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DH Özel Röportaj: Kaspersky Labs, yeni nesil internet güvenliği programını tanıttı

5 yıl
13,7b
1
Güvenlik
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen internet güvenliği ve antivirüs yazılım şirketlerinden Kaspersky Labs, çoklu cihaz desteği sunan Kaspersky Internet Security Multi Device 2015 yazılımını tanıttı. Detayları firmanı
Dünyanın önde gelen internet güvenliği ve antivirüs yazılım şirketlerinden Kaspersky Labs, çoklu cihaz desteği sunan Kaspersky Internet Security Multi Device 2015 yazılımını tanıttı. Detayları firmanın Ülke Müdürü Sertan Selçuk'tan alıyoruz.

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DH Misafiri 4 yıl
gerçekten kaliteli bir marka
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tarik1968 4 yıl
Kaspersky de kullandım çok kaliteli bir yazılım ancak benim evimde 3 bilgisayar var her birine 50TL.'den 50x3=150TL. veremem daha doğrusu vermem kursura bakmasınlar ama benim aldığımda kaspersky'nin fiyatları daha uygundu ama şimdi fiyatlar uçmuş bende internetteki alışveriş sitelerinin birinde 10TL.'ye buldum kampanyası varmış iyi ki almışım şimdi Bitdefender kullanıyorum hayatta bırakmam.
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ALLAME.1 4 yıl
Sönmez Reyiz :D
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AC_Hawker 5 yıl
Çoklu koruma ve ebeveyn kontrolü, oldukça yenilikçi ve gerekli atılımlar.
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black_flood 5 yıl
adamların teknik desteği çok sağlam özellikle yurtdışından verdikleri destek çok sağlam dosyada ar olan dosya virüslü onayı mail düştükten 3 dakka sonra mevcut anti virüs virüsü tespit edip temizlemeye başlıyor. püre versiyonu var 2 yıldır virüs diye bir şey yok.
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FairLighty 5 yıl
Kaspersky Forever !
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Kaspersky antivirüsü kurdurmayan virüslerde bile temizleme yazılımı kurup temizliyor.

Bu açıdan güzel ayrıca bu tür röportajlarda neden lafı dolandırırlar anlamış değilim.

Hangi tehditler sorusuna net yanıt vermedi.

Trojen de solucan de birşey de.
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