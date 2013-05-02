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DARPA, geliştirdiği yeni robot teknolojileri ile insan hareketlerine daha çok yaklaşıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, geliştirdiği yeni robot teknolojileri ile insan hareketlerine daha çok yaklaşıyor

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, geliştirdiği askeri cihazlar ve özellikler son zamanlarda tanıttı robot teknolojileri ile insan hareketlerine büyük ölçüde yaklaşmaya devam ediyor. 
2010 yılında tanıttıkları Autonomous Robotic Manipulation (ARM) programı kapsamında insanların hareket kabiliyetlerine yakın askeri sınıf eller geliştiren DARPA, bir elin maliyetinin ortalama 50,000$ olduğu projeyi iRobot isimli yeni el modeli ile maddi açıdan el başına 3,000$ seviyesine çekmiş ve oldukça geliştirmiş durumda.
Şaşırtıcı derecede insan hareketlerini taklit edebilen, masada duran anahtarı eline alabilecek kadar hassaslığa sahip olan yeni iRobot bu işlemleri, üzerinde yer alan üç adet esnek ve kırılmayan parmakları ile yerine getirebiliyor. Basketbol topu büyüklüğünde olan objeleri dahil rahatça kavrayabilecek parmak yapısı yanında, 22,6 kg ağırlığa kadar kaldırabilen teknik sağlamlığa sahip olan el modelinin, henüz bir yılı aşan geliştirme aşamasında bu seviyeye gelmesi büyük bir başarı olarak görülüyor ve ayrıca cihazın geriye kalan en büyük işlemlerinin yazılım alanında olacağı belirtiliyor.
 
DARPA, geliştirdiği yeni robot teknolojileri ile insan hareketlerine daha çok yaklaşıyor
DARPA'nın askeri amaçlar için geliştirdiği ve diğer modellere göre uygun üretim maliyetleri ile dikkatleri üzerinde çeken iRobot el teknolojisi, gelecekte gene DARPA'nın birçok insansı robot modeli üzerinde aktif olarak kullanılacak. iRobot hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını ver performans verdiğini görebilirsiniz.

http://www.darpa.mil/Our_Work/DSO/Programs/Autonomous_Robotic_Manipulation_%28ARM%29.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vankomisin 6 yıl en beğenilen Gladiotürk
Gladiotürk
Forumda amerika propagandası epeyce arttı. Videolardada amerika ordusundaki yenilikler anlatılıyor sürekli.

Niye amerika propagandası yapılsın ki. Bizim mühendislerimiz böyle yenilikler yaptı da haberi mi yapılmadı ? Adamlar bizden bir çağ ötede teknolojiye sahipler ve burası da bir teknoloji sitesi tabiki bu yenilikler haber yapılacak.
GladiotürkForumda amerika propagandası epeyce arttı. Videolardada amerika ordusundaki yenilikler anlatılıyor sürekli.Niye ame...
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DH Misafiri 6 yıl
Neden 1 çağ ötede biliyor musun? çünkü bizlerin kafasını gereksiz olaylar, olmayan göstermelik sorunlar ve "açılım vs." ile doldurup boğuyorlar. Gözünü açabilenlere de biber gazını sıkıyorlar. Bu kademede olabilmemiz bile bir başarı aslında..
Neden 1 çağ ötede biliyor musun? çünkü bizlerin kafasını gereksiz olaylar, olmayan göstermelik sorunlar ve "açılım vs." ile doldurup boğuyorlar. Gözünü açabilen...
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
Neden 1 çağ ötede biliyor musun? çünkü bizlerin kafasını gereksiz olaylar, olmayan göstermelik sorunlar ve açılım vs. ile doldurup boğuyorlar. Gözünü açabilenlere de biber gazını sıkıyorlar. Bu kademede olabilmemiz bile bir başarı aslında..

Nasıl bi mantıga sahipsin,once insan kendine bakmalı ben bu ulkeye nasıl yarar saglarım demeli oyle klavyenin basına gecip ahkam kesmek kolay, sen bi kere yaptıgın iste en iyisiminde ,milyar dolarlık projeler mi gelistiriyonda ne yapıyon soyle de aydınlanalım.
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wolf silver 6 yıl
Sizde yapin sizinde reklamınızi yapsinlar.. amerika avrupa vs. Gecin bunlari amerikan hayranligi yapiliyor diye kendizini boşuna avutmayin. Onlar kadar yapamiyorsunuz.
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mxfxi 6 yıl
DH Misafiri
Neden 1 çağ ötede biliyor musun? çünkü bizlerin kafasını gereksiz olaylar, olmayan göstermelik sorunlar ve açılım vs. ile doldurup boğuyorlar. Gözünü açabilenlere de biber gazını sıkıyorlar. Bu kademede olabilmemiz bile bir başarı aslında..

Sen hic hayatin boyunca farkli bir ulkede yasadin mi? Anca bos bos yorum yazarsiniz.
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ssbrutality 6 yıl
Saiki
boşverin böyle şeyleri yav, biz sadece tüketelim ,elin abdlisi ilerde bizi oyuncak gibi oynatacak oyuncaklarıyla.

Şuanda Oynatmıyormu Sanıyorsun? Sürü Olmasını Bilene Çoban Çok,Koyun Mu Yok?Pehh..
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Gladiotürk 6 yıl
Haber az okunmuş 10 ekside kalmışım :)
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WarSaw 6 yıl
hayret bu sefer bilimsel bir konuyla ilgili haberde kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir mevzuya salça olmamayı başarmış gerici yobaz takımı cemiyeti mensupları.
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Saiki 6 yıl
boşverin böyle şeyleri yav, biz sadece tüketelim ,elin abdlisi ilerde bizi oyuncak gibi oynatacak oyuncaklarıyla.
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cryzboy43 6 yıl
Gladiotürk
Forumda amerika propagandası epeyce arttı. Videolardada amerika ordusundaki yenilikler anlatılıyor sürekli. Gelsin eksiler...

artık onlar reklam verıomus o yuzden :d
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MxFxOx 6 yıl
geleceğin skyneti
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DH Misafiri 6 yıl
Neden 1 çağ ötede biliyor musun? çünkü bizlerin kafasını gereksiz olaylar, olmayan göstermelik sorunlar ve "açılım vs." ile doldurup boğuyorlar. Gözünü açabilenlere de biber gazını sıkıyorlar. Bu kademede olabilmemiz bile bir başarı aslında..
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