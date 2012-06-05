DH Özel: Lenovo ThinkPad X1 Carbon'a ilk bakış

Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Lenovo, yeni nesil dizüstü bilgisayarlarıyla ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son kullanıcılara yönelik IdeaPad serisinin Intel Ivy Bridge işlemcili yeni ultrabook modelleri U310 ve U410'u yurt dışında satışa sunan Çin merkezli firma, yakaladığı ivmeyi sürdürme konusunda kararlı görünüyor. Profesyonellerin yakından tanıdığı ThinkPad dizüstü bilgisayar ailesinin üreticisi olan Lenovo, son kullanıcı odaklı ultrabook modellerinden sonra kurum ve kuruluşların hedef alındığı ancak modernize edilen tasarım çizgileriyle son kullanıcıların da ciddi şekilde ilgi göstermeye başladığı ThinkPad ailesini ultrabook modeli ile genişletti; ThinkPad X1 Carbon. Global lansmanı kısa bir süre önce yapılan ThinkPad X1 Carbon'un ülkemize gelen ilk örneğini deneme şansı yakaladık.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Gülfem Çakmakçı'nın evsahipliğinde gerçekleştirilen özel bir değerlendirme toplantısında, şirketin hem son finansal verileri hem de geleceğe dönük plan ve değişen vizyonu anlatıldı. Yurt dışı katılımlı bu özel toplantıda, Türkiye pazarında çok agresif olduklarını ve örneğin üç GSM operatörünü de ThinkPad kullanıcısı yaptıklarını dile getiren Çakmakçı, kısa sürede dördüncülükten ikinciliğe yükselmenin büyük başarı olduğunu, amaçlarının hem geldikleri noktayı korumak ve zaman içerisinde bir numaraya tırmanmak olduğunu ifade eden Gülfem Çakmakçı, Lenovo'nun hem Türkiye hem de dünyadaki yeni vizyonuna vurgu yaptı. Haberimizin asıl konusu olan ThinkPad X1 Carbon'a geri dönecek olursak eğer, hem tasarım hem de konfigürasyon anlamında serinin en iddialı modellerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.

Lenovo geçtiğimzi yıl içerisinde ultra-ince tasarımlı ThinkPad X1 modelini piyasaya sürmüştü. Mevcut yapısı itibariyl pek çok ultrabook ile rekabet edebilecek düzeyde olan sistem, Intel'in Ultrabook konseptinden önce piyasaya sürüldüğü için o kategoride yer almıyor. İşte bu yüzden X1 Carbon, ThinkPad ailesinin ilk ultrabook temsilcisi olma unvanına sahip. Tasarım olarak ThinkPad ailesinin geleneksel çizgilerini koruyan sistem, çok daha ince kasa yapısına sahip. Daha incelik bazı kullanıcıların aklına dayanıklılıkla ilgili bir takım soru işaretlerini getirebilir ancak cihazın yapısında karbon fiber kullanıldığı için aynı zamanda mukavemeti de ciddi oranda arttırılmış. Bilindiği üzere karbon fiber, yarış otomobillerinden uzay araçlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor ve hafiflik ile dayanıklılığı bir arada sunmasıyla tanınıyor.

14-inç boyutunda ekrana sahip olan ThinkPad X1 Carbon, 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Ekran parlaklığı 300nit olan cihazda Vibrant Hi-Resolution görüntü teknolojisine yer veriliyor. Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci platformunu kullanan sistem, satın alacak profesyonellerin ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda Core i5 ya da Core i7 serisi işlemci modelleriyle konfigüre edilebilecek. 1.36 Kg ağırlığında olan ve bu açıdan Lenovo tarafından dünyanın en hafif 14-inç ultrabook modeli olarak gösterilen ThinkPad X1 Carbon, standart olarak 4GB DDR3 bellek ile geliyor ve depolama sürücüsü tarafında kullanıcılara farklı kapasite seçenekleri sunuluyor.

Ultrabook konsepti çerçevesindeki standartlardan biri olarak SSD kullanımına adapte olan örneğin 128GB SSD sürücü alınabiliyor. Grafik tarafında sistem ihtiyaç duyduğu gücü, Intel'in işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 desteklİ HD 4000 grafik birimi karşılıyor. Sandy Bridge işlemci ailesindeki HD 3000 grafik birimi ile kıyaslandığında, uygulama birimlerinin 12'den 16'ya çıkmasıyla performans anlamında ciddi bir sıçrama yaratan HD 4000 entegre grafik birimi öte taraftan DirectX 11'le birlikte OpenCL ve GPGPU konularında da bir takım güncellemeler getiriyor.

