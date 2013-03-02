Cydia, 14 milyon aktif kullanıcıya ulaştı





iOS yazılımı konusunda daha kapalı bir yöntem izlemesi nedeniyle jailbreak adı verilen bir sektörün doğmasına neden olan Apple, her ne kadar sürekli yayınladığı güncellemelerle açıkları kapatmaya çalışsa da, jailbreak grupları da aynı devamlılıkta açık bulmaya devam ediyor.





evasi0n tarafından iOS 6.1 ile birlikte yayınlanan jailbreak aracı oldukça hızlı olarak benimsendi ve Cydia mağazası da kullanıcı sayısını katladı. Artık büyük bir sektör haline gelen jailbreak, kendi oyuncularına da büyük gelirler kazandırıyor.





Son açıklanan sayılara göre Cydia iOS 6.x cihazlarındaki aylık aktif kullanıcı sayısını 14 milyona, toplam kullanıcı sayısını da 23 milyona çıkarmış durumda. Ağırlıklı olarak iOS 6 kullanıcıları olan Cydia, ilk 4 günde 7 milyon indirme sayısına ulaşmıştı.





Jailbreak, en çok ücretli uygulamaları ücretsiz sunması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bazı işletim sistemi değişiklikleri ücretli olabiliyor.