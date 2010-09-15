IDF 2010: OCZ'den 740MB/saniye okuma hızına sahip yeni SSD

Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un adeta fuar havasında geçen teknoloji tanıtım kısmında, önde gelen bellek üreticilerinden OCZ de yer aldı. RevoDrive X2 adını verdiği PCIe tabanlı yeni nesil SSD sürücüsünü tanıtan firma, başta yüksek performans tutkunları olmak üzere grafik profesyonelleri ve iş istasyonlarıyla çalışan mühendisleri gözüne kestirmiş durumda.
OCZ RevoDrive X2, tasarım olarak modern ekran kartlarını andırıyor ve PCIe x4 ara birimini kullanıyor. SandForce tarafından geliştirilen özel NAND flash bellek kontrolcüsünün dört tanesine sahip olan ve dahili RAID formunda çalışan yeni SSD üzerinde Intel'in 25nm üretim teknolojisiyle hazırladığı en yeni NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor.
Açıklanan bilgilere göre OCZ RevoDrive X2, 740MB/saniye okuma ve 730MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 4K rastgele yazma performansı 120.000 IOPS olan sürücünün IOMeter ile aldığı skor ise 107,124 IOPS. OCZ tarafından yakında satışa sunulması beklenen RevoDrive X2'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Sata portunun PCİ'dan daha hızlı olması ?
Beyler şu anda bu hızları gördüğümüzde seviniyoruz bende seviniyorum hani sonuçta 1 gb Transfer hızımız olsun Kim başka birşey isterki?
Ama birde işin traji komik olan bölümüne bakıyorumda..
Çoğunuz bilirsiniz Piyasada dönen dolapları..
2000-1 yıllarında Daha ortada SSD diye bir laf dahi yokken HDD'yi Pci üzerinden işlemenin daha maliyetsiz daha basit ve Çok daha hızlı olucağını düşünen 13 yaşında bir çocuktum...
Biliyor inanıyor Sırf bu nedenle Bilgisayar mühendisi olup (henüz o yaşta elimde 9 gb hdd falan vardı belkide..) Bu iş üzerine kafa patlatmayı kendime hedef bellemiştim.. (içeriye falan girince okul işleri yalan oldu tabi orası ayrı konu)
2008 ve SSD ler çıkıyor 2010 Pci bağlanıyor ve hala ortada 1 gb veri aktarımı söz konusu değil..
Buna imkansız diyenler Ram'in Ekran kartının transfer hızlarını kontrol edebilirler..(Bilmeyenler)
Ve ben Bu kahpe hatta şerefsiz Piyasa ve üreticilerin Sırf kendi çıkarları için 50 yıl geriden takip ettiğimiz bir teknoloji sunuyorlar bizlere..
Şu anda Emin olabilirsinizki Süpernova bilgisayarlarda bırakın TB yi Petabyte hatta exabyte boyutlarında Pci arayüzünü kullanan cihazlar olduğuna eminim.. Hatta belki daha gelişmiş bir sistem olup yeni bir soket üretmiş dahi olabilirler.. Kanıt olarak uzay istasyonu haberleşme platformlarını göz önünde bulundurabilir..
İster teori olarak bakılsın ister Gerçek benim için artık farketmiyor.. Her Allah'ın günü 1 üst model diye piyasaya MAL pazarlayan BU ŞEREFSİZ firmalardan mal almıyorum.. İhtiyacım olana kadarda ürün almayı düşünmüyorum...
Tek temennim Bir TÜRK firması çıksa bütün Tabuları yıkıp Yeni işletim sistemi yeni işlemciler ramler Depolama birimleri ekran kartları üretse Ve tüm insanlığa ÜRETMESE dahi bir prototip yaparak Gerçekleri gösterse benden daha mutlu bir insan olamaz..
Bu Şerefsizliğin önüne geçilmesi gerekiyor artık.. Yoksa Tabiki dünyanın en zengin insanları Bilgisayar ve yan ekipman üreticileri olur...
Alayına benden koca bir
İşte tüm bu sebeplerden ötürü isterse 2GB transfer hızı sunsun Farketmez Çevirip götlerine soksunlar nasıl olsa biz gene alamıyoruz
Acaba facede SSD fiyatları düşsün diye sayfamı açsak sesimizi duyurmak için
kıt kaanat bilgisayar toplayanlar için hala uçuk maliyetler