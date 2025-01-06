AMD Ryzen Z2 ve Z2 Exreme tanıtıldı: Steam Deck ve daha fazlasına geliyor

AMD Ryzen Z2 ve Z2 Exreme tanıtıldı
AMD’nin tanıttığı yeni işlemciler, yeni nesil taşınabilir konsollara daha yüksek performans ve hız getirmenin yanı sıra daha iyi pil ömrü sunmayı amaçlıyor. Ryzen Z2 serisi, Z2, Z2 Extreme ve Z2 Go olmak üzere üç adet işlemciden oluşuyor ve en tepede Zen 5 + Zen 5c çekirdek mimarisine dayanıyor.
Serinin amiral gemisi modeli Z2 Extreme'e baktığımızda, işlemci, 3 adet Zen 5 ve 5 adet Zen 5c olmak üzere 8 çekirdekli bir konfigürasyona sahip. GPU bölümünde işlemciye 16 CU (Hesaplama Birimi) içeren RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M eşlik ediyor. Bunun kabaca 3.2 TFLOPS'luk bir performansa işaret ettiğini söyleyelim.
AMD, Ryzen Z2 Serisi APU’larının ASUS, Lenovo ve Valve gibi üreticilerin cihazlarında kullanılacağını doğruladı. Bu da, özellikle Steam Deck için bir yenileme göreceğimiz anlamına geliyor. Ancak cihazların çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.
|Model
|CPU Çekirdek Yapısı
|Grafik Birimi
|Ryzen Z2 Extreme
|8 Çekirdek (3xZen5 + 5xZen5c)
|16 RDNA 3 CU (Radeon 890M)
|Ryzen Z2
|8 Çekirdek (8xZen4)
|12 RDNA 3 CU (Radeon 780M)
|Ryzen Z2 Go
|4 Çekirdek (4xZen3+)
|12 RDNA 2 CU (Radeon 680M)
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