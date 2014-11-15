CyanogenMod CM12 sürümü ay sonuna doğru yayımlanmış olacak

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Bağımsız ROM geliştiren ekiplerin en önemlisi ve artık ticari bir şirket haline gelmiş olan Cyanogen, Android 5.0 kaynak kodlarının yayımlanması ile birlikte CM12 sürümü üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.
Firma tarafından yapılan açıklamaya göre CM12 ilk erken sürümü Kasım ayı sonunda veya en geç Aralık ayı başında indirmeye sunulmuş olacak. Ayrıca CM11 sürümündeki POODLE açığının da kapatıldığı ifade edildi. Şu anda pek çok hata barındıran alfa sürümleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.
CM12 sürümünü ilk hangi cihazların alacağı açıklanmadı. Ancak OnePlus One üzerinde varsayılan olarak geldiği için 3 ay içerisinde bu cihaza güncelleme şeklinde verileceği biliniyor.
CM12 ile birlikte üreticilerin güncelleme desteğini kesitği pek çok Android cihazı yeniden hayata dönmüş olacak. Bu yüzden cihaz kullanıcıları sabırsızlıkla CM12 sürümün bekliyor.
http://www.idigitaltimes.com/cyangoenmod-cm12-android-50-lollipop-update-first-nightly-build-be-released-end-nov-395117 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
s600 işlemcili telefonda s800 sürücüsünün işi ne
ayrıca intel ve amd nin hakim olduğu işlemci dünyasına android gibi daha fazla firmanın oldugu silikon dünyasını bir tutmamak da gerekir
samsungu mediatek i inteli qualcomm u aynı roma eklemek zaten kısıtlı olan hafızayyı perişan eder
1tb 2tb bilgisayarların içinde 20gb birşey değil ama 16. 32 gb telefonlarda 1 gb bile fazlayken daha fazlasını kimse düşünmek bile istemez. her güncellemede yeni çıkan srücü güncellemeleri vs ile kullanılacak veri trafiğini de göz ardı etmeyin lütfen
cok bilmiş biri değilim durumun asıl sebebinide bilemem ama buaçıdan bakılırsa buda az yada çok bir ebeptir diye düşüyorum
nasıl windows OEM pcler için modüler drvlar ile her türlü sistem için sabit bir işletim sistemi ise
aynı şeyin linux versiyonu gibi tüm cep telefonlarına uyumlu tek bir evrensel rom geliştirilebilinirdiki
malesef bu şu ana kadar hava civa anlamında bir şey gibi havada kaldı ! bu açıdan buna açık kaynak değilde
cep modeline özel android modu desek daha doğru bir ifade olur !
Evrensel sürümmü? Ziyaa atma ziya.Androidde tak ve kullan özelliği bulunmuyor 1. si.
2. Si her işlemcinin saat hızı farklı,kullanılan mimari farklı,bağlı olduğu gpu farklı kullanılan ekstra donanımların yazılımları farklı olduğu için otomatik olarak her cihaza ayrı geliştirilmesi gerekiyor.
Bilgisizlik hatsafada yap demesi kolay tabi.
Geri Cloudy G3 ü geri yükledim. Lolipop çıksın stock rom a geri döneceğim.
1000Lira civarı OnePlus One satılsa keşke