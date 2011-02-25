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DH özel: Foxconn ve HP'nin Türkiye'deki yeni üretim üssüne girdik!

8 yıl
32,2b
1
86
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sözleşmeli bilgisayar, donanım ve komponent üreticisi Foxconn ve bağımsız araştırma kuruluşlarının raporlarına göre satış rakamları açısından dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP, Türkiye'de (Çorlu'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nde) ciddi bir yatırım ile yeni bir üretim üssü kurdu. HP adına üretim yapacak bu tesisten çıkacak bilgisayarlar aynı zamanda bölge ülkelerine de ihraç edilecek. İlk edindiğimiz bilgilere göre 1500'den fazla kişiye istihdam sağlaması beklenen üretim merkezi, bugün saat 17:00'da yapılacak açılış seromonisi ile birlikte devreye girecek.

Donanimhaber.com olarak Foxconn'un Türkiye'deki yeni fabrikasına giren ilk yayın kuruluşu olduk. Henüz üretim bantlarına girmemize izin verilmiyor ancak açılış etkinliğinden sonra imkan olduğu takdirde yeni tesisin detaylarını görüntüleyip sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Şu an fabrikadayız ve hem HP hem de Foxconn üst düzey yöneticileriyle birlikteyiz. Edindiğimiz yeni bilgileri de paylaşmaya devam edeceğiz.

HP ve Foxconn'un yeni üretim üssüyle ilgili basın açıklaması;

HP ve Foxconn’dan büyük yatırım:

HP’nin Türkiye’yi küresel tedarik zinciri merkezi yapma vizyonu çerçevesinde, kendi alanında dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan Tayvanlı iş ortağı Foxconn’la yaptığı anlaşma sonucu Çorlu’da inşa edilen Foxconn Masaüstü Bilgisayar fabrikası 25 Şubat 2011 tarihinde törenle açıldı.

Türk Malı Masaüstü Bilgisayarlar

Çalışmalar tamamlandığında 60 milyon dolarlık yatırıma ulaşacak ve üretiminin yüzde 90’ını yurtdışına gönderecek olan Foxconn fabrikasının açılış törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, BTK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı) Tayfun Acarer, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, HP Kişisel Sistemler Grubu EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Cador, HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, HP Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, Foxconn Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Chang, Foxconn Türkiye Genel Müdürü Tuna Kardeş ve Foxconn Türkiye Üretim Operasyonları Direktörü Nicky Monaghan katıldı.

25 Şubat 2011 – HP ve Foxconn işbirliğiyle hayata geçirilen ve üretime başlayan Foxconn masaüstü bilgisayar fabrikasının resmi açılışı Çorlu’da 25 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, BTK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı) Tayfun Acarer, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkan Yardımcısı Dr.Hüseyin Aslan, HP Kişisel Sistemler Grubu EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Cador, HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, HP Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, Foxconn Kidemli Başkan Yardımcısı Jim Chang, Foxconn Türkiye Genel Müdürü Tuna Kardeş ve Foxconn Turkiye Üretim Operasyonları Direktörü Nicky Monaghan’ın katıldığı tören Türk bilişim sektöründe önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Çorlu Avrupa Serbest Bölgesinde inşa edilen Foxconn masaüstü bilgisayar fabrikası Türk Malı (TM) damgalı HP masaüstü bilgisayarlar üretecek ve üretimini dünyaya sevk edecek.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmada Foxconn tarafından Çorlu’da yapılan yatırıma büyük önem verdiklerini belirterek "Türkiye’yi bölge ülkelerine teknoloji ihraç eden önemli bir merkez haline getirmek öncelikli hedeflerimizde biridir. HP marka masaüstü bilgisayarlar üretmek üzere Foxconn tarafından yapılan yatırımın da bu yolda önemli bir adım olduğuna inanıyorum" dedi.

