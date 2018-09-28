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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DDR4 belleklerde kapasite iki katına çıkıyor

Bellek kartının her iki tarafına yerleştirilen modüller ile artık RAM kapasiteleri iki katına çıkacak. Özellikle mini bilgisayar sistemlerinde üst düzey RAM kapasitelerinin önü açılıyor.
7 ay
11,6b
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14
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle mini ITX anakartlarda yer sıkıntısı nedeniyle sadece iki DIMM slotunun olması mini PC ürünlerinin RAM kapasitesini sınırlıyordu. Yakın zamanda üreticilerin çift taraflı RAM bellek modüllerine geçiş yapması bekleniyor.

İki kat kapasite

İnternete sızdırılan bazı anakart ve RAM fotoğrafları küçük boyutlu anakartlarda artık kapasitenin iki katına çıkabileceğini gösteriyor. ASUS Z390 ve Asus Maximus XI serisi anakartlar ile G.Skill Trident Z RGB DC RAM modülleri muhtemelen ilk karşımıza çıkacak ürünler olacak.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master çift taraflı fare matını duyurdu"

Kompakt sistem kurmak isteyenler veya mini PC meraklısı olanlar için bir süredir Nvidia ekran kartları veya Intel ve AMD işlemcilere entegre Vega grafik birimleri sayesinde çıta yükselmişti. Şimdi iki kat RAM desteği sayesinde mini PC modelleri de artık üst seviyede rekabet edebilecek. Örneğin 16GBx2 tarzında bir RAM kapasitesi iyi bir alternatif olabilir.

Şimdilik üreticilerden resmi bir açıklama veya kapasite seçenekleri ile ilgili bilgi mevcut değil. Kaynaklar en erken Ekim ayında çift taraflı RAM belleklerin resmiyet kazanmasını bekliyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/leaked-photos-show-doubt-capacity-ddr4-modules.html Yorum Yaz
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micropod 7 ay en beğenilen
Her iki tarafı nedir ya uzatmışlar işte. Zaten ramler yıllardır single sided da oluyor double sided da oluyor.
Yukarı doğru boardı uzatıp ram chiplerini koymuşlar kocaman resimde görülüyor. Kaynağı açıp okudum Türkçe'sinden daha iyi anladım.
Böyle ünlü bir siteye böyle bir çeviri olur mu lütfen.
Her iki tarafı nedir ya uzatmışlar işte. Zaten ramler yıllardır single sided da oluyor double sided da oluyor.Yukarı doğru boardı uzatıp ram chiplerini koy...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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tostumm 7 ay
Zaten bir modülde 128 gigabayt'a kadar ram var, hatta samsung daha yeni 256 gigabaytlık olanları duyurdu, sorun nedir onu anlayamadım?
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OverClocK1ng 7 ay
Sanki yeni bir şey bulmuşlar veya yapmışlar. Çift taraflı RAM belki 20 yıldır var...
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ipli jeton 7 ay ekrem71
SODIMM formatındaki modüllere geçilse yer sıkıntısı aşılır. Normalde iki modül sığabilen karta SODIMM formatında 4 modül sığar. Ayrıca iki ayrı üretim hattı yerine tek üretim hattı açılacağından üretim maliyeti de düşer.
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Executor Arhentir 7 ay
Gelsinde, her anakart 32 çipli ramleri sevmiyor.
DDR2'de gördük.
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wolwes 7 ay
rgb varmı rgb sen ondan haber ver.

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donanımcı123 7 ay
Kaçak kat çıkmışlar.
İntel stok soğutucu lobisinin işi olabilir bu. Başka soğutucu takamazsınız bu ramleri kullandığınızda.
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Seyrim 7 ay
Bu ekonomide ddr10 da çıkarsanız Türkiye için nafile..
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Mukarnas 7 ay
"iki katina" cikiyor derken ben ordaki "kati" mecaz olarak algilamistim. Halbuki gercekten kat cikmislar, iki katli olmus ramler :)
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idombayci 7 ay
fiyatını düşürsünler biz 4 katı kapasiteli ram almayı biliriz.
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sniper23 7 ay
Fiyatı da çift taraflı olacak galiba
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ouzqan 7 ay
Uzun bir süre bizi etkilemeyecek bir haber.
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ParaMounT99229 7 ay
16 gb ram var zaten tek modül ama çok pahalı o yüzdende ne piyasada var ne de talep tam tersine 32 gb tek ram modülü olmasın o çıkacak ram yazıyı yazan editör. 32gb' lık tek modül zaten ön görülen bir durumdu 128 gb ram desteği var ana kartta ama 4 ram soketliydi bu yüzden kimse 128 gb ram kullanamıyordu 64 gb ile kalıyordu. Adı resmen haber yaptı görünüp boş durmuyorum görüntüsü yaratmak olmuş.
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