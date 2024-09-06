DJI Neo tanıtıldı: DJI'ın bugüne kadarki en hafif ve en kompakt drone'u

DJI Neo selfie drone neler sunuyor?
DJI Neo'ya sizi takip etmesini veya sadece fotoğraf veya video çekmek için uçmasını söyleyebiliyorsunuz. Daha hassas bir kontrole ihtiyacınız varsa, DJI Fly uygulamasındaki joystick benzeri kontrolleri kullanarak drone'u kontrol edebiliyorsunuz. Yeni RC-N3 kontrol cihazını Neo'ya bağlayarak drone üzerinde tam manuel kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu, Neo’yu diğer quadcopter'lar gibi uçurmanıza olanak tanıyor. DJI Neo, DJI’ın üçüncü nesil FPV ekipmanlarının tüm serisiyle uyumlu. Avata'nın yapabildiği hemen hemen her şeyi yapabilen Neo, artık DJI’ın serisindeki en ucuz FPV drone seçeneği haline geldi.
DJI Neo fiyatı ne kadar?
DJI Neo’nun eksi yanlarından biri; SD kart desteği sunmaması. DJI, kullanıcının çektiği video veya fotoğrafları telefona aktarmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını istiyor. DJI Neo, DJI’ın web sitesinde ve Amazon’da 199 dolar fiyat etiketiyle satışta. İki pil ve iki yönlü şarj merkezi içeren kombo paket için fiyatlandırma 289 dolar.
DJI Neo öne çıkan özellikleri
- 135 gr ağırlık
- 1/2 inç görüntü sensörü
- 12 MP fotoğraf
- 4K/30 fps’e kadar video
- 22 GB dahili depolama alanı
- 18 dakika uçuş süresi
- DJI Mic 2 uyumluluğu
- 4. seviye rüzgar direnci
- Otomatik dönüş
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.