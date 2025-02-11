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    BYD, Türkiye ve Macaristan fabrikaları için İtalyan tedarikçilerle görüşecek

    İtalya'daki parça tedarikçilerinin alanındaki uzmanlığı, premium üreticilerle çalışması ve kısa teslimat süreleri nedeniyle BYD'nin radarında olduğu ifade ediliyor.
    BYD, Türkiye ve Macaristan fabrikaları için tedarikçi arıyor Tam Boyutta Gör
    Reuters'ın haberine göre, Çinli BYD, Türkiye'de ve Macaristan'da kuracağı fabrikalara tedarikçi bulmak için İtalyan parça üreticilerinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki hafta potansiyel tedarikçilerle görüşeceği ifade ediliyor.

    BYD'nin Macaristan fabrikası bu yılın ekim ayında, Türkiye fabrikası ise 2026'nın ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Denizaşırı pazarlarda bu kadar kısa sürede iki ayrı fabrika açmak, Çinli üreticiyi tedarik noktasında zora soktu. Şirket bu nedenle Avrupa'daki yerel parça tedarikçileriyle görüşecek.

    İtalyan tedarik firmaları alanında yüksek tecrübe ve beceriye sahip şirketler olarak görülüyor. Ayrıca, ellerinde Alman üreticiler gibi premium markalarla yapılan tedarik sözleşmeleri var. BYD'yi İtalya'ya yönlendiren bir başka sebep ise ülkedeki en büyük üretici olan Stellantis'in üretiminin azalması nedeniyle tedarikçilerin teslimat sürelerinin çok daha kısa olması.

    BYD'nin bu konuda ne karar vereceği, farklı Avrupa ülkelerindeki tedarikçilerle benzer görüşmeler yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

    Çinli firmanın Macaristan ve Türkiye'de yılda toplam 500 bin araç üretmesi bekleniyor. 

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