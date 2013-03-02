Cydia, 14 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Haber Editörü
iOS yazılımı konusunda daha kapalı bir yöntem izlemesi nedeniyle jailbreak adı verilen bir sektörün doğmasına neden olan Apple, her ne kadar sürekli yayınladığı güncellemelerle açıkları kapatmaya çalışsa da, jailbreak grupları da aynı devamlılıkta açık bulmaya devam ediyor.
evasi0n tarafından iOS 6.1 ile birlikte yayınlanan jailbreak aracı oldukça hızlı olarak benimsendi ve Cydia mağazası da kullanıcı sayısını katladı. Artık büyük bir sektör haline gelen jailbreak, kendi oyuncularına da büyük gelirler kazandırıyor.
Son açıklanan sayılara göre Cydia iOS 6.x cihazlarındaki aylık aktif kullanıcı sayısını 14 milyona, toplam kullanıcı sayısını da 23 milyona çıkarmış durumda. Ağırlıklı olarak iOS 6 kullanıcıları olan Cydia, ilk 4 günde 7 milyon indirme sayısına ulaşmıştı.
Jailbreak, en çok ücretli uygulamaları ücretsiz sunması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bazı işletim sistemi değişiklikleri ücretli olabiliyor.
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Ben bu kadar cihazi jb ile kullanirken hic pili ictigini gormedim. Yapmayi bilmeyen, kullanmayi bilmeyen hep sorun yasar. Araba kullanmayi bilmeyenler de araba cabuk bozuluyor der. Bilen ise adam gibi kullanir.
Burasi olmamis....
Bazilari "Jailbreak olmazsa Apple batar" diye sacma sapan yorumlar yazip duruyor. Simdi bu habere gore su an icin 23 milyon JB kullanicisi var. Ancak JB yapilabilen aktif iCihaz sayisi ise (iTouch, iPhone, iPad) 250 milyon+ yani kullanicilarin sadece yaklasik 10%'u JB yapiyor...
Baska soze gerek var mi?
Dostum çoğu kişi de garanti gider diye korktuğundan yapmıyor. Sen de şimdi "1.79 lira veremiyonuz mu" culardan gibi konuşma. Bedava uygulamayı isteyen yükler istemeyen yüklemez de jailbreakdeki ana amaç tweaklerin yüklenebiliyor olmasıdır. Binlerce tweak var telefonun kullanım kolaylığını arttıran. Ayrıca temalar da var.
Apple ne kadar engellese de yine JB çıkacak yine çıkacak. iOS'u insanlar yazdı ki elbet bazı açıklar yine olacak.
JB forever !!