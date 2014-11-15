CyanogenMod CM12 sürümü ay sonuna doğru yayımlanmış olacak





Bağımsız ROM geliştiren ekiplerin en önemlisi ve artık ticari bir şirket haline gelmiş olan Cyanogen, Android 5.0 kaynak kodlarının yayımlanması ile birlikte CM12 sürümü üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.





Firma tarafından yapılan açıklamaya göre CM12 ilk erken sürümü Kasım ayı sonunda veya en geç Aralık ayı başında indirmeye sunulmuş olacak. Ayrıca CM11 sürümündeki POODLE açığının da kapatıldığı ifade edildi. Şu anda pek çok hata barındıran alfa sürümleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.





CM12 sürümünü ilk hangi cihazların alacağı açıklanmadı. Ancak OnePlus One üzerinde varsayılan olarak geldiği için 3 ay içerisinde bu cihaza güncelleme şeklinde verileceği biliniyor.





CM12 ile birlikte üreticilerin güncelleme desteğini kesitği pek çok Android cihazı yeniden hayata dönmüş olacak. Bu yüzden cihaz kullanıcıları sabırsızlıkla CM12 sürümün bekliyor.

http://www.idigitaltimes.com/cyangoenmod-cm12-android-50-lollipop-update-first-nightly-build-be-released-end-nov-395117