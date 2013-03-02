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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cydia, 14 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Cydia, 14 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

iOS yazılımı konusunda daha kapalı bir yöntem izlemesi nedeniyle jailbreak adı verilen bir sektörün doğmasına neden olan Apple, her ne kadar sürekli yayınladığı güncellemelerle açıkları kapatmaya çalışsa da, jailbreak grupları da aynı devamlılıkta açık bulmaya devam ediyor.

evasi0n tarafından iOS 6.1 ile birlikte yayınlanan jailbreak aracı oldukça hızlı olarak benimsendi ve Cydia mağazası da kullanıcı sayısını katladı. Artık büyük bir sektör haline gelen jailbreak, kendi oyuncularına da büyük gelirler kazandırıyor.

Son açıklanan sayılara göre Cydia iOS 6.x cihazlarındaki aylık aktif kullanıcı sayısını 14 milyona, toplam kullanıcı sayısını da 23 milyona çıkarmış durumda. Ağırlıklı olarak iOS 6 kullanıcıları olan Cydia, ilk 4 günde 7 milyon indirme sayısına ulaşmıştı.

Jailbreak, en çok ücretli uygulamaları ücretsiz sunması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bazı işletim sistemi değişiklikleri ücretli olabiliyor.  

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clopin 6 yıl
1 dolardan jb programini pazarlasa paraya bak
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leopard10 6 yıl
JB den nefret ediyorum sbsettings ve bluetooth paylasimi disinda cop bir sey. Garanti gidiyor, pili su gibi iciyor, orijinalli bozuyor. O jb olmasa apple satmaz diyen arkadasdada iyi kafa varmis, androidde zaten apk diye bir olay var niye onu almayipta ios aliyorlar hem apk jailbreak gibi bir sey de istemiyor. O yuzden JB kullanmayin kafaniz rahat olsun bende bir aralar dusunmustum ipod touch vardi o zaman ama hic bir zaman yapmadim iyide yapmisim
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psychotron_ 6 yıl leopard10
leopard10

JB den nefret ediyorum sbsettings ve bluetooth paylasimi disinda cop bir sey. Garanti gidiyor, pili su gibi iciyor, orijinalli bozuyor. O jb olmasa apple satmaz diyen arkadasdada iyi kafa varmis, androidde zaten apk diye bir olay var niye onu almayipta ios aliyorlar hem apk jailbreak gibi bir sey de istemiyor. O yuzden JB kullanmayin kafaniz rahat olsun bende bir aralar dusunmustum ipod touch vardi o zaman ama hic bir zaman yapmadim iyide yapmisim







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myfranco 6 yıl leopard10
leopard10
JB den nefret ediyorum sbsettings ve bluetooth paylasimi disinda cop bir sey. Garanti gidiyor, pili su gibi iciyor, orijinalli bozuyor. O jb olmasa apple satmaz diyen arkadasdada iyi kafa varmis, androidde zaten apk diye bir olay var niye onu almayipta ios aliyorlar hem apk jailbreak gibi bir sey de istemiyor. O yuzden JB kullanmayin kafaniz rahat olsun bende bir aralar dusunmustum ipod touch vardi o zaman ama hic bir zaman yapmadim iyide yapmisim

Ben bu kadar cihazi jb ile kullanirken hic pili ictigini gormedim. Yapmayi bilmeyen, kullanmayi bilmeyen hep sorun yasar. Araba kullanmayi bilmeyenler de araba cabuk bozuluyor der. Bilen ise adam gibi kullanir.
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iphoneuss2 6 yıl ekrem71
ekrem71

Jailbreak, en çok ücretli uygulamaları ücretsiz sunması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bazı işletim sistemi değişiklikleri ücretli olabiliyor.  



Burasi olmamis....

Bazilari "Jailbreak olmazsa Apple batar" diye sacma sapan yorumlar yazip duruyor. Simdi bu habere gore su an icin 23 milyon JB kullanicisi var. Ancak JB yapilabilen aktif iCihaz sayisi ise (iTouch, iPhone, iPad) 250 milyon+ yani kullanicilarin sadece yaklasik 10%'u JB yapiyor...

Baska soze gerek var mi?
1 Yanıt Yanıtla +3
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eL1te 6 yıl iphoneuss2
TR Ramon

ekrem71

Jailbreak, en çok ücretli uygulamaları ücretsiz sunması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bazı işletim sistemi değişiklikleri ücretli olabiliyor.  



Burasi olmamis....

Bazilari "Jailbreak olmazsa Apple batar" diye sacma sapan yorumlar yazip duruyor. Simdi bu habere gore su an icin 23 milyon JB kullanicisi var. Ancak JB yapilabilen aktif iCihaz sayisi ise (iTouch, iPhone, iPad) 250 milyon+ yani kullanicilarin sadece yaklasik 10%'u JB yapiyor...

Baska soze gerek var mi?

Dostum çoğu kişi de garanti gider diye korktuğundan yapmıyor. Sen de şimdi "1.79 lira veremiyonuz mu" culardan gibi konuşma. Bedava uygulamayı isteyen yükler istemeyen yüklemez de jailbreakdeki ana amaç tweaklerin yüklenebiliyor olmasıdır. Binlerce tweak var telefonun kullanım kolaylığını arttıran. Ayrıca temalar da var.

Apple ne kadar engellese de yine JB çıkacak yine çıkacak. iOS'u insanlar yazdı ki elbet bazı açıklar yine olacak.

JB forever !!
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