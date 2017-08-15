DJI dronelara gizli uçuş modu geliyor

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DJI'ın droneları uçuş için interneti aktif bir şekilde kullanıyor. Sık sık güncellemeleri kontrol ediyor, haritaların güncelliğini doğruluyor, uçuş alanlarıyla ilgili coğrafi yapı kontrol ediliyor ve DJI'a bilgi gönderiliyor. Uçuş bilgilerinin sürekli DJI'a gönderilmesi sonucu hem son kullanıcılar hem de kamu kuruluşları güvenlik endişesi yaşıyor. Son günlerde DJI droneların hacklenmesi ile ilgili de çok sayıda haber çıkmaya başladı. DJI'ın güvenlik zaafiyeti sonucu geçtiğimiz hafta ABD ordusu, DJI drone kullanımını sonlandırdığını duyurmuştu.





DJI, yaptığı açıklamada kullanıcıların endişesinin farkında olduklarını ve müşterilerin mahremiyetini sağlamak adına çözüm olarak çevrimdışı mod geliştirdiklerini duyurdu.

DJI'ın Politika ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Brendan Schulman yayınladığı bildiride "DJI teknolojisini kullanan kamu ve özel kuruluşlar dahil olmak üzere tüm kurumsal müşterilerimizin daha gizli uçuşlar yapabilmesi için yerel veriyle adresleme teknolojisi oluşturuyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kararın Alınmasında ABD Ordusunun Etkisi Büyük

Hiç kuşku yok ki bu kararın alınmasında ABD ordusunun DJI dronelara karşı uyguladığı ambargonun etkisi büyük. Ordu bu ayın başında yaptığı açıklamada DJI ürünlerinin siber zayıflığının artması nedeniyle ABD ordusunda söz konusu ürünlerin kullanımını durdurmuştu.





Yeni gizli uçuş modu ordu veya hükümet gibi müşterilerin gerçekleştireceği özel uçuşlar için internet bağlantısını geçici olarak devre dışı bırakacak. Elbette internet bağlantısı devre dışı bırakıldığı için dışarıya canlı yayın yapılmayacak ancak drone'un kontrolcüsüne video görüntüsü aktarılmaya devam edecek.





Schulman'a göre DJI; müşterilerinin fotoğraf, video ve uçuş kayıtlarının mahremiyetini korumayı taahhüt ediyor. Yeni gizli uçuş modunun da yüksek veri güvenliği ihtiyacına sahip müşteriler için güvence sağlayacağını belirtiyor.





Gizli uçuş modu, kısa bir test sürecinin ardından kurumsal müşteriler için kullanılabilir olacak. Bireysel kullanıcılar için ise "acaba izleniyor muyum?" endişesi devam edecek.

https://techcrunch.com/2017/08/14/dji-adds-an-offline-mode-to-its-drones-for-clients-with-sensitive-operations/