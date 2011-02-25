DH özel: Foxconn ve HP'nin Türkiye'deki yeni üretim üssüne girdik!

Dünyanın en büyük sözleşmeli bilgisayar, donanım ve komponent üreticisi Foxconn ve bağımsız araştırma kuruluşlarının raporlarına göre satış rakamları açısından dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP, Türkiye'de (Çorlu'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nde) ciddi bir yatırım ile yeni bir üretim üssü kurdu. HP adına üretim yapacak bu tesisten çıkacak bilgisayarlar aynı zamanda bölge ülkelerine de ihraç edilecek. İlk edindiğimiz bilgilere göre 1500'den fazla kişiye istihdam sağlaması beklenen üretim merkezi, bugün saat 17:00'da yapılacak açılış seromonisi ile birlikte devreye girecek.

Donanimhaber.com olarak Foxconn'un Türkiye'deki yeni fabrikasına giren ilk yayın kuruluşu olduk. Henüz üretim bantlarına girmemize izin verilmiyor ancak açılış etkinliğinden sonra imkan olduğu takdirde yeni tesisin detaylarını görüntüleyip sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Şu an fabrikadayız ve hem HP hem de Foxconn üst düzey yöneticileriyle birlikteyiz. Edindiğimiz yeni bilgileri de paylaşmaya devam edeceğiz.

HP ve Foxconn'un yeni üretim üssüyle ilgili basın açıklaması;

HP ve Foxconn’dan büyük yatırım:

HP’nin Türkiye’yi küresel tedarik zinciri merkezi yapma vizyonu çerçevesinde, kendi alanında dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan Tayvanlı iş ortağı Foxconn’la yaptığı anlaşma sonucu Çorlu’da inşa edilen Foxconn Masaüstü Bilgisayar fabrikası 25 Şubat 2011 tarihinde törenle açıldı.

Türk Malı Masaüstü Bilgisayarlar

Çalışmalar tamamlandığında 60 milyon dolarlık yatırıma ulaşacak ve üretiminin yüzde 90’ını yurtdışına gönderecek olan Foxconn fabrikasının açılış törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, BTK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı) Tayfun Acarer, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, HP Kişisel Sistemler Grubu EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Cador, HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, HP Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, Foxconn Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Chang, Foxconn Türkiye Genel Müdürü Tuna Kardeş ve Foxconn Türkiye Üretim Operasyonları Direktörü Nicky Monaghan katıldı.

25 Şubat 2011 – HP ve Foxconn işbirliğiyle hayata geçirilen ve üretime başlayan Foxconn masaüstü bilgisayar fabrikasının resmi açılışı Çorlu’da 25 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, BTK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı) Tayfun Acarer, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkan Yardımcısı Dr.Hüseyin Aslan, HP Kişisel Sistemler Grubu EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Cador, HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, HP Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, Foxconn Kidemli Başkan Yardımcısı Jim Chang, Foxconn Türkiye Genel Müdürü Tuna Kardeş ve Foxconn Turkiye Üretim Operasyonları Direktörü Nicky Monaghan’ın katıldığı tören Türk bilişim sektöründe önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Çorlu Avrupa Serbest Bölgesinde inşa edilen Foxconn masaüstü bilgisayar fabrikası Türk Malı (TM) damgalı HP masaüstü bilgisayarlar üretecek ve üretimini dünyaya sevk edecek.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmada Foxconn tarafından Çorlu’da yapılan yatırıma büyük önem verdiklerini belirterek "Türkiye’yi bölge ülkelerine teknoloji ihraç eden önemli bir merkez haline getirmek öncelikli hedeflerimizde biridir. HP marka masaüstü bilgisayarlar üretmek üzere Foxconn tarafından yapılan yatırımın da bu yolda önemli bir adım olduğuna inanıyorum" dedi.

Bilişim devi HP’nin geliri 126 milyar dolar

Tam kapasite ile çalıştığında 60 milyon dolarlık yatırıma ulaşacak ve üretiminin yüzde 90’ını başta Doğu Avrupa olmak üzere Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya sevk edecek olan fabrika ile HP’nin global tedarikçisi Foxconn ve diğer donanım tedarikçileri de Türkiye’ye gelmiş oldu. Türk ekonomisinin önemli bir paydaşı olarak 22 yıllık varlığıyla ülkemizde BT dönüşümünü başlatan HP, Foxconn’un Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’nde kurduğu fabrikayla Türkiye’yi bölge ülkelerine teknoloji ihraç eden önemli bir merkez yapıyor.

