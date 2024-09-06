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    DJI Neo tanıtıldı: DJI'ın bugüne kadarki en hafif ve en kompakt drone'u

    DJI, ultra hafif, kompakt ve bütçe dostu yeni drone'unu piyasaya sürdü. Uygun fiyatlı DJI Neo selfie drone, taviz vermeden anı yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi bünyesinde barındırıyor.
    DJI Neo drone tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    DJI, bütçe dostu drone’unu tanıttı. DJI için türünün ilk örneği olan DJI Neo, Hover Air’ın X1 Pro ve X1 Pro Max cihazıyla rekabet edecek. DJI Neo selfie drone, X1’in sahip olmadığı özellikler ve yeteneklerle dolu.

    DJI Neo selfie drone neler sunuyor?

    DJI Neo drone özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    DJI Neo’nun markanın sunduğu diğer ürünlerden farklı olduğu nokta; Neo'nun baştan sona bir kontrol cihazı olmadan uçurulmak üzere tasarlanmış olması. DJI, bu ürünle ilgilenen kişilerin yalnızca telefonlarını kullanarak çekim yapmasına, düzenlemesine ve yakaladıkları görüntüleri paylaşabileceklerini söylüyor. Telefondan komut verdikten sonra drone üzerindeki yan düğme veya "Hey Fly" komutuyla drone havalanabiliyor, çekimlerini gerçekleştirip geri dönüyor. Drone, altı temel hızlı çekimi gerçekleştirmek üzere programlanmıştır: dronie, daire, roket, spot ışığı, helix ve bumerang.

    DJI Neo'ya sizi takip etmesini veya sadece fotoğraf veya video çekmek için uçmasını söyleyebiliyorsunuz. Daha hassas bir kontrole ihtiyacınız varsa, DJI Fly uygulamasındaki joystick benzeri kontrolleri kullanarak drone'u kontrol edebiliyorsunuz. Yeni RC-N3 kontrol cihazını Neo'ya bağlayarak drone üzerinde tam manuel kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu, Neo’yu diğer quadcopter'lar gibi uçurmanıza olanak tanıyor. DJI Neo, DJI’ın üçüncü nesil FPV ekipmanlarının tüm serisiyle uyumlu. Avata'nın yapabildiği hemen hemen her şeyi yapabilen Neo, artık DJI’ın serisindeki en ucuz FPV drone seçeneği haline geldi.

    DJI Neo fiyatı ne kadar?

    DJI Neo’nun eksi yanlarından biri; SD kart desteği sunmaması. DJI, kullanıcının çektiği video veya fotoğrafları telefona aktarmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını istiyor. DJI Neo, DJI’ın web sitesinde ve Amazon’da 199 dolar fiyat etiketiyle satışta. İki pil ve iki yönlü şarj merkezi içeren kombo paket için fiyatlandırma 289 dolar.

    DJI Neo öne çıkan özellikleri

    • 135 gr ağırlık
    • 1/2 inç görüntü sensörü
    • 12 MP fotoğraf
    • 4K/30 fps’e kadar video
    • 22 GB dahili depolama alanı
    • 18 dakika uçuş süresi
    • DJI Mic 2 uyumluluğu
    • 4. seviye rüzgar direnci
    • Otomatik dönüş

    Kaynakça https://www.dji.com/global/neo https://dronedj.com/2024/09/05/dji-neo-a-hands-free-budget-friendly-drone-to-capture-every-moment/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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