Bilişim devi HP’nin geliri 126 milyar dolar

Tam kapasite ile çalıştığında 60 milyon dolarlık yatırıma ulaşacak ve üretiminin yüzde 90’ını başta Doğu Avrupa olmak üzere Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya sevk edecek olan fabrika ile HP’nin global tedarikçisi Foxconn ve diğer donanım tedarikçileri de Türkiye’ye gelmiş oldu. Türk ekonomisinin önemli bir paydaşı olarak 22 yıllık varlığıyla ülkemizde BT dönüşümünü başlatan HP, Foxconn’un Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’nde kurduğu fabrikayla Türkiye’yi bölge ülkelerine teknoloji ihraç eden önemli bir merkez yapıyor.

Büyük yatırım güçlü kadro

Sadece HP’ye üretim yapacak olan Foxconn bilgisayar fabrikası Türkiye’yi HP’nin Avrupa’daki 3 büyük üretim merkezinden biri olarak konumlandırıyor. HP’nin global tedarik zincirinde saniyede 2 bilgisayar, 2 yazıcı ve her 15 saniyede 1 sunucu sevki yapılıyor. Foxconn bilgisayar fabrikası da Türkiye’yi, bilişim sektöründe dünyanın en büyük network’ü olan HP tedarik zincirinin stratejik merkezi yapıyor.

HP Kişisel Sistemler Grubu EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Cador da değerlendirmesinde şunları söyledi: "En yeni bilgisayar teknolojilerine olan talep hızla artıyor ve HP, Türk tüketicisi ile kurumsal müşterilerin bu konuya artan ölçüde ilgi gösterdiğini görüyor. Bilgisayar üretimini Türkiye’de konuşlandırmak, HP’nin dünyanın hızla gelişen bölgelerinde artan müşteri taleplerini karşılama stratejisinin bir parçasıdır."

Türkiye, HP’nin küresel stratejisinde merkez üssü oluyor

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, törendeki konuşmasında şu görüşleri paylaştı: “Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın merkezinde yer alan Türkiye, uzun yıllar boyunca HP’nin küresel stratejisinin önemli bir merkezi olmuştur. Çalışmalar tamamlandığında 60 milyon dolarlık bir yatırıma ulaşacak olan Foxconn bilgisayar fabrikası da HP’nin Türkiye’ye verdiği büyük önemi göstermektedir. Çorlu’daki Foxconn bilgisayar fabrikasıyla Türkiye’yi HP’nin global tedarik zincirinin önemli bir parçası ve EMEA (İsrail, Yunanistan, Türkiye, Ortadoğu, Afrika) bölgesinde stratejik bir sevkiyat üssü yapıyoruz. Ülkemizde dev BT ekosistemimizi güçlendirecek olan masaüstü bilgisayar fabrikamız ile Türkiye’nin sektörel potansiyelini daha da geliştireceğiz. Ayrıca Foxconn masaüstü bilgisayar fabrikasının, ekonomik şartların elvermesi halinde, ileride bilgisayar yedek parçaları sağlayan bir ulusal tedarik zincirinin oluşturulması bağlamında da stratejik önem taşıdığına inanıyoruz. Ülkemize doğrudan yabancı yatırım çekmenin ve sıfırdan bir şeyler inşa etmenin güçlükleri göze alındığında, Türkiye’deki tüm uluslararası şirketlere örnek olan bu yatırımı Arge çalışmalarımızla da desteklediğimizi eklemek isterim: Dünyanın önde gelen teknoloji laboratuarlarından HP Labs ile işbirliği yapan HP-İTÜ Yazılım İnovasyon Merkezi’nde sürdürdüğümüz yazılım geliştirme çalışmalarımız ve dört büyük üniversitemizde yaptığımız çalışmalarla ulusumuzun geleceğine yatırım yapıyoruz. HP olarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” Serdar Urçar, konuşmasında, yatırımın gerçekleştirilmesindeki özverili çabaları dolayısıyla Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına da içten teşekkürlerini iletti.

HP Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık da konuyla ilgili açıklamasında şunları ifade etti: "Çorlu’da HP için masaüstü bilgisayar üretimi yapacak olan Foxconn bilgisayar fabrikası HP Türkiye’nin ülkemizde 22 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinin doruk noktasıdır. Ancak, bu bizim için önemli bir başlangıçtır. HP Türkiye’de 9 yıldır en çok tercih edilen ve satın alınan bilgisayar markasıdır. Bu bize güven vermekte ve HP Türkiye’yi daha iyisini yapmaya teşvik etmektedir. Çorlu’daki Foxconn bilgisayar fabrikasının iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve gelecekteki potansiyel müşterilerimiz için önemli bir mesaj verdiğine de inanıyorum: Türkiye’deki en büyük BT sistemine sahip şirket olduğumuzu söylüyorduk. Artık şunu da söylüyoruz: HP Türkiye salt bir pazarlama organizasyonu değildir, biz ülkemizin geleceğine yatırım yapan ciddi bir üretim ve Arge kuruluşuyuz. Bugüne kadar Türkiye’de yalnızca uluslararası markalar ve yerel markalar faaliyet gösteriyordu. Biz ise, uluslararası bir marka olmakla birlikte, aynı zamanda Türkiye’ye de yatırım yapan “yerelleşmiş” bir şirket olarak 3. bir kategori yarattık: HP Türkiye kategorisi… Hem üretime hem Arge’ye hem de yetişmiş insan kaynağına yatırım yapan, kariyer faaliyetleriyle gençlerimizi yetiştirmeye odaklanan HP Türkiye’nin penceresinden baktığımda, Çorlu’daki Foxconn bilgisayar fabrikasını açarken yaşadığımız heyecanı sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum."


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ikista 8 yıl en beğenilen
diğer fabrikalarında olduğu gibi bölge halkını inhatara sürüklemezler inş.
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AutumnLeaf 8 yıl
momento_tr

Arkadaş bunlara bide Türk malı demiyorlar mı TİLT oluyorum !!!!! Türk'ün ürettiği herhangi bir parça ,bir yazılım varmıymış bu fabrikada yada olacakmıymış ??? Sadece milletimizin emeğini sömürüp, ucuz iş gücü olarak kullanacaklar.Tabi alacakları vergi indirimleri ve yerli yatırımcılara oranla katbe kat fazla sunulacak kolaylıklarda cabası !!!!!


Sizde resmen öldürdünüz adamları. Yani şu ülkeye yatırım yapılsa suç, yapılmasa suç. Nasıl olacak bu iş söyler misiniz? Nasıl yaranacak bu teknoloji fabrikaları sizlere? Nasıl gelişecek bu ülke?

