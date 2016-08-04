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DJI dünyanın ilk drone parkını açıyor

Ünlü drone üreticisi DJI sadece insansız hava araçlarına özel şekilde tasarlanan dünyanın ilk parkında hem acemi hem de profesyonel pilotların uçuş yeteneklerini arttırmalarını sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Drone sahipleri için test uçuşları yapabilecekleri uygun koşullarda bir yer bulabilmek büyük önem taşıyor. Özelikle insansız hava araçlarıyla yeni tanışan kişiler kontrol ve sürüş kabiliyetlerini arttırabilmek için ilk etapta park ya da halı saha gibi düz, çevresinde binaların ve insanların çok fazla bulunmadığı mekanları tercih ediyorlar. Böylelikle yeterli profesyonelliğe ulaşana kadar ne kendilerine ne de çevrelerine zarar vermekten kurtuluyorlar.
Drone sektörünün en önemli isimlerinden DJI ise açmaya hazırlandığı dünyanın ilk insansız hava aracı parkında hem amatörlere hem de profesyonellere hitap etmeye hazırlanıyor. Güney Kore'nin Yongin şehrinde hizmete sunulacak 1,395 metrekare büyüklüğündeki DJI Arena'dadrone pilotlarının ihtiyaç duyabileceği neredeyse tüm ekipmanlar mevcut.LED aydınlatmalarla donatılan yarış parkuruna sahip parkta ayrıca bakım istasyonları, yaralanmaları önlemek için güvenlik ağları ve drone kamerasındaki görüntülerin eş zamanlı şekilde aktarılacağı ekranlar bulunuyor.
Herhangi bir güvenlik endişesi yaşamadan amatör pilotların uçuş yeteneklerini arttırmalarını, profesyonellerin ise parkurda kıyasıya mücadele etmelerini sağlayacak DJI Arena’nın yaklaşık bir ay içerisinde kapılarını açacağı belirtiliyor. Ayrıca edinilen bilgilere göre ilerleyen dönemlerde uluslararası drone turnuvalarının da bu arenada gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

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