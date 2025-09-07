Redmi Desktop Speaker 2 Pro uygun fiyat ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi yeni masa üstü hoparlör modeli Redmi Desktop Speaker 2 Pro’yu kitle fonlama platformu üzerinde bağış desteğine sundu. Hoparlör beklenen desteğe ulaştıktan sonra global pazarda satışa sunulacak.

Redmi Desktop Speaker 2 Pro özellikleri ve fiyatı

Silindir şeklinde tasarımı olan Redmi Desktop Speaker 2 Pro hoparlör modeli 2 adet 10W racetrack sürücü ve iki adet pasif radyatörden oluşuyor. Sürücüler 53 derece açıyla yerleştirilmiş ve oturan kişiye en doğal dinleme pozisyonunu sunuyor. Enerji için ise prize bağımlılık söz konusu.

Sadece kulağa güvenerek yapılan dinleme testinden başarıyla geçen cihaz CGEC Golden Ear sertifikasına sahip. DSP dijital ses işlemcisi gürültüyü en aza indirirken özel olarak optimize edilmiş 5 farklı ekolayzır modu yer alıyor. Dahili mikrofon arka plan gürültüsünü engellerken 3.5mm jak girişinden harici mikrofon da takılabiliyor.

24 adet RGB LED modül çalan müziğe dinamik bir şekilde eşlik ederken 6 farklı aydınlatma modu üretebiliyor. 2 adet tuş ve 1 adet tekerlek ile kontroller sağlanırken C-Hub yazılımı da alternatif oluyor. Bluetooth 5.3, Aux, USB bağlantıları olan Redmi Desktop Speaker 2 Pro hoparlör modeli 52$ fiyat etiketine sahip.