---

Bilmek istediğim bir şey var. Bu fabrika iç sektöre ürün üretecek mi üretmeyecek mi? Eğer üretecekse ağır vergi yükü ortadan kaldırılması sonucunda HP ürünleri daha ucuza bulunabilecek mi? Son kullanıcı açısından bu sorunun cevaplanması gerekiyor. :)
momento_trArkadaş bunlara bide Türk malı demiyorlar mı TİLT oluyorum !!!!! Türk'ün ürettiği herhangi bir parça ,bir yazılım varmıymış b...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu fabrikanin cok benzerleri bugun Polonya ve Cek Cumhuriyeti'nde 1 den fazla olarak var. Yine bircok farkli uluslararasi marka icin uretim yapiyor. Dolayisi ile Turkiye'ye bu fabrikanin kurulmasi yarin yeni IT yatirimi yapilacak ulkelerinden biri degerlendirmesine girmesi acisindan buyuk bir sans. Bugun HP yarin digerleri ama bugun biri ornek olmaz ise yarin digerleri nasil olacak?
Bugun masaüstü montaj fabrikasi yarin notebook uretim fabrikasına dönüştürülebilir ama bu ticari süreçlerle çok alakalı. Üretim nasil yapilacak? Üretim yapabilmek icin yan sanayi ve benzer üretim gerekir. "Burada üretsin, montaj bu" demek çok kolay. Bu bir süreç tabii ki montaj ile başlayacak sonra ufak tefek şeyler üretilecektir daha sonra ama buyuk ihtimalle IT bile olmayacaktir. Tamamen yan ürünler belki paketleme malzemesi olacaktir ama adım adım bu şekilde gelişecek.
Son olarak burasi bir fabrika, HP ye üretim yapan dünyanın en buyuk kontratli elektronik ureticisi Türkiye ye gelmis üretim yapiyor. Tabii ki mumkun olan en ekonomik sekilde uretim yapilacak yani super maaslar yada ortalama maas beklememek gerek hatta dusuk olabilir maalesef ama Turk iscisi ve Turk insani calisiyor. Cek ve Polonya fabrikalarinda calisanlar Cinli! Onemli olan "Know-How" burada calisan bircok kisi belki yepyeni 100% Turk IT fabrikalarinda gorev yapacak.
Bu fabrika senede 2,5M adet bilgisayar uretecek ve tum bolge ulkelerine ihrac edecek bu yaklasik 1 Milyar TL demek.
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m.t.y. 7 yıl
ben bi geçmişe döneyim dedin herhalde

DH MİSAFİRİ


Bir misafire göre fazla mesaj sayın var. Artık ev sahibi sayılırsın.
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DH Misafiri 8 yıl
ARKADAŞLAR BİLMEDEN KONUŞMAMAK LAZIM
HP BU FABRİKADAN ÖNCE BÜYÜK TEKNOLOJİ MAĞAZALARINDA PROMOTÖR USULÜ SATIŞ POTANSİYELİ PROJESİ BAŞLATTI VE YAKLAŞIK 560 ADET ELEMAN İŞE ALDI 1050 TL MAAŞ VE MAAŞ ÜZERİNDEN SİGORTA İLE. İSTİHDAMIN İLK ADIMINI BU YÖNDEN ATMIŞ OLDU.
İKİNCİ ARTISI İSE BİZİM DIŞ ÜLKELERDEN İTHAL EDEREK ALDIĞIMZ HP ÜRÜNLERİNE VERDİĞİMİZ YILLIK VERGİYLE BU ÜLKEDE YAKLAŞIK 16000 KİŞİNİN BİR YILLIK MAAŞI ÖDENİYORDU VE ARTIK İTHALAT VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYACAĞIZ.
ÜÇÜNCÜ ARTISI ASGARİ ÜCRETLERLE ÇÖP TOPLAYAN VATANDAŞIMIZ TUVALET TEMİZLEYEN VATANDAŞIMIZ ÜNİVERSİTELİMİZ İLK ÖNCE STAJYER OLARAK SONRASINDA İSE TEKNİSYEN OLARAK YÜKSELME ŞANSINA SAHİP BİR ŞEKİLDE BİR DÜNYA MARKASI OLAN FİRMADA ÇALIŞABİLECEK.
DÖRDÜNCÜ ARTISI AR-GE DEDİĞİMİZ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (BİLMEYENLERE ATFEN) BÖLÜMLERİNDE HP NİN GELİŞTİRECEĞİ TEKNOLOJİLER TÜRKİYEYE MAL EDİLECEK VE TÜRK FİRMALARI TARAFINDAN TÜRK VATANDAŞLARI TARAFINDAN İLK OLARAK KULLANILABİLECEĞİ GİBİ TÜRK MUCİTLERİMİZİNDE ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK.
BEŞİNCİ ARTISI İSE VATANDAŞIMIZA OLACAK Kİ VERGİDEN MUAF BİR ORTAMDA HP TÜRKİYEDE RAKİPSİZ BİR FİRMA OLACAĞI İÇİN VATANDAŞA 5 LİRALIK MALI ARTIK 7-8 LİRAYA ÇAKMAYA ÇALIŞAN FİRMALARIN ÖNÜ KESİLMİŞ OLACAK. (ÖRNEK ACER İ5 İŞLEMCİLİ 1GB EKRAN KARTLI 5742G NİN FİYATININ NASIL 1039 LİRAYA ÇEKİLDİĞİ GİBİ) YANİ HP İÇ PİYASA DENGESİNİ İSTEDİĞİ GİBİ YÖNLENDİREREK BİZİ SOYAN TEKNOLOJİ CANAVARINIDA EKARTE EDEBİLECEK. NE KADAR REKABET O KADAR UCUZLUK POLİTİKASI.....
GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM
SAYGILARIMLA
MÜCAHİT GÜLER
jim_yilmaz@hotmail.com
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ROSSI 8 yıl
Bölgesel istihadam ve ekonomiye katsı sağlayacağı için olumlu bir iş
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TsG 8 yıl

