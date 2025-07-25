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Tam Boyutta Gör Microsoft’un tartışmalı Recall özelliği, giderek daha fazla yazılım geliştiricisinin tepkisini çekiyor. Kullanıcı ekranlarını arka planda otomatik olarak kaydeden bu yapay zeka destekli özellik, şimdi de popüler tarayıcı Brave ve reklam engelleyici AdGuard tarafından engellenebiliyor. Daha önce gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal, Recall’u engelleyen ilk uygulamalardan biri olmuştu.

Recall’a bir engel daha

AdGuard, resmi blog yazısında Recall’un ciddi bir gizlilik riski taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: “Arka planda ekran görüntüsü alma fikri çok rahatsız edici. Sistem, herhangi bir anda özel bir sohbet penceresinin, kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz bir çevrimiçi formun veya kaydetmek istemediğiniz kişisel bir şeyin ekran görüntüsünü alabilir.”

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Brave cephesi ise bu kararda Signal’den ilham aldıklarını belirtiyor. Şirket, Windows 11 ve üzeri sistemlerde Recall’un tarayıcıdan varsayılan olarak devre dışı bırakılacağını, ancak isteyen kullanıcılar için bir açma seçeneği sunulacağını duyurdu. Brave, Recall’u engellemek için Microsoft’un tarayıcılara tanıdığı bir imkandan yararlandı.

Recall özelliği, Signal tarafından ilk olarak Mayıs ayında engellenmişti. Uygulama, Microsoft’un geliştiricilere ince ayar yapabilecekleri denetimler sunmamasını sert bir dille eleştirmişti.

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Microsoft’un Recall özelliğine Brave ve AdGuard engeli

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