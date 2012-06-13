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DDR3-4000MHz'e doğru; Bellek hızında yeni dünya rekoru

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,2b
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20
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerde DDR4 bellek teknolojisiyle ilgili çeşitli gelişmeler gündeme geliyor olsa bile önümüzdeki iki yıl içerisinde yeni bellek tipinin genel kullanımda yaygınlaşmış olması açıkçası pek beklenmiyor. Intel tarafında Haswell işlemci ailesiyle birlikte DDR4 bellek desteğine geçiş yapılacağı düşünülse bile, ortaya çıkan detaylar bu geçişin son kullanıcı odaklı Haswell işlemcilerinden öte profesyonellere yönelik Haswell-EX işlemcileriyle olacağını gösteriyor.
DDR4 teknolojisi için hazırlıklar bir yana bellek üreticileri de yaygın kullanımdaki DDR3 teknolojisini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Arka arkaya anons edilen 3GHz hızındaki bellek kitlerine ek olarak hız aşırtma yani overclock profesyonelleri, ekstrem çalışmalarla DDR3 teknolojisindeki potansiyeli gözler önüne seriyorlar. Japon hız aşırtmacı J.Lin, G.Skill'in Trident X DDR3 bellek modülü ile 3840MHz'e ulaşarak, bellek frekansı yarışında dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
AMD platformu ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Fusion A8-3850 işlemcisini Sıvı Azot ile çalıştıran J.Lin, anakart olaraksa Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H modelini kullanmış. Elde edilen yüksek saat hızı için altı çizilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise G.Skill'in TridentX bellek yongasının standart soğutucusu ile kullanılmış olması. 

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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
azotunuz bitsinde ,
azotsuz kalasınız işh !
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1 Avatar
Tsumugi Shirogane 6 yıl
He gardaş herkesin evinde sıvı azot var herkes ekstrem soğutma yapıyor
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Armin van Buuren* 7 yıl
playstyle
azotunuz bitsinde ,azotsuz kalasınız işh !




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dreamblue35 7 yıl
geçen gün techpowerup sitesinde low voltage SOĞUTMASI olmayan samsung marka belleklerin 2400 mhz ye hız aşırtıldığını gördüm o bellekler açıkcası bana yeterde artar bile, hariçten bir soğutma ile çok uğraşılırsa 3000 mhz yi görür

samsung bellekler
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JoeyBane 7 yıl
Bellekler yanncılık yapmış. Azotta istifade edip rekor kırmış meretler:)
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melikulupinar 6 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Bellekler yanncılık yapmış. Azotta istifade edip rekor kırmış meretler:)

Ahanda benim bellekler.
Kışkırsam mı acaba ?
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black_flood 7 yıl
overclock bahane beslemelere dikkat eden olmamış galiba 1 tanesi şişmiş gitmiş diğerlerininde tepesi kabarmış overclock yalan iş donanıma zarar verdikten sonra anlık hız artışının bir getirisi yok görsel tatmin dışında.
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sentanoo 6 yıl black_flood
black_flood
overclock bahane beslemelere dikkat eden olmamış galiba 1 tanesi şişmiş gitmiş diğerlerininde tepesi kabarmış overclock yalan iş donanıma zarar verdikten sonra anlık hız artışının bir getirisi yok görsel tatmin dışında.

Hocam beslemelerde birşeyi yok.. Sonuçta sıvı azot herkes kullanmıyor normalde %10 hız farkı için vereceğin para farkını bu sekilde amforayı edebilirsin normal kullanıcı için diyorum..
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chiangjo2044 7 yıl
ramlere özel olarak soğutma yapmamışlar sanırım...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alpa07 7 yıl
Bu sistemi kapattıktan sonra başlıyor bildiğim kadarıyla buzlamaya
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dere.beyi 7 yıl
ram ler buzdağına çarpmış gibi duruyo sanki =)
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CnZ 7 yıl
Elde edilen yüksek saat hızı için altı çizilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise G.Skill'in TridentX bellek yongasının standart soğutucusu ile kullanılmış olması.


Şaka herhalde. Sıvı azot yüzünden donmuş board da bir önceki o.c'den kalma o zaman
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Pardus Linux 7 yıl
Adı üstünde rekor yani bu değerlerin günlük kullanımda hiç bir anlamı yok ddr4 bu hızları standart olarak sunacağından önemli olan ddr4'ün gelmesi...
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
azotunuz bitsinde ,
azotsuz kalasınız işh !
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sticer12 7 yıl
arkadaşlar kondansatörler dahil tüm kart buz tutmuş :D
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f3v0123 7 yıl
biz elimizdeki bu sogutmayla yapamayız bize yararı yok onun :D bizde hava soğutması var
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