Arkadaşa katılıyorum, doğa resmen katledildi, derelerin artık üstü kapatılıyor, kanalizasyona dönüştü çünkü fabrikalar sayesinde...
.
Foxconn'da asgari ücrete çalıştırıyor, rezil bir iş anlayışı var, zaten montaj fabrikası. Kafanızda büyütmeyin...
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see-none 8 yıl

TsG


Arkadaşa katılıyorum, doğa resmen katledildi, derelerin artık üstü kapatılıyor, kanalizasyona dönüştü çünkü fabrikalar sayesinde...
.
Foxconn'da asgari ücrete çalıştırıyor, rezil bir iş anlayışı var, zaten montaj fabrikası. Kafanızda büyütmeyin...


öyle ya arkadaşım fazla büyütmemek lazım. adam 1500 kişi istihdam edecekmiş. senin ülkenin büyük firmaları(sabancı,koç) ne yapıyor ki ülkesine foxconn un yaptığı işi küçümsüyorsun. biri marketçi heryeri carrefourla doldurdu; öbürü de distribütörlük yapıyor. adam gelmiş yatırım yapmış memlekete vay efendim neymiş montaj fabrikasıymış.
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broodofqueen 8 yıl

TsG


Arkadaşa katılıyorum, doğa resmen katledildi, derelerin artık üstü kapatılıyor, kanalizasyona dönüştü çünkü fabrikalar sayesinde...
.
Foxconn'da asgari ücrete çalıştırıyor, rezil bir iş anlayışı var, zaten montaj fabrikası. Kafanızda büyütmeyin...


O zaman buyurun 60.000.000 TL'lik yatırımı siz yapın da 1500 kişiye siz işverin. Zaten asgari ücretle çalıştırıyor ne demek? Hiç çalıştırmasa daha mı iyi? Bu nasıl bir anlyış daha doğrusu anlayışsızlıktır? Sen yap o zaman be adam!
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vidoko 8 yıl
güzel bir başlangç bence .bir çok büyük firmada arkasından gelir..
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
TomsHardware' dan resimler


donanim.thgtr.com/...

