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    Anlık Bildirim

    Windows 10 kullanıcılarına müjde: 1 yıl daha destek geliyor!

    Windows 10 kullanıcıları artık ücretsiz güvenlik güncellemelerinden faydalanabilecek. Microsoft, ESU programını genişletti ve tüm bireysel kullanıcıları kapsama aldı.

    Windows 10 kullanıcılarına müjde: 1 yıl daha destek geliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 14 Ekim 2025'te sona erecek Windows 10 desteğine ilişkin daha önce sadece Insider kullanıcılarına sunduğu Extended Security Updates (ESU) programının kapsamını genişletti. Artık tüm Windows 10 kullanıcıları, bazı koşulları yerine getirerek bir yıl daha ücretsiz güvenlik güncellemeleri alabilecek. İşte yapılması gerekenler...

    Windows 10 için destek süresi uzatıldı

    Kaçıranlar için Microsoft'un ESU programı, uzun süredir ücretli olarak sunuluyordu. Ancak şirketin son açıklamasıyla, belirli şartları karşılayan kullanıcılar bu güncellemeleri ücretsiz olarak edinebilecek. Ücretsiz destek için yapılması gerekenler ise oldukça basit. Kullanıcıların, cihazlarındaki ayarları bir Microsoft hesabı aracılığıyla bulut ortamına yedeklemesi gerekiyor.

    Windows 10 kullanıcılarına müjde: 1 yıl daha destek geliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bu işlemi kolaylaştırmak için Windows Ayarları menüsüne ve bildirim paneline bir kayıt sihirbazı ekliyor. Kullanıcılar buradan, yalnızca birkaç tıklamayla ESU programına katılabiliyor. OneDrive üzerinden yapılan bu yedekleme işlemi ise, 5 GB'lık ücretsiz depolama alanı ile sınırlı.

    Şu an için güncelleme desteğinin yalnızca güvenlik yamalarını kapsadığını belirtmekte fayda var. Yani özellik güncellemeleri veya hata düzeltmeleri bu pakete dahil değil. Görünüşe göre Microsoft, kullanıcıların en azından bir yıl daha Windows 10'la kalmasını kolaylaştırarak. Bu da, yeni PC'ye geçiş planı yapan kullanıcılar için kısa vadeli bir nefes alma şansı sunabilir.

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    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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