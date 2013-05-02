DARPA, geliştirdiği yeni robot teknolojileri ile insan hareketlerine daha çok yaklaşıyor





ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, geliştirdiği askeri cihazlar ve özellikler son zamanlarda tanıttı robot teknolojileri ile insan hareketlerine büyük ölçüde yaklaşmaya devam ediyor.

2010 yılında tanıttıkları Autonomous Robotic Manipulation (ARM) programı kapsamında insanların hareket kabiliyetlerine yakın askeri sınıf eller geliştiren DARPA, bir elin maliyetinin ortalama 50,000$ olduğu projeyi iRobot isimli yeni el modeli ile maddi açıdan el başına 3,000$ seviyesine çekmiş ve oldukça geliştirmiş durumda.

Şaşırtıcı derecede insan hareketlerini taklit edebilen, masada duran anahtarı eline alabilecek kadar hassaslığa sahip olan yeni iRobot bu işlemleri, üzerinde yer alan üç adet esnek ve kırılmayan parmakları ile yerine getirebiliyor. Basketbol topu büyüklüğünde olan objeleri dahil rahatça kavrayabilecek parmak yapısı yanında, 22,6 kg ağırlığa kadar kaldırabilen teknik sağlamlığa sahip olan el modelinin, henüz bir yılı aşan geliştirme aşamasında bu seviyeye gelmesi büyük bir başarı olarak görülüyor ve ayrıca cihazın geriye kalan en büyük işlemlerinin yazılım alanında olacağı belirtiliyor.

DARPA'nın askeri amaçlar için geliştirdiği ve diğer modellere göre uygun üretim maliyetleri ile dikkatleri üzerinde çeken iRobot el teknolojisi, gelecekte gene DARPA'nın birçok insansı robot modeli üzerinde aktif olarak kullanılacak. iRobot hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını ver performans verdiğini görebilirsiniz.

http://www.darpa.mil/Our_Work/DSO/Programs/Autonomous_Robotic_Manipulation_%28ARM%29.aspx