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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar unutmayalım burada her iki tarafta haklı fakat burada şanlı olan kesin ilk olarak işe alınan 250 kişi kadar alınmış olan kesim bundan soraki alınacak olan arkadaşlar işkur üzerinden iş öğrenme kursiyeri olarak günlük 15 tl ve saadece kaza sigortası yapılarak işe alınacaklar ve bunlardan sonrakiler de 100'de 100 taşaron firma üstünden alınacaklar o nedenle ülkemiz bi nebze Foxconn şirketi 100'de 100 çalışanlar ve yeni işe girip çalışacak olan arkadaşlar en şanssız olanları burda ülkemizin ve şirketin kendini karı varken çalışanın ne gibi bir karı var ilk önce o konuyu tartışın?
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function 8 yıl
Kasa montajının, overlok dan daha ileri bir teknoloji olduğunu düşünmüyorum.
Ama başlık, "HP Çorlu da ki bir binada montaj yapacak"
olmak zorunda.
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Turkforce 8 yıl
Üretim bantını görüntülemeye gerek yok. Montajın adı üretim değildir. Bu fabrikada anakart - kasa vb. bir parçayı üretirsin anlarım. Ortada sadece Exper - Casper - Vestel gibi yerli markalarımızında yaptığı gibi sadece montaj var.
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nirvanha 8 yıl
Efendim vaktiyle bu ülkeye hiçbir katmadeğer katmamış (sadece sömürmüş vede ülkenin geri gitmesinde büyük pay sahibi olan )sözde işa-dam-ı Biz meslek liselerini des-tekli-yoruz.Sözde kampanyası başlatmıştı.Evet yeni yahudi ortaklıklarının kuracağı hapishanelerde kimi çalıştıracaklardı ki tabiiki destekleyeceklerdi.Denileni yapabilecek kadar anlama yeteneği olacak ama kendince fikir ve proje üretemeyecek
muhalif olamayacak , bunada şükür diyecek(şükrün ne olduğunu farklı bir konu)boyun eğecek ,yuytdışında tarzanca eğitim görmüş bi halttan anlamayan kukla beylere
peki tamam hemen üçlüsünden başka bir şey diyemeyecek etten robatlar gerekliydi çünkü.
Efendim yok ole bedavaya fabrika;
1-Gençliğimizi ,dumansız hava sahamızı ,enerjimizi,çevremizi ,komşularımızı sömürecekler,
2-Verdikleri az parayıda yine kendilerine yol su döviz olarak döndürecekler,
3-sayın bakmakla yetinen bak-an lar nereye bakıyorsunuz hala?
efendim bir fe klavye tartışması almış başını gidiyor tam kazandık derken ,işte hükümetin fe klavye resmi dairelerde okullarda vs kullanılacak açıklaması falan filan.Yahu bu ülkede kaç tane üniversite kaçtane işadamı var ama bir klavye dahi yapamıyoruz.Efendim gavurlara yalvarıyoruz fe klavyeyi bırakın adam gibi bir oyun klavyesine türkçe karakter attıramıyoruz bu ne biçim milliyetçilik bu ne biçim vatanseverlik bu ne biçim vatandaşlık ya...Hey ithalatçılar saçtınız ülkenin içine dandirik q klavyeyi biraz onurlu olalım ya ...Argeymiş bir G19 ayarında klavye yapacak bilgi ve para birikimi yokmu bu ulkenin eyvahki ne eyvah..
4-Taşıma suyla değirmen taşıma arpa kadar döner.Yok 1500 kişi ekmek yiyecek falan filan birazda pasta yese ülkemin insanı dokunurmu yahu..Boş şeyler bunlar biz yapmadıktan biz kurmadıktan sonra.
Şu belediyelerin ilkokul çocoklarına verdikleri lep midir lap mıdır top mudur nedir bir garip alet varya ...Ülkemin parası nerelere gidiyor yazık valla.Veriyorsan adam gibi bir şey ver bu ne ya...
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ssbrutality 8 yıl
Bakalım Ne Kadar Çevreci Olacak Kurdukları Bu Alamet-i Farika.Kaç Kişi Daha Kimyasal Etkimeye Maruz Bırakılacak?Heleki Foxconn Gibi Aklı Fikri Para Olan,İşcisinin İntiharlarına Göz Yuman Bir Firma.Bizim İşcilerimi Düşünecek Herifler.Türkiyede Sebil Ya Yabancılara tanınan vergi muafıyetlerı, (Kapitülasyonlar)Haklar Da Cabası.Bir Söz Vardırya Hani Tabir Yerindeyse;.Al ben Yiyemiyorum gerizekalıyım Sen Ye!!Üfürükten Teyyare..
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