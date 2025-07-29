Windows 11'e gelecek yepyeni özellikler açıklandı: Copilot Vision ve daha fazlası

Windows 11 görev çubuğundaki arama bölümü, artık görsel içerikleri de doğrudan ızgara görünümünde sunabiliyor. Diğer tarafta bildirim merkezi, artık ikincil monitörlerde de aktif olabiliyor. Ayrıca takvim üzerinde saniyeleri gösteren büyük saat görünümü destekleniyor. Kilit ekranı widget seçenekleri de güncellenerek kullanıcı tercihlerine göre daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuyor.
Copilot Vision ile ekrandaki işlemleri tanıyan destek sistemi
Edge Game Assist: Oyunculara özel ipuçları
Edge tarayıcısı, oyuncular için geliştirilen yeni bir eklentiyle geliyor. Xbox Game Bar üzerinden etkinleştirilebilen bu özellik, oyun oynarken ipuçları, rehberler ve önerilen bağlantıları gösteriyor.
Paint ve Snipping Tool’a yapay zeka araçları
Click to Do için animasyonlu eğitim
Fotoğraflara ışık efekti ekleme
Photos uygulamasında sadece Copilot+ cihazlarda kullanılabilen "Relight" özelliği, görüntülere üç farklı sanal ışık kaynağı yerleştirerek profesyonel ışıklandırma sağlıyor.
Görev Yöneticisi yeni hesaplama yöntemi ve Windows 10 için destek takvimi