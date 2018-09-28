DDR4 belleklerde kapasite iki katına çıkıyor

Özellikle mini ITX anakartlarda yer sıkıntısı nedeniyle sadece iki DIMM slotunun olması mini PC ürünlerinin RAM kapasitesini sınırlıyordu. Yakın zamanda üreticilerin çift taraflı RAM bellek modüllerine geçiş yapması bekleniyor.

İki kat kapasite

İnternete sızdırılan bazı anakart ve RAM fotoğrafları küçük boyutlu anakartlarda artık kapasitenin iki katına çıkabileceğini gösteriyor. ASUS Z390 ve Asus Maximus XI serisi anakartlar ile G.Skill Trident Z RGB DC RAM modülleri muhtemelen ilk karşımıza çıkacak ürünler olacak.

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Kompakt sistem kurmak isteyenler veya mini PC meraklısı olanlar için bir süredir Nvidia ekran kartları veya Intel ve AMD işlemcilere entegre Vega grafik birimleri sayesinde çıta yükselmişti. Şimdi iki kat RAM desteği sayesinde mini PC modelleri de artık üst seviyede rekabet edebilecek. Örneğin 16GBx2 tarzında bir RAM kapasitesi iyi bir alternatif olabilir.

Şimdilik üreticilerden resmi bir açıklama veya kapasite seçenekleri ile ilgili bilgi mevcut değil. Kaynaklar en erken Ekim ayında çift taraflı RAM belleklerin resmiyet kazanmasını bekliyor.