Büyük yatırım güçlü kadro

Sadece HP’ye üretim yapacak olan Foxconn bilgisayar fabrikası Türkiye’yi HP’nin Avrupa’daki 3 büyük üretim merkezinden biri olarak konumlandırıyor. HP’nin global tedarik zincirinde saniyede 2 bilgisayar, 2 yazıcı ve her 15 saniyede 1 sunucu sevki yapılıyor. Foxconn bilgisayar fabrikası da Türkiye’yi, bilişim sektöründe dünyanın en büyük network’ü olan HP tedarik zincirinin stratejik merkezi yapıyor.

HP Kişisel Sistemler Grubu EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Cador da değerlendirmesinde şunları söyledi: "En yeni bilgisayar teknolojilerine olan talep hızla artıyor ve HP, Türk tüketicisi ile kurumsal müşterilerin bu konuya artan ölçüde ilgi gösterdiğini görüyor. Bilgisayar üretimini Türkiye’de konuşlandırmak, HP’nin dünyanın hızla gelişen bölgelerinde artan müşteri taleplerini karşılama stratejisinin bir parçasıdır."

Türkiye, HP’nin küresel stratejisinde merkez üssü oluyor

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, törendeki konuşmasında şu görüşleri paylaştı: “Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın merkezinde yer alan Türkiye, uzun yıllar boyunca HP’nin küresel stratejisinin önemli bir merkezi olmuştur. Çalışmalar tamamlandığında 60 milyon dolarlık bir yatırıma ulaşacak olan Foxconn bilgisayar fabrikası da HP’nin Türkiye’ye verdiği büyük önemi göstermektedir. Çorlu’daki Foxconn bilgisayar fabrikasıyla Türkiye’yi HP’nin global tedarik zincirinin önemli bir parçası ve EMEA (İsrail, Yunanistan, Türkiye, Ortadoğu, Afrika) bölgesinde stratejik bir sevkiyat üssü yapıyoruz. Ülkemizde dev BT ekosistemimizi güçlendirecek olan masaüstü bilgisayar fabrikamız ile Türkiye’nin sektörel potansiyelini daha da geliştireceğiz. Ayrıca Foxconn masaüstü bilgisayar fabrikasının, ekonomik şartların elvermesi halinde, ileride bilgisayar yedek parçaları sağlayan bir ulusal tedarik zincirinin oluşturulması bağlamında da stratejik önem taşıdığına inanıyoruz. Ülkemize doğrudan yabancı yatırım çekmenin ve sıfırdan bir şeyler inşa etmenin güçlükleri göze alındığında, Türkiye’deki tüm uluslararası şirketlere örnek olan bu yatırımı Arge çalışmalarımızla da desteklediğimizi eklemek isterim: Dünyanın önde gelen teknoloji laboratuarlarından HP Labs ile işbirliği yapan HP-İTÜ Yazılım İnovasyon Merkezi’nde sürdürdüğümüz yazılım geliştirme çalışmalarımız ve dört büyük üniversitemizde yaptığımız çalışmalarla ulusumuzun geleceğine yatırım yapıyoruz. HP olarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” Serdar Urçar, konuşmasında, yatırımın gerçekleştirilmesindeki özverili çabaları dolayısıyla Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına da içten teşekkürlerini iletti.

HP Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık da konuyla ilgili açıklamasında şunları ifade etti: "Çorlu’da HP için masaüstü bilgisayar üretimi yapacak olan Foxconn bilgisayar fabrikası HP Türkiye’nin ülkemizde 22 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinin doruk noktasıdır. Ancak, bu bizim için önemli bir başlangıçtır. HP Türkiye’de 9 yıldır en çok tercih edilen ve satın alınan bilgisayar markasıdır. Bu bize güven vermekte ve HP Türkiye’yi daha iyisini yapmaya teşvik etmektedir. Çorlu’daki Foxconn bilgisayar fabrikasının iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve gelecekteki potansiyel müşterilerimiz için önemli bir mesaj verdiğine de inanıyorum: Türkiye’deki en büyük BT sistemine sahip şirket olduğumuzu söylüyorduk. Artık şunu da söylüyoruz: HP Türkiye salt bir pazarlama organizasyonu değildir, biz ülkemizin geleceğine yatırım yapan ciddi bir üretim ve Arge kuruluşuyuz. Bugüne kadar Türkiye’de yalnızca uluslararası markalar ve yerel markalar faaliyet gösteriyordu. Biz ise, uluslararası bir marka olmakla birlikte, aynı zamanda Türkiye’ye de yatırım yapan “yerelleşmiş” bir şirket olarak 3. bir kategori yarattık: HP Türkiye kategorisi… Hem üretime hem Arge’ye hem de yetişmiş insan kaynağına yatırım yapan, kariyer faaliyetleriyle gençlerimizi yetiştirmeye odaklanan HP Türkiye’nin penceresinden baktığımda, Çorlu’daki Foxconn bilgisayar fabrikasını açarken yaşadığımız heyecanı sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum."