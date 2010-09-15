IDF 2010: OCZ'den 740MB/saniye okuma hızına sahip yeni SSD

Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un adeta fuar havasında geçen teknoloji tanıtım kısmında, önde gelen bellek üreticilerinden OCZ de yer aldı. RevoDrive X2 adını verdiği PCIe tabanlı yeni nesil SSD sürücüsünü tanıtan firma, başta yüksek performans tutkunları olmak üzere grafik profesyonelleri ve iş istasyonlarıyla çalışan mühendisleri gözüne kestirmiş durumda.

OCZ RevoDrive X2, tasarım olarak modern ekran kartlarını andırıyor ve PCIe x4 ara birimini kullanıyor. SandForce tarafından geliştirilen özel NAND flash bellek kontrolcüsünün dört tanesine sahip olan ve dahili RAID formunda çalışan yeni SSD üzerinde Intel'in 25nm üretim teknolojisiyle hazırladığı en yeni NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor.

Açıklanan bilgilere göre OCZ RevoDrive X2, 740MB/saniye okuma ve 730MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 4K rastgele yazma performansı 120.000 IOPS olan sürücünün IOMeter ile aldığı skor ise 107,124 IOPS. OCZ tarafından yakında satışa sunulması beklenen RevoDrive X2'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.