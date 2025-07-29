Windows 11'e gelecek yepyeni özellikler açıklandı: Copilot Vision ve daha fazlası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için planladığı 25H2 sürümü için hazırlıkları tamamlamak üzere. Son olarak yeni paylaşılan "26200.5722" kodlu Insider sürüm, önemli yenilikler getiriyor. Yeni sürümde, hem işlevsellik hem de kullanıcı deneyimi açısından önemli gelişmeler var. İşte Windows 11 için planlanan başlıca yenilikler...

Ayarları sizin yerinize yapabilen yapay zeka

Tam Boyutta Gör Windows 11'in yeni yapısı, Copilot+ bilgisayarlarda "Ayarlar" uygulamasına doğal dil işleme desteği getiriyor. Kullanıcılar artık ayarları elle aramak yerine, "Fare imlecim çok küçük" gibi doğrudan ifadelerle sorunlarını belirtebilecek. Sistem, bu talepleri anlayarak çözüm adımlarını otomatik şekilde sunacak. AMD ve Intel işlemcili Copilot+ cihazlarda çalışacak bu sistem, küçük dil modeli (Mu) ile destekleniyor.

Görsel sonuçlar, bildirim merkezi ve kilit ekranı

Windows 11 görev çubuğundaki arama bölümü, artık görsel içerikleri de doğrudan ızgara görünümünde sunabiliyor. Diğer tarafta bildirim merkezi, artık ikincil monitörlerde de aktif olabiliyor. Ayrıca takvim üzerinde saniyeleri gösteren büyük saat görünümü destekleniyor. Kilit ekranı widget seçenekleri de güncellenerek kullanıcı tercihlerine göre daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Copilot Vision ile ekrandaki işlemleri tanıyan destek sistemi

Tam Boyutta Gör Yeni tanıtılan Copilot Vision özelliği, ekran içeriğini analiz ederek kullanıcılara öneriler sunabiliyor. Hangi uygulamada ne tür eylemler yapılabileceğini belirleyen bu sistem, Copilot üzerinden etkinleştirilebilecek ve özellikle üretkenlik araçlarıyla entegre çalışacağını söyleyelim.

Edge Game Assist: Oyunculara özel ipuçları

Edge tarayıcısı, oyuncular için geliştirilen yeni bir eklentiyle geliyor. Xbox Game Bar üzerinden etkinleştirilebilen bu özellik, oyun oynarken ipuçları, rehberler ve önerilen bağlantıları gösteriyor.

Paint ve Snipping Tool’a yapay zeka araçları

Tam Boyutta Gör Bir diğer yenilikse Paint uygulamasına gelen etiket oluşturucu. Ayrıca "nesne seçimi" aracıyla görsellerdeki nesneler kolayca ayrıştırılabiliyor. Snipping Tool'a ise "mükemmel ekran görüntüsü" ve "renk seçici" gibi yeni araçlar eklendi. Bu sayede ekranın seçilen kısmı otomatik hizalanarak daha net sonuçlar sunulabiliyor. Renk kodları da artık doğrudan kopyalanabiliyor.

Click to Do için animasyonlu eğitim

Tam Boyutta Gör Microsoft, "Click to Do" özelliğine yeni bir başlangıç eğitimi ekliyor. Bu rehber, kullanıcıların seçili metinlerden görev oluşturmasına yardımcı olacak. Örneğin, bir metni seçip Word belgesi başlatmak, toplantı planlamak ya da sesli okuma başlatmak gibi işlevler artık adım adım öğretilecek. Eğitim, ilk kullanımda gösterilecek ve dileyenler daha sonra da erişebilecek.

Fotoğraflara ışık efekti ekleme

Photos uygulamasında sadece Copilot+ cihazlarda kullanılabilen "Relight" özelliği, görüntülere üç farklı sanal ışık kaynağı yerleştirerek profesyonel ışıklandırma sağlıyor.

Görev Yöneticisi yeni hesaplama yöntemi ve Windows 10 için destek takvimi

Tam Boyutta Gör Görev Yöneticisi'nin CPU kullanım hesaplama yöntemi, artık sektör standartlarıyla uyumlu hale getiriliyor. Yeni "CPU Utility" sütunu, önceki değerlere ulaşmak isteyenler için isteğe bağlı olarak eklenebiliyor. Son olarak Microsoft, Windows 10'un resmi desteğini 14 Ekim 2025'te sonlandıracak. Bu geçiş sürecinde kullanıcılar için genişletilmiş güvenlik güncellemesi (ESU) programı sunulacak. Programa, Ayarlar uygulaması üzerinden kayıt olunabilecek.

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Windows 11 için yepyeni özellikler açıklandı! İşte yenilikler

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