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IDF 2010: Intel 10 çekirdekli Westmere EX işlemcisini detaylandırdı

8 yıl
11,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un ilk gününde, şirketin tepe yöneticisi Paul Otellini'den sonra mikrofonun başına geçen isim David (Dadi) Perlmutter oldu. Bizler için özellikle takip edilmesi gereken bir isim olan Dadi, Intel'in üzerinde çalıştığı hemen hemen tüm teknolojilerden sorumlu en yetkili isim. Kıdemli başkan yardımcısı olarak Intel Mimari Grubu'nu yöneten Dadi, Sandy Bridge tabanlı işlemciler öncesinde Westmere EX kod adını taşıyan 10 çekirdekli yeni sunucu işlemcisinin detaylarını da açıkladı.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere jenerasyonunu baz alan Westmere EX işlemcisi, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nehalem EX tabanlı Xeon işlemciler dikkate alındığında, nanometrik kazanımın getirisi olan daha fazla zar alanı sayesinde karşımıza 10 çekirdekli model ile çıkmayı başarıyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdek için iki olmak üzere toplamda 20 izlek işleyebilen Westmere EX işlemcisi, kullanılabilir bellek kapasitesini de iki kat arttıara 2TB'a (64 DIMM slotu ile) çıkarıyor.

Westmere mimarisinin en önemli yeniliklerden biri olan AES-NI teknolojisinin de desteklendiği 10 çekirdekli Westmere EX işlemcisi, Nehalem EX tabanlı mevcut sistemler ile soket uyumuna sahip olduğu için üreticilere önemli bir maliyet avantajı da sunacak. 10 çekirdekli Westmere EX işlemcisi, 2011'de gelecek Sandry Bridge tabanlı yeni nesil modeller öncesinde Intel'in, Xeon işlemci ailesi için yapacağı en son ve en önemli güncellemelerden biri olarak yüksek performanslı sunucu sistemleri hedef alacak.


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::Ashes:: 8 yıl
guitar hero
millet 2 tb mekanik sabit disk bulamıyo sen bellek diyosun :D
uzaydanmı geldin manyakmısın bir türlü anlam veremedim..İsteğe bak ya 2 tb bellek vay anasını :D
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ghost recon advanced 8 yıl
2000 ş den satılır herhalde
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kuruwa 8 yıl
sanal çekirdek olayı yeni mimari ile gelior amd de bakalım nasıl oalcak
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_bluescream_ 8 yıl
merak edıyorumda neden amd de sanal çekirdek olayı yok, 10 gerçek 20 sanal etti 30 çekirdek görev yoneticinden performansa tıklasak nolurdu dıe merak edıyorum acaba :S
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deniz_sea 8 yıl
elindekilerden kurtulmak için
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Master_Evil 8 yıl
bu işlemci hangi sokete uyumlu olacak?
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Batuist 8 yıl
neden AMD gibi 12 çekirdekli işlemci yapmıyor acaba??
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EPICA 8 yıl
"Westmere EX işlemcisi, kullanılabilir bellek kapasitesini de iki kat arttıara 2TB'a (64 DIMM slotu ile) çıkarıyor."

Hep 2TB belleğim olsun istemiştim
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