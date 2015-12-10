Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'a malzeme taşımak için kontrat verdiği özel uzay şirketlerinden Orbital Sciences'ın uzay aracı Cygnus, ISS bünyesine ulaşmayı başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,8b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
Orbital Sciences şirketi tarafından hazırlanan uzay aracı Cygnus, geçtiğimiz pazar günü çıktığı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yolculuğunun ilk ve en önemli bölümünü başarıyla tamamlayarak Unity modülü ile bağlantı kurdu.
Kargo taşımaya dayalı insansız bir uzay aracı olan Cygnus, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas V tipi roket ile fırlatılmıştı. İstasyona aralarında Microsoft'un HoloLens AR/VR başlığı, nitrojen ile oksijen tankları, gıda ürünleri ve donanımlar olmak üzere yaklaşık 3.3 ton ağırlığında bilimsel ve yaşamsal malzemeyi götürmeyi başaran Cygnus, altı kişilik astronot ekibine de rahat bir nefes aldırdı.
NASA ile yapılan kontrat sonrası görev yapan özel uzay şirketleri arasında yer alan Orbital Sciences, ISS'in ihtiyaçlarını karşılamak için 2018 yılına kadar 10 görev daha yapmayı ve  istasyona toplamda tam 28 ton malzeme götürmeyi hedefliyor. Benzer bir kontrat Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX firmasında da yer alıyor ve NASA bu sayede ISS'i çok daha ucuza destekleyebiliyor.
Cygnus'un ISS bünyesinde kargoların boşaltılıp çöplerin yüklenmesi amacıyla bir ay kadar kalacağı verilen bilgiler arasında yer alıyor.
Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
 

http://www.slashgear.com/iss-receives-cargo-ship-with-4-tons-of-food-and-supplies-09417881/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serafon 3 yıl en beğenilen
abd en büyük işleri bile özel şirketlere yaptırıyor bu da büyümenin önün açıyor!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 3 yıl en beğenilen
abd en büyük işleri bile özel şirketlere yaptırıyor bu da büyümenin önün açıyor!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın? 3 yıl Ücretsiz müzik servisi Aurous mahkeme kararıyla kapatıldı 3 yıl GoPro kameralara Apple Watch desteği 3 yıl Apple Smart Battery Case kaç mAh bataryaya sahip? 3 yıl Linksys yönlendiricilerinde açık tespit edildi 3 yıl Windows Server 2016 lisans şartlarında büyük değişiklik 3 yıl BMW i8 Spyder ile CES 2016'da sürpriz yapabilir 3 yıl Crucial'dan sunuculara yönelik 8Gb DDR4 RAM bellekler 3 yıl Pebble Classic kullanıcılarına Pebble'dan iyi haber 3 yıl Bill Gates'in 2015 yılı kitap listesi 3 yıl Rovio CEO'su yeniden değişiyor 3 yıl Zuckerberg'den Müslüman kullanıcılara önemli destek 3 yıl 2015'in "506" viral videosu 21 dakikaya sığdırıldı 3 yıl Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı 3 yıl Hem uçan hem yüzen drone: The Naviator 3 yıl EVGA GeForce GTX 970 HYBRID GAMING duyuruldu 3 yıl LG G5 daha erken karşımıza çıkabilir 3 yıl Xiaomi’nin 12.5 inçlik dizüstü modeli Nisan ayında 3 yıl Çin internet devinden otonom araç başarısı 3 yıl GoPro drone'un ismi belli oldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı Sonraki Samsung'dan alt seviyeye OIS dopingi 3 yıl Dünyanın en güçlü NUC'u geliyor 3 yıl Yeni nesil Galaxy A8 duyuruldu 3 yıl Qualcomm'a Çin'den sonra bir darbe de Avrupa'dan 3 yıl Flickr'dan "Gear VR" uygulaması 3 yıl Apple Watch v2.1 güncellemesi yayınlandı 3 yıl OnePlus 3'ün tasarım çalışmaları sızdırıldı 3 yıl Boeing yeni uçağı 737 Max'ı görücüye çıkardı 3 yıl Android ve iOS için Cortana yayınlandı 3 yıl Facebook'dan 2015 özeti 3 yıl Samsung Gear S2 Classic inceleme videosu "Akıllı saat devri asıl şimdi başlıyor" 3 yıl Spotify, Premium üyeliklere özel içerikler sunmayı planlıyor 3 yıl Yahoo'nun Alibaba hisseleri kalıyor, diğer herşey satılıyor 3 yıl Samsung Galaxy View'in kontrolü telefonunuzda 3 yıl 27 dolarlık Bitcoin yatırımını unutan kişi milyarder oldu 3 yıl AMD: Ürünlerimizin patent ihlali yapması söz konusu değil 3 yıl Android One programının geleceği belirsiz 3 yıl Samsung'dan Duo Pixel atağı 3 yıl Lollipop sürümü yükselişini sürdürüyor 3 yıl Dünyanın en küçük 360 derece video kamerası: Luna Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim