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Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı

Ticari hayatına hayal kırıklığı ile son veren Cyanogen Inc. ekibi, yeni bir firma kurarak bu kez sürücüsüz araç teknolojilerine yönelik yatırım yapmaya başladı.
1 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem bağımsız ROM dünyasının yıldızı iken sonrasında ardı ardına gelen başarısızlıklarla faaliyetlerini sonlandıran Cyanogen Inc., şimdi sürücüsüz araç teknolojilerine merak salmış durumda.

Hızlı yükseliş ve hızlı düşüş

Android dünyasında kendisini ispat ettikten sonra ticaret hayatına atılmaya karar veren Cyanogen, Kirk McMaster liderliğinde şirket haline gelmişti. OnePlus firmasıyla önemli bir ortaklık yapan ve ilk Cyanogen OS yüklü akıllı telefonu piyasaya süren firma Hindistan’da da ortaklıklar yaptı.

Akıllı telefon dünyasını Google rejiminden kurtarmaya ant içen ve ABD’li Blu ile Google servislerini barındırmayan bir telefon için çalışmalara başlayan Cyanogen ne yazık ki böbürlenmesinin kurbanı oldu.

OEM ortaklıklarını genişletemeyen firma bir de elindeki müşterilerini Android’e kaybedince düşüş başladı. Önce telefon ortaklıklarını sona erdirdi. Geçen yıl da CyanogenMod ROM platformunu tamamen iptal etti.

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Android ekosistemine veda eden Cyanogen yine de vazgeçmiş değil. Firma yeni maceralara yelken açmış durumda. Cyanogen Inc.’nin kapanmasının ardından kurulan Andrasta firması ismini Cyngn olarak değiştirdi.

Cyngn firmasının hedefi sürücüsüz araç teknolojileri geliştirmek. Son dönemin gözde trendinde Cyanogen de yer almak istiyor. İki ay önce Kaliforniya’da sürücüsüz araç testleri için onay alan firmanın başında Cyanogen Inc. operasyon şefi Lior Tal bulunuyor.

Cyngn daha çok sürücüsüz loader ve ekskavatör gibi iş makineleri geliştirmeyi planlıyor. Firma ayrıca 200 milyon dolar civarında bir fonlama için görüşmelere de başlamış durumda. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/10/13/cyanogen-inc-rebrands-cyngn-autonomous-tech-company/ Yorum Yaz
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ccguven 1 yıl en beğenilen
Arabanın kamerası çalışmaz.
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bkamber 1 yıl
lineageOS yükleyip devam ederiz 😂😂
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bunları yarı yolda bırakır insanı !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
4-5 tane işsiz kalmış yazılım mühendisi kendilerinden anca şirket adıyla söz ettirebiliyorlar ! ama bunlar gene iyi ! bizim memlekette 10 binlercesi var ama bir araya gelipte bir proje üretelim diye kafaları basmıyor ! varsa yoksa şu işi şu kadara yaparım ; kımızı peşin muhabbeti
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Rachsuchtig 1 yıl
Baktik araba hafiften yavaslamaya basladi CyngnMod kurariz artik :D
Yalan yok daha dün kasmaktan nerdeyse calismayan GT-P3110 tabletime Lineage OS (Cyanogen Romlarin yeni adi) kurdum, baya düzeldi.
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ccguven 1 yıl en beğenilen
Arabanın kamerası çalışmaz.
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neronidas 1 yıl
Telefon işinde sıvada sıra arabalarda
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smart1978 1 yıl
Aha!!! Kimse yanasmaz kullanmaya :D
Paralari iyi toplarlar ama !
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