BYD ve Forvia anlaştı: Türkiye'deki fabrikaya tedarik sağlayacak

Gelir bakımından dünyanın yedinci büyük otomobil parçaları tedarikçisi olan Forvia ve BYD'nin zaten iş birliği bulunuyor. Kısa süre önce Macaristan'daki fabrika için de tedarik sağlamak üzere Avrupa'daki iş birliğinin genişletildiği duyurulmuştu. Şimdi bu kapsama BYD'nin Avrupa'daki ikinci otomobil fabrikası olan Manisa fabrikası da dahil edildi.
Forvia'dan konuyla ilgili "BYD ve Forvia, Avrupa'daki iş birliğini geliştirmek için anlaşmaya vardı. Macaristan'daki ilk Avrupa lokasyonunun kurulumunda Forvia/BYD iştirakine imza atan otomotiv üreticisi, Türkiye'de açılacak yeni fabrikası için de Forvia/BYD iştirakini seçti" açıklamasına yer verildi.
BYD, Türkiye'de kuracağı fabrika için 1 milyar dolarlık yatırım açıklamıştı. 150 bin araç kapasiteli fabrikanın 2026 yılının sonuna doğru faaliyete geçmesi ve 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlaması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)