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    WhatsApp, Windows uygulamasını bırakıyor: Yerine Web sürümü geliyor

    WhatsApp, Windows için sunduğu yerel uygulamayı rafa kaldırıyor. Yerine, web tabanlı bir sürüm getiriliyor ancak bu değişim, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

    Windows’taki yerel WhatsApp uygulaması kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, Windows kullanıcıları için önemli bir değişikliğe imza atıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın Windows’taki yerel uygulaması kaldırılıyor, yerine ise Web sürümü geliyor. Yeni beta sürümüyle ortaya çıkan bu değişiklik, uygulamanın görünümünden bildirim sistemine kadar pek çok unsurunu etkiliyor.

    Meta'dan geriye doğru adım

    Windows’taki yerel WhatsApp uygulaması kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Mevcut WhatsApp Windows uygulaması.

    Geliştiricilerin açıklamasına göre, WhatsApp artık Windows’ta yerel (WinUI) bir uygulama olmaktan çıkıyor ve sadece Edge WebView2 teknolojisi kullanılarak hazırlanmış bir web varyantı haline geliyor. Bu da uygulamanın, aslında sadece web sürümünün masaüstü kopyası olduğu anlamına geliyor.

    Windows’taki yerel WhatsApp uygulaması kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Gelecek yeni sürüm.

    Bu dönüşümün kullanıcılar açısından en olumsuz yönlerinden biri, daha sade arayüz ve azalan sistem entegrasyonu. Web sürümünün RAM kullanımı yerel uygulamaya kıyasla daha fazla. Ayrıca, bildirim sistemi ve ayarlar menüsü gibi işlevler de basitleştirilmiş durumda. Uygulama artık Windows 11’in doğal görünümüne de sahip değil. Buna karşın Meta, yeni beta sürümle birlikte Kanallar ve Topluluklar gibi özelliklerin yanı sıra Durum için ek işlevler sunduğunu belirtiyor.

    Meta'nın bu kararı almasındaki temel neden, teknik açıdan daha kolay bir bakım süreci. Tek bir kod tabanı üzerinden hem web hem de masaüstü uygulamalarını güncellemek daha az maliyetli. Ancak kullanıcı deneyimi göz önüne alındığında, bu değişiklik bir geriye gidiş anlamı taşıyor. Zira WhatsApp, daha önce yerel Windows ve macOS uygulamalarının, daha yüksek performans, daha fazla güvenilirlik ve üretkenlik artırıcı özellikler sunduğunu vurguluyordu.

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