DH Steam Machine Bölüm 2: SteamOS parmaklarınızın ucunda!

Haber Editörü
|ekran kartının 200 kere incelenecek nesi var anakart ın komponent sayısı ekran kartının 10 katı anakart olmasa ekran kartının ne önemi var Çok çeşitli ürün incelemeniz daha çok kişiye ulaşmanızı sağlar
Saygılarımla
|Steam OS'un final surumunu merakla bekliyorum ben de. Ozellikle gamepad ile konsol gibi menulerde gezinmek ve oyun oynayabilmek harika olacak. Umarim tutar bu yeni platform ve bizler de dandik konsol donanimlarina mahkum olmak yerine kendi topladigimiz PC bilesenleri ile konsol konforunda oyun oynayabiliriz.
| steam os gelişirse bence gayet iyi olur.
windows tabanlı bir pc'ye göre sistem kaynakları daha az kullanıldığından oyun için daha çok kaynak kullanılabilir.
ama yeterince linux destekli oyun çıkacak mı bunu çözmleri lazım tabi birde oyun takaslama vb durumlar olursa daha cazibeli olur.
tabi linux tabalı pc de video ,internet vb herşeyi yapmak mümkün olsada şu anda dahi windows kadar kolay bir şekilde yapılamıyor
bunu da düşünmek lazım.
yani durum tamamen gelişmeye bağlı windows'un da linux'un da avantajları var tabiki de.
|Arkadaşlar bu Steam OS hangi siteden indiriliyor ve ücretsiz mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
|Bu video bana göre bir konsol oyuncusunun konsolunu daha çok sevmesine yaradı. Daha fazla şeyler sunmasını beklerdim. Toplama bir pc kasasına konsol arayüzü eklenmiş 40 dakikalık video bundan ibaret
|Bir konsol oyuncusu olarak benim bir Steam Machine'e geçmem için;
1-Konsollarla aynı fiyat seviyesinde, iyi hazır Steam Machine'ler olmalı. Kasa toplamakla uğraşmam istemem.
2-Tasarımları göze hoş gelmeli. Mesela videodaki gibi bir kutuyu istemem. Ejderhalı, kırmızı renkli bir şey de istemem.
3-Steam Machine alırken gönül rahatlığıyla klavye mouse almayabilmeliyim. Bütün sistemi gamepad ile kontrol edebilmeliyim, bütün oyunları gamepad ile oynayabilmeliyim. "Acaba gamepad destekliyor mu?" diye bir derdim olmamalı.
4-(Benim için en önemlisi) Beğenmediğim bir oyunu satabilmeliyim.
|ender abi bir sorum olacak şu topladıgın steam os pc si aşağı yukarı ne kadardır
|yeni nesil oyun motorlarının hepsinde mantle desteği var neye göre tutmaz diyorsunuz anlamadım
|Arkadaşlar bazı yorumları anlamıyorum. Microsoft hisseniz mi var? Niçin bu SteamOS olayına karşı çıkıyorsunuz. Adamlar sizden para da istemiyor, neye karşı çıkıyorsunuz? İlla 100 dolar lisans parası vereceksiniz.
Senelerdir Linux'u hep Windows'un yanında kurdum. Windows'u sadece oyunlar yüzünden kuruyorum. Onun dışında her işimi Linux'ta daha iyi görebiliyorum. Her iş için açık kaynaklı profesyonel yazılım var. Hele hele müzik ile uğraşıyorsanız. Oyunlar da Linux'a geçse bir daha bilgisayarıma Windows kurmam.
Bir de bazı arkadaşlar Linux üzerinde film izlenmez, windows gibi olmaz falan demişler. Arkadaşlar yıl olmuş 2014. Ben Windows'ta en son ne zaman film izlediğimi hatırlamıyorum bile. Hani itiraz ederken "benim şirket Microsoft Office kullanıyor o var mı?" falan diye yapsanız neyse. Ya da ben Visual Studio olmadan yapamam falan deseniz.
Bu forumda bilgisayarını sadece tüketmek için kullanan tonla insan var. O yaptıklarınız hepsini herhangi bir Linux dağıtımında alası ile yaparsınız, merak etmeyin.
| Hadi hep beraber isteyelim diyince olacak mı peki? Temiz, kullanımı kolay, sorun çıkartma açısından insanı yıpratıcı bi yanı olmayan (win de dahil buna)?
SteamOS = Özel isim verilmiş Linux olacaksa gelmesin(pek bi farkı olamayacaksa. dosya sistemi farklı olur, arabirimi farklı olur vs. gibi değil).
SteamOS = Oyun için özel bi altyapısı olmayacaksa yine gelmesin (aynı Linux kernelini kullanıp, Linux altında da çalışabilecek oyunlar olacaksa, ilave bişey katmayacaksa bi anlamı yok. API'den tut kernel--oyun iletişimine kadar).
SteamOS = Sadece Oyun için özel, kullanımı kolay bi Linux olma iddiasında olacaksa, işte kontrolcünü gamepadini joystickini klavyeni ıvır zıvırını hemen tanıyan ilave yük çıkartmayan, Linux ile haşr neşr olmayana bile kullanımı kolay bi ortam sunacaksa ve esas özelliği diğer Linux dağıtımlarına göre daha pratik olma vs. gibi şey olacaksa da bilemiyorum. Hem eyvalla, hemde özel bişeyi olmadığından hala tercihimi değiştirmem için nedeni olmaz.
İster orj olsn ister kopya olsun Windows'una kurduğun yine orj/kopya oyunu oynuyabiliyor musun? Belli bi alışkanlık alışılmışlık var mı Windows için? O zaman Windows'un üstüne tercih etmeni gerektirecek ciddi avantajlar koymazsan ne kadarlık bi kabul oranı beklersin? Çok hızlı açılır, oyun hızlı yüklenir? Windows'dan sorunsuz olur? Oyunlar daha iyi çalışır, %20-30-50-100 daha performanslı olur? Bunların hangisi ile Win+DX'e göre ciddi rekabet edebilirsin, hangisi için PR anlamında başarılı olrsun?
10sn de full kullanıma hazır gelen, hantallaşmayan, virüs vs. derdi güvenlik açığı derdi görece daha az olabilen bi sistem tercih edilebilir dimi? Diğer taraftan bütün avantajın bumu? Bi numarası yok, onda da 50 FPS bunda da 50 FPS noktasında olduğun sürece can alıcı PR kısmını kaçırırsın oyun açısından, onda da bütün oyunları aynı şekilde 1-1 var edebilirsen.
Mesele burda gamer-Linux vs. Windows değil. Eğer gamer-OS niyetiyle çıkıp diğer Linux dağıtımlarından farklılaşma noktasında çok çok ileri gidemiyorsan bununla ilgili bilinen bişey yoksa benim bakış açıma göre tepki görmesi normal (benim anladığım şekilde tepki gösterenler için).
İş bu noktadan sonra dönüp dolaşıp 3d API, GL, Win-DX karşılaştırmasına geliyor. Karşılaştırma da bu notkadan sonra performansa, dark kapsama iniyor. Ama vurucu PR gücü de orda. Sen "SteamOS 3 sene sonra Dx12'den %50 hızlı çalışan oyunları bize sunacak" ile gel, orda herkes bi durur. Ms'de ayağını denk alır, millet de içten içe biişeyler beslemeye başlar. Peki sen olmayacağını nerden biliyorsun niye söylesinler dersen, bilemem. Ama GL 4.4 ile bile yapamazsın. Özel bi API Valve'in boyunu ağır aşar zaten. İş döner dolaşır GL 5.0'a kalır, onda da ders alıp akıllarını başlarına alırlarsa.
Piyasada GL 4.4 destekleyen donanım ne kadar var? Yeni oyunları buna mı yıkacaksın? AMD GL 4.4 desteğini n zman verdi(yada verecek full bi driver ile)? N zman GL 4.4 üstüne kurulmuş oyunları görecez? Kim yapacak yükün altına girecek?
Daha gl 4.4'ü göze alıp, win altında bile bunu geliştirmeyi ve Dx'e üstünlük sağlamayı yiyenler yok. İş o zman dönüp dolaşıp SteamOS'nin Windows'a perf. olarak alternatif olmadığı sürece ciddi bi PR alamayacağı noktasına geliyor benim açımdan. İnsanlar saçma sapan şeylerden her zman etkilendiklerine göre, perf olarak önemli bi fark koyamadığı sürece bence bu hep sorun olur. O zman iş yine dönüp dolaşıp GL-Dx olayına geliyor.
UE4'ün kaynak kodunun açılmasından sonra 3000 tane fork'u çıkmış!! iyi neler var peşine düşmeye vaktim yok, ama Epic'in de bu devirde gücünün kaynağının yetmediği gibi alternatif bi sonuç da çıkartabiliriz bundan. UE3 oyunlarında milletin iplemediği sorunları bu tarz UE4'deki gibi lisanslama modeli sayesinde çözülebilir. O kadar insan içinden, Nvidia-Epic'in UE4 cross-compiler'ı ile Linux'e de oyunları aktarmayı deneyecekler çıkmaz mı? Çıkabilir, ama yine başa dönüyoruz, insanları sürüklemek için PR lazım, PR için ya büyük yapım yada sükse lazım. Şimdilik cross-compiler yapısının Dx'e göre perf'i de değişken (90 FPS vs. 13 FPS'den tut Inflatrator demosu için %5 civarına kadar ). Biz kendimiz aramızda toplaşsak Linux UE4 için kuracağımz motorun Dx deki kadar perf alması için ne kadar uğraşacaz? Win-GL için bile geliştirme araçları açısından sorun/eksiklik varken?
UE4'ün CryEngine'in Linux için olacak olması şimdilik dünyamızı değiştirecek şeyler değil. Heryerde tonla sorun var. Win-Dx için de var bu sorunlar.
SteamOS için çıkıp 2 sene sonra, tamam kardeşim bakın dağıtıyoruz noktası olmaz ise, bi sürü yapımın Dx ile paralel SteamOS sürümünü de ortaya koyamazlarsa, PR için önemli olan perf açısından fark koyamazlarsa şimdilik cezbedici fazla yanı yok bana göre(ucuz oyun gibi bi alternatif, PSN gibi şeyler, kardeşlik / kardeş payı, kolay 2. el oyun vs. gibi kurulması görece daha kolay sistemleri tamamen yok sayarak yazıyorum bunları).
@pastadanadam 1. kendin toplamazsan ucuz olmaz, ucuz ve hazır olursa da içi fazla dolu olmaz
2. tasarımını bi yere kadar ayarlarlar ama tasarım = para demek. Sonuçta SteamMAchine diyeceğin şey PC, ya custom yapıp üreten farklı üreticiler olacak yada kendin toplayacan. Custom kuranlar da kar etmek ister. Silverstone yerine Frisby kasa koyar Casper-Steam diye satarlarsa nolcak?? Yani bunda kısıntıya gitmen lazım tasarımın cezbediciliğini ://
3. En çok önem verdikleri verecekleri şeyl aleti açtığın anda çok sayıda kontrolcüye destek verecek olması, bunun üstünde çok duruyorlar. İlave olarak dışardan driver yazılım ile uğraşırsan seni kaybederler onun farkındalar.
4. Steam oyunlarının şu anki durumu ne ise şimdilik gözüken aynı yoldan devam edeceği. PS4 için amazon vs. den alıp kardeş payı yaptığınız oyunu ucuza getirme olayına benzer şeyleri şimdilik düşündüklerini sanmıyorum. Ama yukarıda sana yazmadığım uzun şeylere alternatif olarak, sadece SteamOS'den oyunların daha ucuz olması gibi şeyler getirebilirler belki ilerde. Kardeşilik vs. gibi şeyler de getirebilirler farklı şekillerde, ama hiçbiri yok daha. SteamOS'den oyunu % bilmem kaç daha ucuza alma imkanı olursa 3D API vs. diye zırvaladığım şeylerin yanında ucuz oyun diye insanları cezbedecek bi alternatif olabilir.
| Hadi hep beraber isteyelim diyince olacak mı peki? Temiz, kullanımı kolay, sorun çıkartma açısından insanı yıpratıcı bi yanı olmayan (win de dahil buna)?
SteamOS = Özel isim verilmiş Linux olacaksa gelmesin(pek bi farkı olamayacaksa. dosya sistemi farklı olur, arabirimi farklı olur vs. gibi değil).
SteamOS = Oyun için özel bi altyapısı olmayacaksa yine gelmesin (aynı Linux kernelini kullanıp, Linux altında da çalışabilecek oyunlar olacaksa, ilave bişey katmayacaksa bi anlamı yok. API'den tut kernel--oyun iletişimine kadar).
SteamOS = Sadece Oyun için özel, kullanımı kolay bi Linux olma iddiasında olacaksa, işte kontrolcünü gamepadini joystickini klavyeni ıvır zıvırını hemen tanıyan ilave yük çıkartmayan, Linux ile haşr neşr olmayana bile kullanımı kolay bi ortam sunacaksa ve esas özelliği diğer Linux dağıtımlarına göre daha pratik olma vs. gibi şey olacaksa da bilemiyorum. Hem eyvalla, hemde özel bişeyi olmadığından hala tercihimi değiştirmem için nedeni olmaz.
İster orj olsn ister kopya olsun Windows'una kurduğun yine orj/kopya oyunu oynuyabiliyor musun? Belli bi alışkanlık alışılmışlık var mı Windows için? O zaman Windows'un üstüne tercih etmeni gerektirecek ciddi avantajlar koymazsan ne kadarlık bi kabul oranı beklersin? Çok hızlı açılır, oyun hızlı yüklenir? Windows'dan sorunsuz olur? Oyunlar daha iyi çalışır, %20-30-50-100 daha performanslı olur? Bunların hangisi ile Win+DX'e göre ciddi rekabet edebilirsin, hangisi için PR anlamında başarılı olrsun?
10sn de full kullanıma hazır gelen, hantallaşmayan, virüs vs. derdi güvenlik açığı derdi görece daha az olabilen bi sistem tercih edilebilir dimi? Diğer taraftan bütün avantajın bumu? Bi numarası yok, onda da 50 FPS bunda da 50 FPS noktasında olduğun sürece can alıcı PR kısmını kaçırırsın oyun açısından, onda da bütün oyunları aynı şekilde 1-1 var edebilirsen.
Mesele burda gamer-Linux vs. Windows değil. Eğer gamer-OS niyetiyle çıkıp diğer Linux dağıtımlarından farklılaşma noktasında çok çok ileri gidemiyorsan bununla ilgili bilinen bişey yoksa benim bakış açıma göre tepki görmesi normal (benim anladığım şekilde tepki gösterenler için).
İş bu noktadan sonra dönüp dolaşıp 3d API, GL, Win-DX karşılaştırmasına geliyor. Karşılaştırma da bu notkadan sonra performansa, dark kapsama iniyor. Ama vurucu PR gücü de orda. Sen "SteamOS 3 sene sonra Dx12'den %50 hızlı çalışan oyunları bize sunacak" ile gel, orda herkes bi durur. Ms'de ayağını denk alır, millet de içten içe biişeyler beslemeye başlar. Peki sen olmayacağını nerden biliyorsun niye söylesinler dersen, bilemem. Ama GL 4.4 ile bile yapamazsın. Özel bi API Valve'in boyunu ağır aşar zaten. İş döner dolaşır GL 5.0'a kalır, onda da ders alıp akıllarını başlarına alırlarsa.
Piyasada GL 4.4 destekleyen donanım ne kadar var? Yeni oyunları buna mı yıkacaksın? AMD GL 4.4 desteğini n zman verdi(yada verecek full bi driver ile)? N zman GL 4.4 üstüne kurulmuş oyunları görecez? Kim yapacak yükün altına girecek?
Daha gl 4.4'ü göze alıp, win altında bile bunu geliştirmeyi ve Dx'e üstünlük sağlamayı yiyenler yok. İş o zman dönüp dolaşıp SteamOS'nin Windows'a perf. olarak alternatif olmadığı sürece ciddi bi PR alamayacağı noktasına geliyor benim açımdan. İnsanlar saçma sapan şeylerden her zman etkilendiklerine göre, perf olarak önemli bi fark koyamadığı sürece bence bu hep sorun olur. O zman iş yine dönüp dolaşıp GL-Dx olayına geliyor.
UE4'ün kaynak kodunun açılmasından sonra 3000 tane fork'u çıkmış!! iyi neler var peşine düşmeye vaktim yok, ama Epic'in de bu devirde gücünün kaynağının yetmediği gibi alternatif bi sonuç da çıkartabiliriz bundan. UE3 oyunlarında milletin iplemediği sorunları bu tarz UE4'deki gibi lisanslama modeli sayesinde çözülebilir. O kadar insan içinden, Nvidia-Epic'in UE4 cross-compiler'ı ile Linux'e de oyunları aktarmayı deneyecekler çıkmaz mı? Çıkabilir, ama yine başa dönüyoruz, insanları sürüklemek için PR lazım, PR için ya büyük yapım yada sükse lazım. Şimdilik cross-compiler yapısının Dx'e göre perf'i de değişken (90 FPS vs. 13 FPS'den tut Inflatrator demosu için %5 civarına kadar ). Biz kendimiz aramızda toplaşsak Linux UE4 için kuracağımz motorun Dx deki kadar perf alması için ne kadar uğraşacaz? Win-GL için bile geliştirme araçları açısından sorun/eksiklik varken?
UE4'ün CryEngine'in Linux için olacak olması şimdilik dünyamızı değiştirecek şeyler değil. Heryerde tonla sorun var. Win-Dx için de var bu sorunlar.
SteamOS için çıkıp 2 sene sonra, tamam kardeşim bakın dağıtıyoruz noktası olmaz ise, bi sürü yapımın Dx ile paralel SteamOS sürümünü de ortaya koyamazlarsa, PR için önemli olan perf açısından fark koyamazlarsa şimdilik cezbedici fazla yanı yok bana göre(ucuz oyun gibi bi alternatif, PSN gibi şeyler, kardeşlik / kardeş payı, kolay 2. el oyun vs. gibi kurulması görece daha kolay sistemleri tamamen yok sayarak yazıyorum bunları).
@pastadanadam 1. kendin toplamazsan ucuz olmaz, ucuz ve hazır olursa da içi fazla dolu olmaz
2. tasarımını bi yere kadar ayarlarlar ama tasarım = para demek. Sonuçta SteamMAchine diyeceğin şey PC, ya custom yapıp üreten farklı üreticiler olacak yada kendin toplayacan. Custom kuranlar da kar etmek ister. Silverstone yerine Frisby kasa koyar Casper-Steam diye satarlarsa nolcak?? Yani bunda kısıntıya gitmen lazım tasarımın cezbediciliğini ://
3. En çok önem verdikleri verecekleri şeyl aleti açtığın anda çok sayıda kontrolcüye destek verecek olması, bunun üstünde çok duruyorlar. İlave olarak dışardan driver yazılım ile uğraşırsan seni kaybederler onun farkındalar.
