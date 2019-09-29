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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DTS Sound Unbound, Microsoft Mağazasında yayınlandı

    DTS, stereo kulaklıklara çevresel ses kabiliyeti kazandıran uygulaması DTS Sound Unbound'ı Microsoft Mağazası üzerinden yayınladı. Uygulama ilk haliyle 11 adet oyunu destekliyor.
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    Windows
    Gökhan G.
    Editör
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    DTS Sound Unbound, Microsoft Mağazasında yayınlandı

    Çevresel ses dendiğinde akla gelen teknolojilerden biri olan DTS (Digital Theater Systems), Windows 10’da kullanabileceğimiz yeni “DTS Sound Unbound” uygulamasını yayınladı. Microsoft’un “Uzamsal Ses” platformu üzerinde geliştirilen uygulama, birçok kulaklığı 3D ses üretebilir hale getirdiği iddiasına sahip.

    450’den fazla kulaklığı destekleyen uygulama ne yazık ki bazı hi-res kulaklıklarla uyumlu değil ve bütün oyunlarla da çalışmıyor. Çıkış anıyla birlikte sadece 11 oyuna destek veren uygulama; “Gears 5, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Origins, For Honor, Final Fantasy XV, Resident Evil 2, Metro Exodus, The Division 2” ile birlikte kullanılabiliyor. Uygulamanın ise henüz Xbox One desteği yok. Ancak yakın zamanda söz konusu konsola da bu desteğin geleceği ifade edilmiş.

    Uygulama hem DTS Headphone:X hem de film izlerken kullanabileceğiniz DTS:X isimli iki farklı moda sahip. İki hafta süresince ücretsiz olarak deneyebileceğiniz uygulamayı beğenip satın almak isterseniz; 56,25 TL karşılığında hem DTS Headphone:X hem de DTS:X’e sahip olabilirsiniz. Bu fiyatın yurtdışında 19.99 dolar olduğunu düşünürsek, Microsoft’un ülkemiz için belirlediği tutarın oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz.



    https://www.engadget.com/2019/09/27/dts-sound-unbound-spatial-audio-pc-games/ Yorum Yaz
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