Lenovo söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk özelliklerden bir tanesi kuşkusuz AccuType klavye tasarımı oluyor. IBM döneminden miras kalan ve geliştirme çalışmaları Lenovo tarafından sürdürülen klavye tasarımının Chiclet tarzı ada tipi versiyonu kullanılıyor ThinkPad X1 Carbon'da. Doku hissiyatını ve geri bildirimi son derece başarılı bir şekilde yerine getiren butonların, kullanıcısını yazmaya teşvik ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. En son teknolojileri üzerinde barındıran ThinkPad X1 Carbon, geçmişini de görmezden gelmiyor ve klavyesinde trackpad yani iztopu da bulunduruyor. Kısacası eğer ThinkPad geleneğinden gelen bir profesyonelseniz yeni modele alışma konusunda çok uzun sürelere ihtiyaç duymayacaksınız.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi ThinkPad X1 Carbon, birincil öncelik olarak profesyonellere ve işletmelere yönelik bir çözüm. Bu segmentteki kullanıcıların temel ihtiyaçlarına yönelik Intel'in vPro teknolojisi gibi sistem yönetimini kolaylaştıracak araçlar da unutulmamış. Son derece ince ve bir o kadar da hafif olmasına karşı giriş-çıkış portları açısından pek çok kullanıcının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bağlantı özelliklerini bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayarda, bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, görüntü aktarımı için bir adet Mini DisplayPort konnektörü ile 3.5mm kulaklık girişine yer veriliyor.

Harici kaynaklar ile dosya alışverişi için üzerinde yerleşik kart okuyucusu da bulunan ThinkPad X1 Carbon'un 14-inç büyüklüğündeki ekranının üst kısmında entegre kamera da bulunuyor. Profesyoneller bu kamerayı hem yüz tanıma özelliği ile sistem açma gibi ileri güvenlik ihtiyaçlarında hem de üçüncü parti yazılımlar üzerinden görüntülü iletişim için. Öte taraftan bireysel ve/veya kurumsal veri güvenliği için kendine has özel işlemcisi bulunan biyometrik parmakizi okuyucusu da ThinkPad X1'in uzun özellik listesinde yer alan detaylardan bir tanesi. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği sunan dizüstü bilgisayar, WiFi noktası olmayan alanlarda ise 3G desteğini devreye sokuyor. Arka kısmında bulunan SIM kart slotu ile herhangi bir USB cihazına ihtiyaç duymadan, SIM kartınızı doğrudan doğruya ThinkPad X1 Carbon'a takarak istediğiniz her yerde çevrimiçi olmayı sürdürebilirsiniz.

Söz konusu olan bir taşınabilir sistem olduğu için batarya da büyük önem taşıyor. ThinkPad X1 Carbon henüz ülkemiz pazarına giriş yapmadığı için pil süresini de kapsayan detaylı testlerimizi cihazı inceledikten sonra paylaşıyor olabileceğiz. Ancak önemli bir özellik olarak Rapid Charge teknolojisi ile ThinkPad X1 Carbon'un pilini 30 dakikada %80 şarj edebilmek mümkün.

Başta karbon fiber kullanımı olmak üzere yüksek kaliteli malzemeye yer verilen ThinkPad X1 aynı zamanda Amerikan Ordusu tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinin tamamına yakınından başarıyla geçmiş durumda. 14-inç boyutundaki en hafif dizüstü bilgisayar olmasının yanında Lenovo'ya göre aynı zamanda sınıfının mukavemeti en yüksek temsilcisi olan ThinkPada X1 Carbon, kısaca özetleyecek olursak kullanıcısını üretkenliğe sevk eden özellikleri, ince ve hafif bir kasa içerisinde yüksek performanslı bileşenlerle harmanlıyor. Dünya çapındaki satışına yaz aylarında başlanacak olan Lenovo ThinkPad X1 Carbon'un, Türkiye pazarına geliş tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi şu an için bulunmasa da küresel satışın başlamasını takip eden süreçte ülkemizde de kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.