firmanın Android işletim sistemini Google'ın hakimiyetinden çıkararak tamamen açık kaynak olmasını istediğine yönelik açıklamaları buradaki gündeme damga vurmuştu. Bu açıklama sonrasında Qualcomm ve Twitter gibi devlerden oluşan bir gruptan 80 milyon dolar yatırım alması da diğer bir ilginç gelişmeydi.
Cyanogen kendisini oldukça güçlü hissediyor ki yeni açıklamaları da gündeme oturacak cinsten. Firmanın patronu Kirt McMaster, Android platformunu bağımsız yapma isteklerini tekrarlarken, Google'ın kafasına sıkmak şeklinde bir tabir kullandı. Anlaşılan Cyanogen'in niyeti oldukça ciddi.
McMaster mobil dünyada Cyanogen'in iOS ve Android'in arkasından üçüncü platform olmasını arzu ediyor. Şimdiden birkaç farklı cihaz modelinde varsayılan işletim sistemi olan Cyanogen gelecekte bu sayıyı daha da artıracak.
Firma işletim sisteminde Google'ın iznine bakmaksızın çekirdek uygulamaları kendisi belirliyor. Hatta Microsoft ile yapılan ortaklık gereğince OneDrive, Skype, Outlook, Cortana ve Bing uygulamalarından oluşan bir paketin yakında Cyanogen platformuna entegrasyonundan bahsediliyor. Böylece firmalar Cyanogen ile işbirliği yaparak Google tarafında kabul ettiremedikleri uygulamaları varsayılan haline getirebilecek.
Cyanogen'in hamlelerine destek veren teknoloji devleri de var. Özellikle Google'ın yazılım ve donanım tarafında genel bir kontrol sağlamak istemesi ürkütücü ve Windows hegemonyasının burada da yaşanmasından endişe ediliyor. Bu bakımdan alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Cyanogen'in ne kadar ayakta kalabileceğini zaman gösterecek.



http://www.forbes.com/sites/miguelhelft/2015/03/23/meet-cyanogen-the-startup-that-wants-to-steal-android-from-google-2/ Yorum Yaz
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engurlu 4 yıl en beğenilen
Ben Amerikadayken Google ın kafasına sıkarken ......
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Guaire 4 yıl
Çakıyla aslan mı öldürdün Cyaaaaaaa!
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Antares 4 yıl
Google'ın yaptığı bir sistemde değişiklik yaparak adam olanlar gelip koskoca google'a kafa tutuyor.
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MMistanbul 4 yıl
Hahaha. Google rakip mi.
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YojimboBanzai 4 yıl
2 yıldır Cyanogenmod sürümlerini denemiş beğenmiş biri olarak Cyanogen yöneticilerine söylemem gerekir ki;
Bi "sıktırın" gidin :))
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-KeepCalm-7 4 yıl
Cyanogen hayırdır? Yavaş sıkda o mermi sana gelmesin.
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SacredDivinity 4 yıl
Bu ne kadar saçma bir istek ya, adamlar hayır işi yapıyor sanki, tamamenna bagimsiz biraksinlarmis, zekilere bak
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Fatih617 4 yıl
Google androidin başında olmaya devam etmeli. Yoksa aynı linux sistemleri gibi android de öksüz kalacak.
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andrewgoudelock 4 yıl
İyi gaza gelmişler
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bocekgrafik 4 yıl
Kafaya sıkma tabiri tabi ki abartılı ama gelişmeler olumlu.
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cosette 4 yıl
Androidin arkasından Google çekilirse, android batar ozaman neye mod yapacanız cyan ekibi. Hoş yaptığınıza da mod mu denir. Google appları sil.Çirkin cyan launcherı yükle. Kullanışsız dosya yöneticisini ekle. Saçma Apollo müzik oynatıcısını ekle. 2+2 yi toplamaktanaciz hesap makinasınıda ekle olsun cyanmod. Böööghhh.
AOSP romlar bin basar cyana.
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Elsa 4 yıl cosette
cosette
Androidin arkasından Google çekilirse, android batar ozaman neye mod yapacanız cyan ekibi. Hoş yaptığınıza da mod mu denir. Google appları sil.Çirkin cyan launcherı yükle. Kullanışsız dosya yöneticisini ekle. Saçma Apollo müzik oynatıcısını ekle. 2+2 yi toplamaktanaciz hesap makinasınıda ekle olsun cyanmod. Böööghhh.
AOSP romlar bin basar cyana.

AOSP çıkmıyor ki çoğu cihaza, Cyanogen olmasa AOSP tabanlı ROM kullanamazsınız.
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Biggest Star 4 yıl
haber, kaynaktan çok eksik aktarılmış..

orada Cyanogen yöneticileri google ın sözde açık kaynak politikasını eleştirmiş ve tirani yönetimini göstermiş. bunlar olmadan yazı eksik kalmış
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aycibin 4 yıl
esnek falan da çok sorunlu.millet otuz defa sil baştan yapıyor.çabuk güncelleme yapıcaz derken baştan sağma iş yapıyorlar demekki.
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einhander 4 yıl
acıkcası telefonumu kurtaran bır mod olmustu. galaxy w kullanıyorum telefonun garantısı bıtmıstı bır arıza gerceklestı telefonumda telefon geldıgınde acıyorum karsımdakının sesını duyuyorum ama benım sesım gıtmıyor ben aradıgımda aynı sekılde sesım gıtmıyor karsımdakını duyuyordum. telefon bır anda kullanılmaz hale gelmıstı. telefon arastırdım tam satın alacaktımkı arkadasım bırde rom yukleyelım deneyelım dedı ıyı akıl etmıs gercekten. yukledık cyanogen mod telefon eskisi gibi oldu. bunun ustune 1 yıl daha kullandım kullanmayada devam edıyorum bır telefonun işletim sistemi bozulup kullanma engel olurmu olurmus bunuda ogrendım donanımsal degıl yazılımsal hata yuzunden telefon çöpe gıdecektı cyanogen hayat kurtardı.
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Gravaze 4 yıl
şu anda bile gapps olmadan cm çöp, bir de google'ın kafasına mı sıkacakmış
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batuta 4 yıl
Cyanogen nasıl okunur??
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BluetoothGuy 4 yıl batuta
batuta
Cyanogen nasıl okunur??

"Sıyanıcın"
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