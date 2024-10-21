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Tam Boyutta Gör Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Forvia, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştığı raporda Türkiye'yi de ilgilendiren bir duyuruya yer verdi. Forvia, BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikanın da tedarikçisi olacak.

Gelir bakımından dünyanın yedinci büyük otomobil parçaları tedarikçisi olan Forvia ve BYD'nin zaten iş birliği bulunuyor. Kısa süre önce Macaristan'daki fabrika için de tedarik sağlamak üzere Avrupa'daki iş birliğinin genişletildiği duyurulmuştu. Şimdi bu kapsama BYD'nin Avrupa'daki ikinci otomobil fabrikası olan Manisa fabrikası da dahil edildi.

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Forvia'dan konuyla ilgili "BYD ve Forvia, Avrupa'daki iş birliğini geliştirmek için anlaşmaya vardı. Macaristan'daki ilk Avrupa lokasyonunun kurulumunda Forvia/BYD iştirakine imza atan otomotiv üreticisi, Türkiye'de açılacak yeni fabrikası için de Forvia/BYD iştirakini seçti" açıklamasına yer verildi.

BYD, Türkiye'de kuracağı fabrika için 1 milyar dolarlık yatırım açıklamıştı. 150 bin araç kapasiteli fabrikanın 2026 yılının sonuna doğru faaliyete geçmesi ve 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlaması planlanıyor.

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BYD ve Forvia anlaştı: Türkiye'deki fabrikaya tedarik sağlayacak