ABD'nin yeni gizemli İHA'sı ilk kez görüntülendi

Hibrit elektrikli drone askeri havacılık görevleri için kullanılacak
Northrop Grumman, yeni İHA’nın fotoğrafını paylaştı ve tasarımı daha yakından inceleme imkanı doğdu. DARPA’nın X-Prime programı kapsamında geliştirilen bu prototip model, son derece verimli ve inanılmaz derecede sessiz bir hibrit-elektrik tahrik sisteminden güç alıyor.
Çok daha büyük ve sessiz olduğu belirtilen hava aracının, 9 metrenin üzerinde kanat açıklığı ve 567 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. İHA, 463 km/sa hıza ulaşabilmenin yanı sıra 18.000 feet yüksekliğe çıkabiliyor. 180 kilograma kadar yük taşıyabilen hava aracı ilk uçuşunu 2024'ün sonlarına doğru gerçekleştirecek.
Hibrit-elektrikli tahrik sistemi, hem elektrikli motorlar hem de geleneksel gazlı motorlar kullanarak daha uzun menzil ve daha yüksek verimlilik sağlıyor. XRQ-73, radarlara yakalanmayı zorlaştıran düşük gözlemlenebilirlik özelliklerine de sahip olacak.
Önceden belirlenmiş rotaları takip edebilen veya insan operatör tarafından kontrol edilebilen otonom uçuş yeteneğine sahip olan araç; istihbarat, gözetleme, keşif (ISR), silahlı saldırı ve elektronik harp gibi çeşitli görevler için kullanılacak.Kaynakça https://www.flightglobal.com/military-uavs/northrop-completes-pentagons-xrq-73-experimental-flying-wing/159077.article https://theaviationist.com/2024/07/10/northrop-grumman-xrq-73-shepard-demonstrator-breaks-cover/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.