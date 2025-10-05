Giriş
    Dünyanın ilk uzay teslimat aracı tanıtıldı: Bir saat içinde dünyaya teslimat yapabiliyor

    ABD'li girişim Inversion, uzay teslimat aracı Arc’ı tanıttı. Araç, 225 kg'a kadar yükü yörüngeden alıp Dünya üzerindeki herhangi bir noktaya bir saatten kısa sürede taşıyabiliyor.

    Bir saatte dünyaya teslimat yapabilen uzay aracı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Los Angeles merkezli havacılık ve savunma girişimi Inversion, ilk amiral gemisi uzay aracı Arc’ı tanıttı. Yeniden giriş aracı (Reentry vehicle), 225 kg'a kadar kritik görev yükünü yörüngeden alıp Dünya üzerindeki neredeyse herhangi bir noktaya bir saatten kısa sürede ulaştırabilecek şekilde tasarlandı. Şirket, aracı fabrikasında düzenlenen bir etkinlikte duyurdu.

    Hızlı teslimatlar için tasarlandı

    2021’de şirketi kuran Justin Fiaschetti ve Austin Briggs, Arc’ı yeni bir lojistik platformu olarak tanıttı. Arc yaklaşık 2,5 metre boyunda ve 1,2 metre genişliğinde. Araç, tıbbi kitlerden insansız hava araçlarına kadar farklı yükleri taşımak üzere geliştirildi.

    Fiaschetti, Ars Technica’ya verdiği röportajda, araçların uzun süre yörüngede bekleyecek şekilde konumlandırılacağını belirtti: “Standart görevimiz, Arc’ları yörüngeye yerleştirip orada beş yıla kadar tutmak. İhtiyaç duyulduğunda kargoyu ya da etkilerini bir saatten kısa sürede hedeflenen noktaya indirebilmek.” dedi.

    Bir saatte dünyaya teslimat yapabilen uzay aracı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Aracın gövde yapısı, atmosfere yeniden girişte manevra yapabilmesini sağlayan “lifting body” tasarımına sahip. Şirkete göre Arc, yeniden giriş sırasında yaklaşık 1000 km menzile sahip ve bu sayede inişten önce geniş alanlarda yön değiştirebiliyor. Araç, pist gerektirmeden, paraşütlerle iniş yapıyor. Kullanılan itki sistemi zehirli olmayan malzemelerle çalıştığından, araç yere indiğinde askerler koruyucu ekipman kullanmadan güvenle temas edebiliyor.

    Teslimat dışında, Arc hipersonik test platformu olarak da sunuluyor. Uzay aracı, Mach 20’nin üzerinde hızlara ulaşabiliyor, aşırı koşulları uzun süre koruyabiliyor ve yüksek g kuvvetlerine dayanabiliyor. ABD savunma kurumları hipersonik araştırmalara daha fazla kaynak ayırırken, Inversion bu alanda maliyetleri düşüren bir çözüm sunduğunu iddia ediyor. Manevra kabiliyeti ile yeniden kullanılabilirliği birleştiren Arc, hem savunma lojistiği hem de ileri seviye araştırmalar için tek bir platform sunuyor.

    Arc, şirketin Ocak ayında SpaceX’in Transporter-12 görevinde uzaya gönderdiği küçük demo aracı Ray’in devamı niteliğinde. Yaklaşık 90 kilogram ağırlığındaki Ray, itki, aviyonik ve güneş enerjisi sistemlerini test etmek için kullanıldı. Yörüngesini başarıyla değiştiren araç çalışmaya devam ediyor, ancak iniş yapma özelliği bulunmuyor.

    Bu test, Inversion'a Arc üzerinde çalışmaya başlama konusunda güven verdi. Şirket, ana yapının tam boyutlu bir geliştirme modelini inşa ettiğini, birçok düşüş testi gerçekleştirdiğini ve aerodinamik modellemeleri tamamladığını duyurdu.

    Şirket ayrıca, NASA ile de aşırı yeniden giriş koşulları için termal koruma sistemi konusunda ortaklık yapılıyor. 60 kişilik ekibe ulaşan Inversion, Arc’ın ilk görevini 2026’ya kadar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

