Microsoft’un Recall özelliğine Brave ve AdGuard engeli

Recall’a bir engel daha
AdGuard, resmi blog yazısında Recall’un ciddi bir gizlilik riski taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: “Arka planda ekran görüntüsü alma fikri çok rahatsız edici. Sistem, herhangi bir anda özel bir sohbet penceresinin, kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz bir çevrimiçi formun veya kaydetmek istemediğiniz kişisel bir şeyin ekran görüntüsünü alabilir.”
Brave cephesi ise bu kararda Signal’den ilham aldıklarını belirtiyor. Şirket, Windows 11 ve üzeri sistemlerde Recall’un tarayıcıdan varsayılan olarak devre dışı bırakılacağını, ancak isteyen kullanıcılar için bir açma seçeneği sunulacağını duyurdu. Brave, Recall’u engellemek için Microsoft’un tarayıcılara tanıdığı bir imkandan yararlandı.
Recall özelliği, Signal tarafından ilk olarak Mayıs ayında engellenmişti. Uygulama, Microsoft’un geliştiricilere ince ayar yapabilecekleri denetimler sunmamasını sert bir dille eleştirmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya