DVD ve Blu-ray satışları son 5 yılda yarı yarıya azaldı

Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından her yıl yayınlanan THEME adlı ev eğlence pazarı raporu, izleyicilerin fiziksel medyadan yayın hizmetlerine geçişindeki artışı onayladı. Yayınlanan yeni rakamlara göre, son 5 yıl içinde DVD ve Blu-ray satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Çevirimiçi akış hizmetleri popüler

IHS Markit ve Digital Entertainment Group'tan veri alan THEME raporuna göre, DVD, Blu-ray ve UltraHD Blu-ray'lerin global fiziksel satışları 2018'de 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satış, 25,2 milyar dolar olan 2014'ten bu yana yüzde 48 azaldı. Fiziksel medya satışlarındaki düşüş eğilimine rağmen, küresel ev eğlence tüketici harcamaları 2014 yılındaki 40,9 milyar dolar ve 2017'deki 48.1 milyar dolara oranla, yüzde 16 artış göstererek 55,7 milyar dolara yükseldi.

https://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2019/03/MPAA-THEME-Report-2018.pdf

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Küresel ev eğlence hizmetleri satışlarındaki büyüme,'de ilk kez kablo aboneliklerini geçenaboneliklerinin sürekli olarak büyümesinden kaynaklanıyor. Kablo hizmeti abonelikleri 2018'deazalıpdüşerken,vegibi servislere aboneliklerartış göstererekulaştı.ve'in de çevirimiçi akış hizmeti pazarına girmesi ile budaha da artması bekleniyor.