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DARPA, protez kollara gerçeğine yakın duyusal geribildirim kazandırmaya çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, protez kollara gerçeğine yakın duyusal geribildirim kazandırmaya çalışıyor
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA, askeri gelişmeler yanında özellikle uzuvlarını kaybetmiş insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına da birçok farklı çalışma içerisinde bulunuyor. Bu çalışmaları arasına HAPTIX adını verdiği yeni bir program dahil eden kurum, protez kollara gerçeğine yakın duyusal geribildirim kazandırmaya çalışıyor.
Herhangi bir nedenden dolayı kollarını kaybetmiş kişiler için birçok farklı protez modeli geliştiriliyor. Ancak bu protez modellerinin hemen hepsinde hissiyat açısından bazı problemler bulunuyor ve bu nedenle örneğin kolun konumlandırıldığı yer bakılmadan tam olarak algılanamıyor ya da genel olarak rahat hareket edilemiyor. Bu noktada geliştirmeye başladığı HAPTIX isimli program ile kas ve sinirlerdeki motor sinyallerini sensörler vasıtasıyla ölçerek çözmeyi hedefleyen ve böylece dokunsal geri bildirim temelinde gerçeğe en yakın protez kullanımı elde etmek isteyen DARPA, ayrıca bu sistemle örneğin kolu kesilen bir kişinin kolunun ciddi şekilde ağrıması ya da yanması şeklinde görülen ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabilen "Fantom Ağrı" sorunun da önüne geçebileceğini düşünüyor. Ana işlevi, merkezi sinir sistemi ile organ ve uzuvlar arasındaki iletişimi sağlamak olan çevresel sinirlerin bilgi açısından oldukça zengin olduğunu ve insan sinir sistemine erişim için kolayca kullanılabileceğini belirten DARPA program yöneticisi Doug Weber, HAPTIX programıyla kişilerin sağlam el ile ayaklarını kontrol ettikleri biyolojik iletişim yollarının, protezlere uyarlanması için çalışacaklarını sözlerine ekliyor.

DARPA'nın çok daha doğal protez kullanımı için geliştirmeye başladığı HAPTIX programı, planlar doğrultusunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi izniyle farklı gönüllüler üzerinde denenecek ve her şey yolunda giderse protez ile kullanıcı arasında modüler bir kablosuz iletişim ağı kurulmuş olacak.

http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2014/04/24.aspx Yorum Yaz
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muratkaya 5 yıl en beğenilen
Sinirler impulse denilen elektrik dalgalarıyla uyarıyı beyne iletir. Bu, sinir hücresinin zarında yani hepinizin bildiği myelin kılıfla intertisyel sıvı arasında sodyum-potasyum değişimiyle potansiyel farkı oluşturularak gerçekleşir (yanlış hatırlıyor olabilirim). Benim merak ettiğim şey elektrik kablolarıyla yapay bir elektrik uyarısını sinire aktarma işini nasıl yaptıkları. Bu mümkünse o zaman trafik kazalarında servikal vertebra denilen boyun omurlarındaki kırıkların boyundaki siniri kesmesiyle oluşan boyundan aşağı felç vakalarında bu şekilde bir impulse aktarımının yapılıp yapılamayacağı.
Bu çalışmalar bazı görme engelliler ve felçliler için tedavi umutlarını da artırıyor diye düşünüyorum.
Sinirler impulse denilen elektrik dalgalarıyla uyarıyı beyne iletir. Bu, sinir hücresinin zarında yani hepinizin bildiği myelin kılıfla intertisyel sıvı arasınd...
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duma 5 yıl
Coook zor ama imkânsız değil. Umarim başarırlar.
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DraGonS 5 yıl
Hangi duyunun nasıl bir impulse oluşturduğunu nasıl bilebilirler ki onu anlamadım.
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*siteci* 5 yıl
Ooo güzel Deus Ex gerçek oluyor yavaş yavaş.
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infom@n 5 yıl
Güzel haber.
Bizim ASELSAN'da hırsızların telefonları dinlenmesin diye kriptolu telefon üretsin.
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muratkaya 5 yıl en beğenilen
Sinirler impulse denilen elektrik dalgalarıyla uyarıyı beyne iletir. Bu, sinir hücresinin zarında yani hepinizin bildiği myelin kılıfla intertisyel sıvı arasında sodyum-potasyum değişimiyle potansiyel farkı oluşturularak gerçekleşir (yanlış hatırlıyor olabilirim). Benim merak ettiğim şey elektrik kablolarıyla yapay bir elektrik uyarısını sinire aktarma işini nasıl yaptıkları. Bu mümkünse o zaman trafik kazalarında servikal vertebra denilen boyun omurlarındaki kırıkların boyundaki siniri kesmesiyle oluşan boyundan aşağı felç vakalarında bu şekilde bir impulse aktarımının yapılıp yapılamayacağı.
Bu çalışmalar bazı görme engelliler ve felçliler için tedavi umutlarını da artırıyor diye düşünüyorum.
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