4. Steam oyunlarının şu anki durumu ne ise şimdilik gözüken aynı yoldan devam edeceği. PS4 için amazon vs. den alıp kardeş payı yaptığınız oyunu ucuza getirme olayına benzer şeyleri şimdilik düşündüklerini sanmıyorum. Ama yukarıda sana yazmadığım uzun şeylere alternatif olarak, sadece SteamOS'den oyunların daha ucuz olması gibi şeyler getirebilirler belki ilerde. Kardeşilik vs. gibi şeyler de getirebilirler farklı şekillerde, ama hiçbiri yok daha. SteamOS'den oyunu % bilmem kaç daha ucuza alma imkanı olursa 3D API vs. diye zırvaladığım şeylerin yanında ucuz oyun diye insanları cezbedecek bi alternatif olabilir.
|Steam Os'un en önemli katkısı linux destekli oyunlar olacaktır. Kısa vadede steam machine satışlarının patlaması gibi bir durum olmayacak. Bu yüzden oyun için windows kullanan/lisans satın alan kişiler artık windows kullanmak zorunda kalmayacak.
Yurt dışındaki hazır pc üreticileri steam machine cihazlarını hazırladılar ve güzel ürünlerde oldu. Bir kaç yıl içinde konsol satışlarına yaklaşabileceğini düşünüyorum. Fakat ülkemizde Playstation'ın tahtını indirmek zor. Çünkü Steam Os platformunu duyurup satışını gerçekleştirecek güçlü bir satış kanalı olmayacaktır.Hatta kötüleyenler bile olacaktır.
|merhaba sen Ender Yıldız ama yanındaki arkadaşı takdim etmeyi unutmuşsun. Gökhan ama hangi Gökhan. Bölüm sonu canavarı ekibinden olduğunu bilenler biliyor peki ya bilmeyenler?
Linux altında ciddi oyun geliştirmek kolay değil, dert. O yüzden uygun bi gelecekte parlak bi yanı yok SteamOS'nin. SteamOS'nin diğer Linux dağıtımlarına alternatif olan, öne çıkaracak pek bi yönü de yok. Oyunlar anca SteamOS'de çalışırm diğer Linux dağıtımlarında çalışmam derse bi fark olur. Bunu da uzuuun bi süre görme imkanı yok.
SteamOS, eğer farklılık sunabilseydi, şimdiden bunun ipucunu verseydi (2 sene sonrası için bile) aklımızın kenarında tutup ilerde ciddi bi rakip olacak ona göre çalışalım derdik. Burdan kasıt farklı API gibi, farklı bi geliştirme altyapısı vs. gibi şeylerle ilgili.
Burda ayrımı iyi yapmak lazım. Linux-GL SteamOS-GL şimdilik aynı şeyler. O yüzden şimdilik oyun yapımı için Windows vs. Linux şeklinde karşılaştırma yapılabilir. WinGL vs. WinDx farklı bi kulvar. Windows altında Dx varken kimse geliştirme araçları ve hedefler yüzünden GL'e bakmaz. O yüzden olay WinDx vs. LinuxGL arasında. LinuxGL'e oyun geliştirmek ise WinDx'e göre canınızı bezdirecek kadar rahatsız edici olabiliyor.
Eğer SteamOS için en başından çıkıp, "Dx'e okkalı fark atacaz, vizyonumuz böledir" gibi bişey denilseydi farklı gözle bakardır. 4-5 sene derdik, ne olacağı belli olmaz derdik, adamlar kendilerini adamışlar faln derdik, ama yine de aklımızın köşesinde olurdu bu. Şimdi ise bu asla olmayacak gibi duruyor. Adamların 1.5 yılda yaptıkları iş, geldikleri noktaya bakınca çok çok fazlasına ihtiyaçları var ve tek başlarına bunları başaracak güçleri yok. Zaten AMD/Nvidia olmadan bahsettiğim şeyler için gidebilecekleri bi yer de yok. Alternatif, PC bazlı bi konsol olma noktasında değil ve olabilirliği yok şimdiki gidişat ile.
Aradan zaman geçer, OpenGL 5.0 temiz bi syntax/yapı ile gelir, yıllar boyuncaki yükünü iticiliğini bırakır, oyun yapımcılarının kendilerinin eleştirdiği şeyleri kabul edip kendi inat ettikleri saçmalıklardan uzaklaşırlar, o zman Linux ve GL tarafı için ilginç olabilir diyebilirz. Bütün bunlar için de şimdilik ölme eşşeğim ölme noktasında.