Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Desktop Speaker 2 Pro uygun fiyat ile geliyor

    Redmi Desktop Speaker 2 Pro hoparlör modeli uygun fiyat etiketine rağmen kapsamlı bir RGB LED aydınlatma modülü, 4 adet ses sürücüsü, kablosuz bağlantı gibi özellikler sunuyor.

    Redmi Desktop Speaker 2 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yeni masa üstü hoparlör modeli Redmi Desktop Speaker 2 Pro’yu kitle fonlama platformu üzerinde bağış desteğine sundu. Hoparlör beklenen desteğe ulaştıktan sonra global pazarda satışa sunulacak.

    Redmi Desktop Speaker 2 Pro özellikleri ve fiyatı

    Silindir şeklinde tasarımı olan Redmi Desktop Speaker 2 Pro hoparlör modeli 2 adet 10W racetrack sürücü ve iki adet pasif radyatörden oluşuyor. Sürücüler 53 derece açıyla yerleştirilmiş ve oturan kişiye en doğal dinleme pozisyonunu sunuyor. Enerji için ise prize bağımlılık söz konusu.

    Sadece kulağa güvenerek yapılan dinleme testinden başarıyla geçen cihaz CGEC Golden Ear sertifikasına sahip. DSP dijital ses işlemcisi gürültüyü en aza indirirken özel olarak optimize edilmiş 5 farklı ekolayzır modu yer alıyor. Dahili mikrofon arka plan gürültüsünü engellerken 3.5mm jak girişinden harici mikrofon da takılabiliyor.

    24 adet RGB LED modül çalan müziğe dinamik bir şekilde eşlik ederken 6 farklı aydınlatma modu üretebiliyor. 2 adet tuş ve 1 adet tekerlek ile kontroller sağlanırken C-Hub yazılımı da alternatif oluyor. Bluetooth 5.3, Aux, USB bağlantıları olan Redmi Desktop Speaker 2 Pro hoparlör modeli 52$ fiyat etiketine sahip. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 3 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kırşehir tıp attex kullananlar yorumları tusa girmeden doktor olunur mu gta vice city türkçe yama braxis balata

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum