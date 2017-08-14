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Waymo yumuşak otonom araç patenti aldı

Google'a ait otonom araç şirketi Waymo'nun aldığı yeni bir patent sayesinde otomobillerin çarptığı yayalar daha az hasar alacak. Kazalarda hayati riski azaltacak yeniliğin detayları haberimizde...
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomotiv şirketleri son birkaç yıldır otomobil çarpmalarında yayaların daha az zarar görmesini sağlamanın yollarını arıyor. Google'ın otonom araç iştiraki Waymo şimdiye kadarki en yaratıcı fikri bulmuş olabilir. Şirketin yeni patenti yaya ile temastan hemen önce yumuşayabilen bir dış cepheyi tarif ediyor.
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Patent, aracın sertliğini azaltmak için gerilebilir ve gevşetilebilir kablo yada rotlardan oluşabilecek gergi elemanlarından bahsediyor. Otomobil bir yayaya çarpacağını algılarsa gergi elemanları darbenin etkisini yumuşatmak için gevşetilecek ve böylece insanların hayatta kalma şansı artacak.

Yayalar ve otomobiller ayırt edilebilecek

İlginç olan şey bu sistemin yayalar ile otomobiller arasında ayrım yapabilecek olması. Bu yöntemle aracın dış kaplaması bir insana çarpmadan önce yumuşayacağı gibi bir başka bir otomobile veya sert bir yüzeye çarpılacağını algıladığı anda sertliğini koruyabilecek.
Waymo yumuşak otonom araç patenti aldı
Teknoloji, hemen hemen tüm arabalarda çalışabilirken Waymo'nun patenti otonom arabalar için özel olarak hazırlamasının mantıklı bir nedeni var. Sürücüsüz otomobiller bağlı (connected) olacakları için birbirlerine çarpma olasılıkları daha düşük olacak ancak yayalardan kaçınma konusunda çok iyi olmayabilirler. Yeni güvenlik özelliği de bu düşünülerek tasarlanmış durumda.

https://www.theverge.com/2017/8/13/16131816/waymo-patent-self-driving-car-safety-bendy-crumple Yorum Yaz
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Kaygerya 1 yıl en beğenilen
Bunlar medeni ulke insanlarini korumak icin. Size bize carpsa capsa sahin ticari falan carpar.
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sistemli adam 1 yıl
erkek adam yumuşak arabaya binmez.
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Kerim5100 1 yıl
Bunlar gelince bi de bizden yaşama vergisi alırlar
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zero-man 1 yıl
yumuşak derken
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programmer_onur 1 yıl
Ne öyle yumuşak yumuşak ne tatlı.

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TITAN291 1 yıl
Düşünce olarak güzel. adamlarda insanlar değerli =) bize göre bakış açıları farklı
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redoracle 1 yıl
Şöyle tilt gibi yayayı ordan oraya savuracak ama bişey olmayacak mı yani

Aslında şöyle çok yumuşak olup insana çarptığında geri esneyen dış cephe malzemesi üretilebilse güzel olurdu,algılayıp esnetinceye kadar çok geç olabilir,ya da yayalara bir koruyucu elbise olsun (ki bu bizim gibi bir ülke için daha kullanışlı olur) robocop gibi gezebilelim kazalardan minumum etkilenelim.
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_AsDeRf_ 1 yıl redoracle
redoracle
Şöyle tilt gibi yayayı ordan oraya savuracak ama bişey olmayacak mı yani

Aslında şöyle çok yumuşak olup insana çarptığında geri esneyen dış cephe malzemesi üretilebilse güzel olurdu,algılayıp esnetinceye kadar çok geç olabilir,ya da yayalara bir koruyucu elbise olsun (ki bu bizim gibi bir ülke için daha kullanışlı olur) robocop gibi gezebilelim kazalardan minumum etkilenelim.

Yayaya carpmadan hemen once acilacak airbagler olacak aslinda. Yayaya vurdumu artik yaya nereye firlar tanri bilir
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Kaygerya 1 yıl en beğenilen
Bunlar medeni ulke insanlarini korumak icin. Size bize carpsa capsa sahin ticari falan carpar.
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kadirirdem 1 yıl
Bu olursa ölümlü insana çarpma kazaları bayağı azalır.
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sepkov 1 yıl
İşte teknoloji diye buna denir.
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