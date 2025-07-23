Windows 10 kullanıcılarına müjde: 1 yıl daha destek geliyor!

Windows 10 için destek süresi uzatıldı
Kaçıranlar için Microsoft'un ESU programı, uzun süredir ücretli olarak sunuluyordu. Ancak şirketin son açıklamasıyla, belirli şartları karşılayan kullanıcılar bu güncellemeleri ücretsiz olarak edinebilecek. Ücretsiz destek için yapılması gerekenler ise oldukça basit. Kullanıcıların, cihazlarındaki ayarları bir Microsoft hesabı aracılığıyla bulut ortamına yedeklemesi gerekiyor.
Şu an için güncelleme desteğinin yalnızca güvenlik yamalarını kapsadığını belirtmekte fayda var. Yani özellik güncellemeleri veya hata düzeltmeleri bu pakete dahil değil. Görünüşe göre Microsoft, kullanıcıların en azından bir yıl daha Windows 10'la kalmasını kolaylaştırarak. Bu da, yeni PC'ye geçiş planı yapan kullanıcılar için kısa vadeli bir nefes alma şansı sunabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya