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CyanogenMod CM12 sürümü ay sonuna doğru yayımlanmış olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CyanogenMod CM12 sürümü ay sonuna doğru yayımlanmış olacak

Bağımsız ROM geliştiren ekiplerin en önemlisi ve artık ticari bir şirket haline gelmiş olan Cyanogen, Android 5.0 kaynak kodlarının yayımlanması ile birlikte CM12 sürümü üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre CM12 ilk erken sürümü Kasım ayı sonunda veya en geç Aralık ayı başında indirmeye sunulmuş olacak. Ayrıca CM11 sürümündeki POODLE açığının da kapatıldığı ifade edildi. Şu anda pek çok hata barındıran alfa sürümleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

CM12 sürümünü ilk hangi cihazların alacağı açıklanmadı. Ancak OnePlus One üzerinde varsayılan olarak geldiği için 3 ay içerisinde bu cihaza güncelleme şeklinde verileceği biliniyor. 

CM12 ile birlikte üreticilerin güncelleme desteğini kesitği pek çok Android cihazı yeniden hayata dönmüş olacak. Bu yüzden cihaz kullanıcıları sabırsızlıkla CM12 sürümün bekliyor.  

http://www.idigitaltimes.com/cyangoenmod-cm12-android-50-lollipop-update-first-nightly-build-be-released-end-nov-395117 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
İnsanların kafasını karıştırmayın androidde windowsda linux alt tabanlı calışır He ama söyle birsey var üreticer saolsunlar kapalı kutu yapmış romlarda karnelledikten sonra yani cihazın binevi imzasını taşıyarak romlar ayarlanı ve eger dogru karnel yapıla bilinirse htc romu samsunga atıla bilinir ve ufak defek hatalarıyla çalışan s3 desire romu ufak bi araştırmayla cihazınızı uygun recovery yükleyip kurduguzda kullana bilirsiniz he bu arada ios androide yüklenmez sebebi androidin linux tabanlı calışmasındandır ama ios unix alt tabanlı calısan cok güvenli bi kapalı devre yazılım kodudur cözülmesi imkansıza yakındır ama android superuser yüklendikten sonra kendi uygulamanızı bile yapabileceginiz bi açık kaynaktır ve ben n7000 cihazımda cm 12 alfa 7.1 beta yani android 5.0.1 i kullanıyorum tek sorunu cihaz kapalı iken sarj doldurma ikonu yok allaha emanet dolduruyo ve eger istersende odin ile eski 4.1.2 ye cevire biliyorum telfon daha iyi oluyo birink diye bisey yoktur arladaslar bunuda bilin
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ahmet1905_47 4 yıl
20 kusur gb windows işletim sistemiyle 1 gb androidi kıyaslama yapmak doğru değil . nasıl caısacak her cihzda aynı rom tüm sürücüler bileşenler aynı roma eklebilirmi
s600 işlemcili telefonda s800 sürücüsünün işi ne
ayrıca intel ve amd nin hakim olduğu işlemci dünyasına android gibi daha fazla firmanın oldugu silikon dünyasını bir tutmamak da gerekir

samsungu mediatek i inteli qualcomm u aynı roma eklemek zaten kısıtlı olan hafızayyı perişan eder

1tb 2tb bilgisayarların içinde 20gb birşey değil ama 16. 32 gb telefonlarda 1 gb bile fazlayken daha fazlasını kimse düşünmek bile istemez. her güncellemede yeni çıkan srücü güncellemeleri vs ile kullanılacak veri trafiğini de göz ardı etmeyin lütfen

cok bilmiş biri değilim durumun asıl sebebinide bilemem ama buaçıdan bakılırsa buda az yada çok bir ebeptir diye düşüyorum
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Akasha_Ether 5 yıl
S4 için cm11 ve aosp romları hiç stabil olmamıştı daha önce umarım bu sefer olur.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
neresi açık kaynak kodlu !? eğer gerçekten açık kaynak kodlu bir mod olsaydı !
nasıl windows OEM pcler için modüler drvlar ile her türlü sistem için sabit bir işletim sistemi ise
aynı şeyin linux versiyonu gibi tüm cep telefonlarına uyumlu tek bir evrensel rom geliştirilebilinirdiki
malesef bu şu ana kadar hava civa anlamında bir şey gibi havada kaldı ! bu açıdan buna açık kaynak değilde
cep modeline özel android modu desek daha doğru bir ifade olur !
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Neyinkafasi 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
neresi açık kaynak kodlu !? eğer gerçekten açık kaynak kodlu bir mod olsaydı !
nasıl windows OEM pcler için modüler drvlar ile her türlü sistem için sabit bir işletim sistemi ise
aynı şeyin linux versiyonu gibi tüm cep telefonlarına uyumlu tek bir evrensel rom geliştirilebilinirdiki
malesef bu şu ana kadar hava civa anlamında bir şey gibi havada kaldı ! bu açıdan buna açık kaynak değilde
cep modeline özel android modu desek daha doğru bir ifade olur !

Evrensel sürümmü? Ziyaa atma ziya.Androidde tak ve kullan özelliği bulunmuyor 1. si.
2. Si her işlemcinin saat hızı farklı,kullanılan mimari farklı,bağlı olduğu gpu farklı kullanılan ekstra donanımların yazılımları farklı olduğu için otomatik olarak her cihaza ayrı geliştirilmesi gerekiyor.
Bilgisizlik hatsafada yap demesi kolay tabi.
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deepestlove 5 yıl
LG G2'me cm11 yükledim çekiyor olmasına rağmen beni arayanlar bana ulaşamıyordu.
Geri Cloudy G3 ü geri yükledim. Lolipop çıksın stock rom a geri döneceğim.
1000Lira civarı OnePlus One satılsa keşke
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Neyinkafasi 5 yıl deepestlove
Bu cyanogenmodun deyil geliştiricinin kabahati.Arada fark var.
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-Deltoid- 5 yıl
OnePlus Öne Türkiye de satilsa da alsak artık
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andersin 5 yıl
Cyanogenmod olmasa zaten telefon alınmaz 1 sene sonra cop oluyor telefon donmalar kasmalar. Sabırsızlıkla bekliyorum
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Reddemon35 5 yıl
Bu adamlarda olmasa bir cok telefon cop olacak
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