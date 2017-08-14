Waymo yumuşak otonom araç patenti aldı

Otomotiv şirketleri son birkaç yıldır otomobil çarpmalarında yayaların daha az zarar görmesini sağlamanın yollarını arıyor. Google'ın otonom araç iştiraki Waymo şimdiye kadarki en yaratıcı fikri bulmuş olabilir. Şirketin yeni patenti yaya ile temastan hemen önce yumuşayabilen bir dış cepheyi tarif ediyor.

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Patent, aracın sertliğini azaltmak için gerilebilir ve gevşetilebilir kablo yada rotlardan oluşabilecek gergi elemanlarından bahsediyor. Otomobil bir yayaya çarpacağını algılarsa gergi elemanları darbenin etkisini yumuşatmak için gevşetilecek ve böylece insanların hayatta kalma şansı artacak.

Yayalar ve otomobiller ayırt edilebilecek

İlginç olan şey bu sistemin yayalar ile otomobiller arasında ayrım yapabilecek olması. Bu yöntemle aracın dış kaplaması bir insana çarpmadan önce yumuşayacağı gibi bir başka bir otomobile veya sert bir yüzeye çarpılacağını algıladığı anda sertliğini koruyabilecek.

Teknoloji, hemen hemen tüm arabalarda çalışabilirken Waymo'nun patenti otonom arabalar için özel olarak hazırlamasının mantıklı bir nedeni var. Sürücüsüz otomobiller bağlı (connected) olacakları için birbirlerine çarpma olasılıkları daha düşük olacak ancak yayalardan kaçınma konusunda çok iyi olmayabilirler. Yeni güvenlik özelliği de bu düşünülerek tasarlanmış durumda.

https://www.theverge.com/2017/8/13/16131816/waymo-patent-self-driving-car-safety-bendy-crumple