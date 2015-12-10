Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Orbital Sciences şirketi tarafından hazırlanan uzay aracı Cygnus, geçtiğimiz pazar günü çıktığı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yolculuğunun ilk ve en önemli bölümünü başarıyla tamamlayarak Unity modülü ile bağlantı kurdu.

Kargo taşımaya dayalı insansız bir uzay aracı olan Cygnus, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas V tipi roket ile fırlatılmıştı. İstasyona aralarında Microsoft'un HoloLens AR/VR başlığı, nitrojen ile oksijen tankları, gıda ürünleri ve donanımlar olmak üzere yaklaşık 3.3 ton ağırlığında bilimsel ve yaşamsal malzemeyi götürmeyi başaran Cygnus, altı kişilik astronot ekibine de rahat bir nefes aldırdı.

NASA ile yapılan kontrat sonrası görev yapan özel uzay şirketleri arasında yer alan Orbital Sciences, ISS'in ihtiyaçlarını karşılamak için 2018 yılına kadar 10 görev daha yapmayı ve istasyona toplamda tam 28 ton malzeme götürmeyi hedefliyor. Benzer bir kontrat Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX firmasında da yer alıyor ve NASA bu sayede ISS'i çok daha ucuza destekleyebiliyor.

Cygnus'un ISS bünyesinde kargoların boşaltılıp çöplerin yüklenmesi amacıyla bir ay kadar kalacağı verilen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.slashgear.com/iss-receives-cargo-ship-with-4-tons-of-food-and-supplies-09417881/