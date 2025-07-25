Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft’un Recall özelliğine Brave ve AdGuard engeli

    Microsoft’un tartışmalı Recall özelliği, gizliliği tehdit ettiği gerekçesiyle Brave ve AdGuard tarafından engellendi. Recall özelliği daha önce ilk olarak Signal tarafından engellenmişti.

    Microsoft’un Recall özelliğine Brave ve AdGuard engeli Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un tartışmalı Recall özelliği, giderek daha fazla yazılım geliştiricisinin tepkisini çekiyor. Kullanıcı ekranlarını arka planda otomatik olarak kaydeden bu yapay zeka destekli özellik, şimdi de popüler tarayıcı Brave ve reklam engelleyici AdGuard tarafından engellenebiliyor. Daha önce gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal, Recall’u engelleyen ilk uygulamalardan biri olmuştu.

    Recall’a bir engel daha

    AdGuard, resmi blog yazısında Recall’un ciddi bir gizlilik riski taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: “Arka planda ekran görüntüsü alma fikri çok rahatsız edici. Sistem, herhangi bir anda özel bir sohbet penceresinin, kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz bir çevrimiçi formun veya kaydetmek istemediğiniz kişisel bir şeyin ekran görüntüsünü alabilir.”

    Brave cephesi ise bu kararda Signal’den ilham aldıklarını belirtiyor. Şirket, Windows 11 ve üzeri sistemlerde Recall’un tarayıcıdan varsayılan olarak devre dışı bırakılacağını, ancak isteyen kullanıcılar için bir açma seçeneği sunulacağını duyurdu. Brave, Recall’u engellemek için Microsoft’un tarayıcılara tanıdığı bir imkandan yararlandı.

    Recall özelliği, Signal tarafından ilk olarak Mayıs ayında engellenmişti. Uygulama, Microsoft’un geliştiricilere ince ayar yapabilecekleri denetimler sunmamasını sert bir dille eleştirmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akü kutup başı sökmenin faydaları iş bankası kumbarası nasıl açılır capcut mod apk siri konuşmuyor mercedes c180 kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum