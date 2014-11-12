DH Özel Röportaj: Kaspersky Labs, yeni nesil internet güvenliği programını tanıttı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın önde gelen internet güvenliği ve antivirüs yazılım şirketlerinden Kaspersky Labs, çoklu cihaz desteği sunan Kaspersky Internet Security Multi Device 2015 yazılımını tanıttı. Detayları firmanı
Dünyanın önde gelen internet güvenliği ve antivirüs yazılım şirketlerinden Kaspersky Labs, çoklu cihaz desteği sunan Kaspersky Internet Security Multi Device 2015 yazılımını tanıttı. Detayları firmanın Ülke Müdürü Sertan Selçuk'tan alıyoruz.
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Bu açıdan güzel ayrıca bu tür röportajlarda neden lafı dolandırırlar anlamış değilim.
Hangi tehditler sorusuna net yanıt vermedi.
Trojen de solucan de birşey de.