BYD, Türkiye ve Macaristan fabrikaları için İtalyan tedarikçilerle görüşecek

BYD'nin Macaristan fabrikası bu yılın ekim ayında, Türkiye fabrikası ise 2026'nın ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Denizaşırı pazarlarda bu kadar kısa sürede iki ayrı fabrika açmak, Çinli üreticiyi tedarik noktasında zora soktu. Şirket bu nedenle Avrupa'daki yerel parça tedarikçileriyle görüşecek.
İtalyan tedarik firmaları alanında yüksek tecrübe ve beceriye sahip şirketler olarak görülüyor. Ayrıca, ellerinde Alman üreticiler gibi premium markalarla yapılan tedarik sözleşmeleri var. BYD'yi İtalya'ya yönlendiren bir başka sebep ise ülkedeki en büyük üretici olan Stellantis'in üretiminin azalması nedeniyle tedarikçilerin teslimat sürelerinin çok daha kısa olması.
BYD'nin bu konuda ne karar vereceği, farklı Avrupa ülkelerindeki tedarikçilerle benzer görüşmeler yapıp yapmayacağı henüz belli değil.
Çinli firmanın Macaristan ve Türkiye'de yılda toplam 500 bin araç üretmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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