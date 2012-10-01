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CyanogenMod ekibi, kablosuz ağ üzerinden güncelleme sistemi için hazırlık yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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CyanogenMod geliştirici takımı ROM yöneticisini kapatarak, kullanıcıların kablosuz ağ üzerinden güncelleme yapmasını sağlayacak sisteminin üzerinde çalışmalara başladı.

Söz konusu güncelleme aracı daha önce CyanogenMod 5 ve 6 numaralı versiyonlarda yer alan güncelleyicinin geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkacak. CyanogenMod'un 9'uncu versiyonu ile birlikte tekrar kullanıma sunulacak bu araç belli aralıklar ile güncellemeleri denetleyerek, ROM'un güncel sürümü bulunduğunda cihaza indirecek.

CyanogenMod kullanan Android kullanıcıları için ROM güncellemelerini oldukça basit bir hale getirecek olan bu sistem için nasıl bir yol haritası izleneceği ve ne zaman hizmet vermeye başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

http://www.androidpolice.com/2012/09/30/cyanogenmod-ditching-rom-manager-for-its-own-ota-update-system/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onbeskarakterli 7 yıl
Haberde yanlışlık var. Bu özellik şu anki gecelik sürümlere gelecek ve onlar da CM 10 sürümleri.
engadget.com/...
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regaibyigit. 7 yıl
Android kullanıcıları için iyi haber
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