Microsoft, Windows 11’deki yavaşlık sorunlarına karşı harekete geçti

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Tam Boyutta Gör Windows 11’in Ekim 2021’de piyasaya sürülmesinden bu yana özellikle belirli donanımlarda performans sorunları zaman zaman gündeme geldi. Yeni nesil hibrit işlemcilerde oyun performansının beklenen seviyede olmaması ya da genel kullanımda Windows 10’a kıyasla daha "hantal" hissettirmesi, kullanıcıların dikkat çektiği başlıca konular arasında yer alıyordu. Microsoft şimdi bu sorunlara daha kapsamlı bir yaklaşım getiriyor.

25H2 güncellemesi performans odaklı olacak

Şirket, yayınladığı yeni test sürümüyle birlikte kullanıcıların yaşadığı "yavaşlık" sorunlarına dair daha ayrıntılı geri bildirim toplayacak bir sistemi devreye aldı. Windows Insider kullanıcıları, bilgisayarlarında yavaşlama hissettikleri anda Geri Bildirim Merkezi üzerinden bu durumu ilettiklerinde sistem, otomatik olarak performans günlüklerini Microsoft'a gönderecek.

Bu yeni sistem yıl sonunda beklenen 25H2 büyük güncellemesi kapsamında daha kapsamlı performans ve güvenilirlik iyileştirmelerinin habercisi niteliğinde. Microsoft, geçtiğimiz yıl da Windows 11 için bazı performans düzenlemeleri yapmıştı. Görev çubuğu, bildirim alanı ve hızlı ayarlar paneli gibi kullanıcı arayüzü bileşenleri hızlandırılmış, başlangıçta çalışan uygulamaların sistem üzerindeki etkisi azaltılmıştı.

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Sadece işletim sistemi tarafında değil, sürücü kalitesi konusunda da yeni adımlar atılıyor. Microsoft, 25H2 sürümünden itibaren sürücü sertifikasyon sürecinde statik analiz zorunluluğu getirecek. Bu sayede sürücülerin dağıtım öncesinde daha sıkı testlerden geçmesi ve olası hataların erkenden tespit edilmesi hedefleniyor.

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Microsoft, Windows 11’in performans sorununa karşı harekete geçti

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