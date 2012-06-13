DDR3-4000MHz'e doğru; Bellek hızında yeni dünya rekoru

Son günlerde DDR4 bellek teknolojisiyle ilgili çeşitli gelişmeler gündeme geliyor olsa bile önümüzdeki iki yıl içerisinde yeni bellek tipinin genel kullanımda yaygınlaşmış olması açıkçası pek beklenmiyor. Intel tarafında Haswell işlemci ailesiyle birlikte DDR4 bellek desteğine geçiş yapılacağı düşünülse bile, ortaya çıkan detaylar bu geçişin son kullanıcı odaklı Haswell işlemcilerinden öte profesyonellere yönelik Haswell-EX işlemcileriyle olacağını gösteriyor.

DDR4 teknolojisi için hazırlıklar bir yana bellek üreticileri de yaygın kullanımdaki DDR3 teknolojisini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Arka arkaya anons edilen 3GHz hızındaki bellek kitlerine ek olarak hız aşırtma yani overclock profesyonelleri, ekstrem çalışmalarla DDR3 teknolojisindeki potansiyeli gözler önüne seriyorlar. Japon hız aşırtmacı J.Lin, G.Skill'in Trident X DDR3 bellek modülü ile 3840MHz'e ulaşarak, bellek frekansı yarışında dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

AMD platformu ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Fusion A8-3850 işlemcisini Sıvı Azot ile çalıştıran J.Lin, anakart olaraksa Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H modelini kullanmış. Elde edilen yüksek saat hızı için altı çizilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise G.Skill'in TridentX bellek yongasının standart soğutucusu ile kullanılmış olması.