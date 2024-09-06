DJI Neo tanıtıldı: DJI'ın bugüne kadarki en hafif ve en kompakt drone'u

Tam Boyutta Gör DJI, bütçe dostu drone’unu tanıttı. DJI için türünün ilk örneği olan DJI Neo, Hover Air’ın X1 Pro ve X1 Pro Max cihazıyla rekabet edecek. DJI Neo selfie drone, X1’in sahip olmadığı özellikler ve yeteneklerle dolu.

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DJI Neo selfie drone neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör DJI Neo’nun markanın sunduğu diğer ürünlerden farklı olduğu nokta; Neo'nun baştan sona bir kontrol cihazı olmadan uçurulmak üzere tasarlanmış olması. DJI, bu ürünle ilgilenen kişilerin yalnızca telefonlarını kullanarak çekim yapmasına, düzenlemesine ve yakaladıkları görüntüleri paylaşabileceklerini söylüyor. Telefondan komut verdikten sonra drone üzerindeki yan düğme veya "Hey Fly" komutuyla drone havalanabiliyor, çekimlerini gerçekleştirip geri dönüyor. Drone, altı temel hızlı çekimi gerçekleştirmek üzere programlanmıştır: dronie, daire, roket, spot ışığı, helix ve bumerang.

DJI Neo'ya sizi takip etmesini veya sadece fotoğraf veya video çekmek için uçmasını söyleyebiliyorsunuz. Daha hassas bir kontrole ihtiyacınız varsa, DJI Fly uygulamasındaki joystick benzeri kontrolleri kullanarak drone'u kontrol edebiliyorsunuz. Yeni RC-N3 kontrol cihazını Neo'ya bağlayarak drone üzerinde tam manuel kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu, Neo’yu diğer quadcopter'lar gibi uçurmanıza olanak tanıyor. DJI Neo, DJI’ın üçüncü nesil FPV ekipmanlarının tüm serisiyle uyumlu. Avata'nın yapabildiği hemen hemen her şeyi yapabilen Neo, artık DJI’ın serisindeki en ucuz FPV drone seçeneği haline geldi.

DJI Neo fiyatı ne kadar?

DJI Neo’nun eksi yanlarından biri; SD kart desteği sunmaması. DJI, kullanıcının çektiği video veya fotoğrafları telefona aktarmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını istiyor. DJI Neo, DJI’ın web sitesinde ve Amazon’da 199 dolar fiyat etiketiyle satışta. İki pil ve iki yönlü şarj merkezi içeren kombo paket için fiyatlandırma 289 dolar.

DJI Neo öne çıkan özellikleri

135 gr ağırlık

1/2 inç görüntü sensörü

12 MP fotoğraf

4K/30 fps’e kadar video

22 GB dahili depolama alanı

18 dakika uçuş süresi

DJI Mic 2 uyumluluğu

4. seviye rüzgar direnci

Otomatik dönüş

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