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    AMD Ryzen Z2 ve Z2 Exreme tanıtıldı: Steam Deck ve daha fazlasına geliyor

    AMD, yeni nesil taşınabilir oyun konsollarına özel Ryzen Z2 ve Ryzen Z2 Extreme işlemcilerini tanıttı. Yepyeni özelliklerle gelen yonga setlerini ilk kez hangi cihazda göreceğimiz de belli oldu.
    AMD Ryzen Z2 ve Z2 Exreme tanıtıldı: Yeni Steam Deck ve dahası Tam Boyutta Gör
    Henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış olsa da, taşınabilir oyun konsolu pazarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Pazarın önemli isimlerinden AMD ise, uzun süreli söylentilerin ardından yeni işlemcileri Ryzen Z2 serisini bugün resmen duyurdu. Ryzen Z2, Z2 Extreme ve Ryzen Z2 GO modellerinden oluşan seri, taşınabilir oyun konsolları için Ryzen Z1 serisinin halefi olacak. Peki Ryzen Z2 serisi neleri beraberinde getiriyor veya hangi cihazlarda kullanılacak? İşte detaylar

    AMD Ryzen Z2 ve Z2 Exreme tanıtıldı

    AMD’nin tanıttığı yeni işlemciler, yeni nesil taşınabilir konsollara daha yüksek performans ve hız getirmenin yanı sıra daha iyi pil ömrü sunmayı amaçlıyor. Ryzen Z2 serisi, Z2, Z2 Extreme ve Z2 Go olmak üzere üç adet işlemciden oluşuyor ve en tepede Zen 5 + Zen 5c çekirdek mimarisine dayanıyor.

    Serinin amiral gemisi modeli Z2 Extreme'e baktığımızda, işlemci, 3 adet Zen 5 ve 5 adet Zen 5c olmak üzere 8 çekirdekli bir konfigürasyona sahip. GPU bölümünde işlemciye 16 CU (Hesaplama Birimi) içeren RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M eşlik ediyor. Bunun kabaca 3.2 TFLOPS'luk bir performansa işaret ettiğini söyleyelim. 

    AMD Ryzen Z2 ve Z2 Exreme tanıtıldı: Yeni Steam Deck ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ryzen Z2 ve Ryzen Z2 Go modelleri ise, nispeten daha kırpılmış sürümler olacak. Buna göre Ryzen Z2, Z1 Extreme modelinde olduğu gibi 8 adet Zen 4 çekirdeğinden güç alıyor. GPU bölümünde de yine Z1 Extreme modelinde olan Radeon 12 CU içeren 780M GPU tercih edilmiş. Son olarak Z2 GO ise, daha ekonomik ve pil ömrü odaklı 4 adet Zen3+ çekirdeği ve 12 CU içeren RDNA 2 Radeon 680M ile geliyor. 

    AMD, Ryzen Z2 Serisi APU’larının ASUS, Lenovo ve Valve gibi üreticilerin cihazlarında kullanılacağını doğruladı. Bu da, özellikle Steam Deck için bir yenileme göreceğimiz anlamına geliyor. Ancak cihazların çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

    Model CPU Çekirdek Yapısı Grafik Birimi
    Ryzen Z2 Extreme 8 Çekirdek (3xZen5 + 5xZen5c) 16 RDNA 3 CU (Radeon 890M)
    Ryzen Z2 8 Çekirdek (8xZen4) 12 RDNA 3 CU (Radeon 780M)
    Ryzen Z2 Go 4 Çekirdek (4xZen3+) 12 RDNA 2 CU (Radeon 680M)
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