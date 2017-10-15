Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı

Bir dönem bağımsız ROM dünyasının yıldızı iken sonrasında ardı ardına gelen başarısızlıklarla faaliyetlerini sonlandıran Cyanogen Inc., şimdi sürücüsüz araç teknolojilerine merak salmış durumda.

Hızlı yükseliş ve hızlı düşüş

Android dünyasında kendisini ispat ettikten sonra ticaret hayatına atılmaya karar veren Cyanogen, Kirk McMaster liderliğinde şirket haline gelmişti. OnePlus firmasıyla önemli bir ortaklık yapan ve ilk Cyanogen OS yüklü akıllı telefonu piyasaya süren firma Hindistan’da da ortaklıklar yaptı.

Akıllı telefon dünyasını Google rejiminden kurtarmaya ant içen ve ABD’li Blu ile Google servislerini barındırmayan bir telefon için çalışmalara başlayan Cyanogen ne yazık ki böbürlenmesinin kurbanı oldu.

OEM ortaklıklarını genişletemeyen firma bir de elindeki müşterilerini Android’e kaybedince düşüş başladı. Önce telefon ortaklıklarını sona erdirdi. Geçen yıl da CyanogenMod ROM platformunu tamamen iptal etti.

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Android ekosistemine veda eden Cyanogen yine de vazgeçmiş değil. Firma yeni maceralara yelken açmış durumda. Cyanogen Inc.’nin kapanmasının ardından kurulan Andrasta firması ismini Cyngn olarak değiştirdi.

Cyngn firmasının hedefi sürücüsüz araç teknolojileri geliştirmek. Son dönemin gözde trendinde Cyanogen de yer almak istiyor. İki ay önce Kaliforniya’da sürücüsüz araç testleri için onay alan firmanın başında Cyanogen Inc. operasyon şefi Lior Tal bulunuyor.

Cyngn daha çok sürücüsüz loader ve ekskavatör gibi iş makineleri geliştirmeyi planlıyor. Firma ayrıca 200 milyon dolar civarında bir fonlama için görüşmelere de başlamış durumda.