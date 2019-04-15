DVD ve Blu-ray satışları son 5 yılda yarı yarıya azaldı

Teknoloji Editörü
Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından her yıl yayınlanan THEME adlı ev eğlence pazarı raporu, izleyicilerin fiziksel medyadan yayın hizmetlerine geçişindeki artışı onayladı. Yayınlanan yeni rakamlara göre, son 5 yıl içinde DVD ve Blu-ray satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.
Çevirimiçi akış hizmetleri popüler
IHS Markit ve Digital Entertainment Group'tan veri alan THEME raporuna göre, DVD, Blu-ray ve UltraHD Blu-ray'lerin global fiziksel satışları 2018'de 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satış, 25,2 milyar dolar olan 2014'ten bu yana yüzde 48 azaldı. Fiziksel medya satışlarındaki düşüş eğilimine rağmen, küresel ev eğlence tüketici harcamaları 2014 yılındaki 40,9 milyar dolar ve 2017'deki 48.1 milyar dolara oranla, yüzde 16 artış göstererek 55,7 milyar dolara yükseldi.Küresel ev eğlence hizmetleri satışlarındaki büyüme, 2018'de ilk kez kablo aboneliklerini geçen akış hizmeti aboneliklerinin sürekli olarak büyümesinden kaynaklanıyor. Kablo hizmeti abonelikleri 2018'de yüzde 2 azalıp 556 milyona düşerken, Netflix ve Amazon Prime gibi servislere abonelikler yüzde 27 artış göstererek 613,3 milyona ulaştı. Apple ve Disney'in de çevirimiçi akış hizmeti pazarına girmesi ile bu rakamların daha da artması bekleniyor.
https://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2019/03/MPAA-THEME-Report-2018.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiziksel medyayı her zaman sevmişimdir ama fahiş fiyatlar yüzünden 1.5 yılı geçti alamıyorum.
Eğer böyle devam ederse bir daha asla almam
DVD filmler :
Ben Robot (2004)
Yarının Sınırında (2014)
Çelik Adam (2013)
Karayip Korsanları (2003)
Karayip Korsanları 2 (2006)
Karayip Korsanları 3 DVD + Bonus Disc (2007)
Büyük Hazine (2004)
Casino Royale (2006)
Quantum of Solace (2008)
Skyfall (2012)
Spectre (2015)
Zor Ölüm (1988)
Zor Ölüm 4 (2007)
Çılgın Max Öfkeli Yollar (2015)
Taşıyıcı 2 (2005)
Terminator 2: Judgment Day + Bonus Disc (1991)
Scarface (1983)
Büyük Hesaplaşma (1995)
Halk Düşmanları (2009)
Black Mass (2015)
Miller's Crossing (1990)
Tanrı Kent (2002)
No Country for Old Men (2007)
Taxi Driver (1976)
Madagaskar (2005)
Madagaskar 2 (2008)
Madagaskar 3 (2012)
Aman Tanrım (2003)
Altın Şans (2008)
Kuş Kafesi (1996)
Çöküş (2004)
Apocalypse Now DVD + Bonus Disc (1979)
2001: Bir Uzay Destanı (1968)
Gravity (2013)
Contact (1997)
Acımasız Hayat (2005)
Güneşin Karanlığında (2011)
Cast Away (2000)
Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (2008)
Joe Black (1998)
Aliens / Sinema Versiyonu + Uzun Versiyon (1986)
Alien 3 / Sinema Versiyonu + Uzun Versiyon (1992)
Kuzuların Sessizliği (1991)
Yedi (1995)
Gazap Ateşi (2004)
Leon / Yönetmenin Kurgusu DVD + Bonus Disc metal kutulu (1994)
Da Vinci Şifresi (2006)
Prestij (2006)
Batman Başlıyor DVD + Bonus Disc (2005)
The Matrix Reloaded DVD + Bonus Disc (2003)
The Matrix Revolution (2003)
The Time Machine (2002)
National Security (2003)
Get on Up (2014)
Lethal Weapon (1987)
Bitirim İkili 3 (2007)
Thelma & Louise (1991)
Top Gun (1986)
Vay Anam Vay 2 (2006)
Nothing to Lose (1997)
The Thing (1982)
Yarından Sonra (2004)
Mission to Mars (2000)
X-Men 3 (2006)
Kanlı Elmas (2006)
Ocean's Eleven (2001)
Poseidon DVD + Bonus Disc (2006)
Showtime (2002)
Blu ray filmler :
X-Men (2000)
X-Men Origins Wolverine (2009)
The Wolverine (2013)
Yenilmezler (2012)
Galaksinin Koruyucuları (2014)
İnanılmaz Örümcek Adam 2 Blu ray 2D Mastered in 4K + 3D (2014)
Örümcek Adam 2 (2004)
Ninja Kaplumbağalar (2014)
Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden (2016)
Star Trek (2009)
Star Trek Into Darkness (2013)
Alien (1979)
Interstellar Blu ray + Bonus Disc (2014)
2012 (2009)
John Wick (2014)
RoboCop (2014)
Pacific Rim Blu ray + Bonus Disc (2013)
Kara Şövalye (2008) korsan ￼
Kara Şövalye Yukseliyor Blu ray + Bonus Disc (2012)
The Matrix (1999) korsan ￼
Terminator Salvation (2009) korsan ￼
Avatar (2009) korsan ￼
Apocalypto (2006) korsan ￼
Her Şeyin Teorisi (2014)
Spotlight (2015)
Piyanist (2002)
Son Dalga Tahiti Blu ray 2D + 3D (2009)
Fantastic Mr. Fox (2009)
The Pirates! Band of Misfits Blu ray 2D + 3D (2012)
Çizmeli Kedi (2011)
Rio (2011)
Köfte Yağmuru 2 Blu ray 2D + 3D (2013)
4.7 ve 8.5 GB lık Dvd lerini düşürseler çok güzel olur
Yakinda da artik sadece stream cihazlar kullanacagiz her sey sanal olacak koca koca kasalar harddiskler usbler falan olmayacak
Bakalim ondan sonra ne olacak
2 Misafir
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