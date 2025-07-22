Microsoft, Windows 11’deki yavaşlık sorunlarına karşı harekete geçti

25H2 güncellemesi performans odaklı olacak
Şirket, yayınladığı yeni test sürümüyle birlikte kullanıcıların yaşadığı "yavaşlık" sorunlarına dair daha ayrıntılı geri bildirim toplayacak bir sistemi devreye aldı. Windows Insider kullanıcıları, bilgisayarlarında yavaşlama hissettikleri anda Geri Bildirim Merkezi üzerinden bu durumu ilettiklerinde sistem, otomatik olarak performans günlüklerini Microsoft'a gönderecek.
Bu yeni sistem yıl sonunda beklenen 25H2 büyük güncellemesi kapsamında daha kapsamlı performans ve güvenilirlik iyileştirmelerinin habercisi niteliğinde. Microsoft, geçtiğimiz yıl da Windows 11 için bazı performans düzenlemeleri yapmıştı. Görev çubuğu, bildirim alanı ve hızlı ayarlar paneli gibi kullanıcı arayüzü bileşenleri hızlandırılmış, başlangıçta çalışan uygulamaların sistem üzerindeki etkisi azaltılmıştı.
Sadece işletim sistemi tarafında değil, sürücü kalitesi konusunda da yeni adımlar atılıyor. Microsoft, 25H2 sürümünden itibaren sürücü sertifikasyon sürecinde statik analiz zorunluluğu getirecek. Bu sayede sürücülerin dağıtım öncesinde daha sıkı testlerden geçmesi ve olası hataların erkenden tespit edilmesi hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: