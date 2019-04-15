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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DVD ve Blu-ray satışları son 5 yılda yarı yarıya azaldı

Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, çevrimiçi akış hizmetlerinin çoğalması, DVD ve Blu-ray satışlarını son 5 yılda yarıya düşürdü.
1 ay
3,3b
2
25
Blu-Ray / DVD Player
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından her yıl yayınlanan THEME adlı ev eğlence pazarı raporu, izleyicilerin fiziksel medyadan yayın hizmetlerine geçişindeki artışı onayladı. Yayınlanan yeni rakamlara göre, son 5 yıl içinde DVD ve Blu-ray satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Çevirimiçi akış hizmetleri popüler

IHS Markit ve Digital Entertainment Group'tan veri alan THEME raporuna göre, DVD, Blu-ray ve UltraHD Blu-ray'lerin global fiziksel satışları 2018'de 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satış, 25,2 milyar dolar olan 2014'ten bu yana yüzde 48 azaldı. Fiziksel medya satışlarındaki düşüş eğilimine rağmen, küresel ev eğlence tüketici harcamaları 2014 yılındaki 40,9 milyar dolar ve 2017'deki 48.1 milyar dolara oranla, yüzde 16 artış göstererek 55,7 milyar dolara yükseldi.
Küresel ev eğlence hizmetleri satışlarındaki büyüme, 2018'de ilk kez kablo aboneliklerini geçen akış hizmeti aboneliklerinin sürekli olarak büyümesinden kaynaklanıyor. Kablo hizmeti abonelikleri 2018'de yüzde 2 azalıp 556 milyona düşerken, Netflix ve Amazon Prime gibi servislere abonelikler yüzde 27 artış göstererek 613,3 milyona ulaştı. Apple ve Disney'in de çevirimiçi akış hizmeti pazarına girmesi ile bu rakamların daha da artması bekleniyor.

https://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2019/03/MPAA-THEME-Report-2018.pdf Yorum Yaz
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kayamtky 1 ay en beğenilen
Gayet normal, internet çağında yaşıyoruz.
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olağan_şüpheli 1 ay
Yarıya yarıya düşmüşse yine iyi satmış demektir.
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Red_devil33 1 ay
cd dvd blue ray devri benim için çoktan bitti.
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Mr. Cheritto 1 ay
Elimdeki tüm orijinal disklere sarıldım aglıyorum


Fiziksel medyayı her zaman sevmişimdir ama fahiş fiyatlar yüzünden 1.5 yılı geçti alamıyorum.
Eğer böyle devam ederse bir daha asla almam

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



DVD filmler :

Ben Robot (2004)

Yarının Sınırında (2014)

Çelik Adam (2013)

Karayip Korsanları (2003)

Karayip Korsanları 2 (2006)

Karayip Korsanları 3 DVD + Bonus Disc (2007)

Büyük Hazine (2004)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

Zor Ölüm (1988)

Zor Ölüm 4 (2007)

Çılgın Max Öfkeli Yollar (2015)

Taşıyıcı 2 (2005)

Terminator 2: Judgment Day + Bonus Disc (1991)

Scarface (1983)

Büyük Hesaplaşma (1995)

Halk Düşmanları (2009)

Black Mass (2015)

Miller's Crossing (1990)

Tanrı Kent (2002)

No Country for Old Men (2007)

Taxi Driver (1976)

Madagaskar (2005)

Madagaskar 2 (2008)

Madagaskar 3 (2012)

Aman Tanrım (2003)

Altın Şans (2008)

Kuş Kafesi (1996)

Çöküş (2004)

Apocalypse Now DVD + Bonus Disc (1979)

2001: Bir Uzay Destanı (1968)

Gravity (2013)

Contact (1997)

Acımasız Hayat (2005)

Güneşin Karanlığında (2011)

Cast Away (2000)

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (2008)

Joe Black (1998)

Aliens / Sinema Versiyonu + Uzun Versiyon (1986)

Alien 3 / Sinema Versiyonu + Uzun Versiyon (1992)

Kuzuların Sessizliği (1991)

Yedi (1995)

Gazap Ateşi (2004)

Leon / Yönetmenin Kurgusu DVD + Bonus Disc metal kutulu (1994)

Da Vinci Şifresi (2006)

Prestij (2006)

Batman Başlıyor DVD + Bonus Disc (2005)

The Matrix Reloaded DVD + Bonus Disc (2003)

The Matrix Revolution (2003)

The Time Machine (2002)

National Security (2003)

Get on Up (2014)

Lethal Weapon (1987)

Bitirim İkili 3 (2007)

Thelma & Louise (1991)

Top Gun (1986)

Vay Anam Vay 2 (2006)

Nothing to Lose (1997)

The Thing (1982)

Yarından Sonra (2004)

Mission to Mars (2000)

X-Men 3 (2006)

Kanlı Elmas (2006)

Ocean's Eleven (2001)

Poseidon DVD + Bonus Disc (2006)

Showtime (2002)


Blu ray filmler :

X-Men (2000)

X-Men Origins Wolverine (2009)

The Wolverine (2013)

Yenilmezler (2012)

Galaksinin Koruyucuları (2014)

İnanılmaz Örümcek Adam 2 Blu ray 2D Mastered in 4K + 3D (2014)

Örümcek Adam 2 (2004)

Ninja Kaplumbağalar (2014)

Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden (2016)

Star Trek (2009)

Star Trek Into Darkness (2013)

Alien (1979)

Interstellar Blu ray + Bonus Disc (2014)

2012 (2009)

John Wick (2014)

RoboCop (2014)

Pacific Rim Blu ray + Bonus Disc (2013)

Kara Şövalye (2008) korsan



Kara Şövalye Yukseliyor Blu ray + Bonus Disc (2012)

The Matrix (1999) korsan



Terminator Salvation (2009) korsan



Avatar (2009) korsan



Apocalypto (2006) korsan



Her Şeyin Teorisi (2014)

Spotlight (2015)

Piyanist (2002)

Son Dalga Tahiti Blu ray 2D + 3D (2009)

Fantastic Mr. Fox (2009)

The Pirates! Band of Misfits Blu ray 2D + 3D (2012)

Çizmeli Kedi (2011)

Rio (2011)

Köfte Yağmuru 2 Blu ray 2D + 3D (2013)
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trojana 1 ay
Digiturkum vardi, iptal edip netflix e geçtim, diğer şeyleride youtube den ve internetten takip ediyorum. Hukumet medyayi ele geçirdi ama izlenme ve takip oranlari içler acisi. İleride ulusal kanal felan kalmaz, herşey internet yayinina donuyor.
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IbolarKisilikBozuklugu 1 ay
Müzik albümleri de artık internettten satılıyor.DVD devri bitti.
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ONUR_345241 1 ay
Uygun fiyata satsalar yine alırım format Cd si yaparim. Usb den yapinca bazen sorun yasatabiliyor. Her usb olmuyor falan bir kere içinden silince dosyayi bir daha tutturamıyorsun.
4.7 ve 8.5 GB lık Dvd lerini düşürseler çok güzel olur
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lawbreaker 1 ay
Bluray maalesef dvd gibi olamadı özellikle bizde bunda internet hızlarının artması da etkili ama asıl önemlisi fiyatlar. Adamın bir ayda internete ödediği paradan pahalıya bluray film satarsan adam onun ripini max 1 saate indirir izler
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The.Mafia 1 ay
İnternet çağında normal CD devri bitti gibi artık
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hamza5806 1 ay
Bir devir daha kapandı
Yakinda da artik sadece stream cihazlar kullanacagiz her sey sanal olacak koca koca kasalar harddiskler usbler falan olmayacak
Bakalim ondan sonra ne olacak
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TeslanınKalfası 1 ay
Ahh ahh yıllar önce dvd playerimiz vardı. Sürekli cd doldurttururdum bilgisayarcıda. Harry potter 1. Filmde ilk sahne dumbledorundu. Tüplü televizyonda izlemesi çok hoş olurdu. Işıklar kapalı tabii
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Redunay 1 ay
Dünyada yarı yarıya azaldı, türkiye de bitti.
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