ABD'nin yeni gizemli İHA'sı ilk kez görüntülendi

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından geliştirilen ve Northrop Grumman tarafından üretilen insansız hava aracı XRQ-73 ilk kez ortaya çıktı.

Hibrit elektrikli drone askeri havacılık görevleri için kullanılacak

Northrop Grumman, yeni İHA’nın fotoğrafını paylaştı ve tasarımı daha yakından inceleme imkanı doğdu. DARPA’nın X-Prime programı kapsamında geliştirilen bu prototip model, son derece verimli ve inanılmaz derecede sessiz bir hibrit-elektrik tahrik sisteminden güç alıyor.

Çok daha büyük ve sessiz olduğu belirtilen hava aracının, 9 metrenin üzerinde kanat açıklığı ve 567 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. İHA, 463 km/sa hıza ulaşabilmenin yanı sıra 18.000 feet yüksekliğe çıkabiliyor. 180 kilograma kadar yük taşıyabilen hava aracı ilk uçuşunu 2024'ün sonlarına doğru gerçekleştirecek.

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Hibrit-elektrikli tahrik sistemi, hem elektrikli motorlar hem de geleneksel gazlı motorlar kullanarak daha uzun menzil ve daha yüksek verimlilik sağlıyor. XRQ-73, radarlara yakalanmayı zorlaştıran düşük gözlemlenebilirlik özelliklerine de sahip olacak.

Önceden belirlenmiş rotaları takip edebilen veya insan operatör tarafından kontrol edilebilen otonom uçuş yeteneğine sahip olan araç; istihbarat, gözetleme, keşif (ISR), silahlı saldırı ve elektronik harp gibi çeşitli görevler için kullanılacak.

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