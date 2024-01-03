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    2024 yılının merakla beklenen dizileri

    2024, yabancı dizileri sevenler için harika geçecek gibi görünüyor. Yeni The Walking Dead dizisi, Bridgerton 3. sezon, Fallout dizisi... İşte 2024'te çıkacak diziler:

    Hollywood, 2023'te hem yazarlar hem de aktörlerin grev kararı almasıyla film ve dizi prodüksiyonu durma noktasına geldi. Kaçınılmaz olarak, en popüler ve en çok izlenen dizilerin beklenen devam sezonları gelmedi. Örneğin; Stranger Things, The White Lotus, The Last of Us’ın yeni bölümleri 2025’e kadar gelmeyecek. Ancak, 2024’te de çok güzel filmler-diziler izleyicilerle buluşacak. 2024'te başlayacak dizileri merak edenler için bir liste hazırladık.

    2024'te çıkacak yabancı diziler 🍿

    2024 yılının beklenen yabancı dizileri Tam Boyutta Gör
    2024 yılında da aksiyon, macera, korku, bilim kurgu, fantastik, süper kahraman gibi farklı türde pek çok yeni dizi izleyeceğiz. İşte Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, Hulu, HBO Max dahil çeşitli dijital platformlarda yayınlanacak 2024 dizileri:

    1️⃣ Echo

    Echo dizisi Disney Plus Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreni’nin tatil dizisi Hawkeye’ın spin-off’u olan Echo, Disney, Hulu ve Marvel Studios için birçok ilki temsil ediyor. Echo, TV-MA olarak derecelendirilen ilk Marvel Studios dizisi ve ilk kez bir MCU dizisi yayınlandığı gün bütünüyle izlenebilecek. Yine ilk kez bir Marvel dizisi Disney+ ve Hulu’da eş zamanlı olarak yayınlanacak. Echo, organize suçtaki köklerinden vazgeçerek bir süper kahramana dönüşen Maya Lopez’in kanun dışı yolculuğunu konu alacak. Anlaşılan Vincent D’Onofrio ve Charlie Cox’un ön planda olacağı dizinin 1. sezonu beş bölüm içerecek ve tek seferde yayınlanacak.
    • Yayın tarihi: 9 Ocak 2024
    • Platform: Disney+ ve Hulu
    • Tür: Aksiyon

    2️⃣ Avatar: The Last Airbender (Live Action)

    Avatar: The Last Airbender Live Action dizisi 2024 Netflix Tam Boyutta Gör
    Sevilen animasyon dizisi One Piece’in canlı aksiyon uyarlaması Avatar: The Last Airbender, 2024’ün merakla beklenen yapımlarından. Yeni Avatar dizisi, Katara (Kiawentiio) kardeşler ve Sokka (Ian Ousley) tarafından 100 yıl sonra bir buz kütlesinden kurtarılan ünlü hava ükücü Aang’i (Gordon Cormier) konu alıyor. Üçlü, Zuko’nun (Dallas Liu) oğlu olan Ateş Lordu Ozai’nin liderliğindeki Ateş Ulusu’nu yenmek amacıyla Aang’in tüm elementlerin kontrolünde ustalaşmasına yardımcı olmak için bir maceraya çıkıyor.
    • Yayın tarihi: 22 Şubat 2024
    • Platform: Netflix
    • Tür: Macera

    3️⃣ The Walking Dead: The Ones Who Live

    The Walking Dead The Ones Who Live dizisi AMC Tam Boyutta Gör
    Michonne (Danai Gurira) ve Rick Grimes (Andrew Lincoln), The Walking Dead: The Ones Who Live’da geri dönüyor. Yeni The Walking Dead dizisi, bu iki karakterin yeniden bir araya gelmesi ve aşk hikayelerinin devamı etrafında şekillenecek. Ayrıca Walking Dead: The Ones Who Live'ın yeni atmosferi, izleyicilerin ana dizide Rick ve Michonne'u en son gördükleri tarzdan uzaklaşacak ancak serinin genel ruhunu koruyacak. Dizide ayrıca daha fazla aksiyon ve duygu yüklü sahneler olacak. The Walking Dead evrenine ikinci sezonda dahil olan Danai Gurira, yalnızca kahraman Michonne olarak geri dönmekle kalmayacak aynı zamanda yeni dizinin ortak yaratıcılarından biri olarak da görev yapacak. Andrew Lincoln, ilk sezondan beri dizide yer alan ve ailesini kurtarmak için köprüyü havaya uçurduktan sonra dokuzuncu sezonda öldüğü varsayılan, şeriften zombi avcısına dönüşen Rick olarak geri dönecek. Yeni Yürüyen Ölüler dizisi, AMC’nin online platformunda yayınlanacak.
    • Yayın tarihi: 25 Şubat 2024
    • Platform: AMC
    • Tür: Korku, Dram, Bilim Kurgu

    4️⃣ Mr. & Mrs. Smith

    Mr. & Mrs. Smith dizisi 2024 Amazon Prime Tam Boyutta Gör
    Mr. & Mrs. Smith, başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin paylaştığı 2005 yapımı filmin yeniden uyarlaması. Dizide ilginç olarak sekizinci bölüm sonunda karakterlerin birbirini tanıyacağı söyleniyor. Donald Glover ve Francesca Sloane’un imzasını taşıyan orijinal Amazon Prime dizisi, John ve Jane Smith olarak bilinen iki yabancının yüksek riskli görevleri tamamlamak üzere bir araya getirilmesini konu alıyor. Dünyayı dolaşan ama kim olduklarını bilmeyen bir çifti izleyeceğiz. Paul Dano, John Turturro, Sarah Paulson, Parker Posey, Alexander Skarsgård ve Eiza González'in de aralarında olduğu etkileyici konuk oyuncu kadrosunun yanı sıra kara komedi, büyük aksiyon ve etkileyici romantizm izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
    • Yayın tarihi: 2 Şubat 2024
    • Platform: Amazon Prime
    • Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

    5️⃣ True Detective: Night Country

    True Detective: Night Country dizisi Max Tam Boyutta Gör
    HBO’nun eleştirmenlerce beğenilen antoloji suç draması True Detective’in son sezonunun üzerinden dört yıl geçti. 14 Ocak’ta HBO platformunda izleyicilerle buluşacak True Detective: Night Country, Alaska’da geçiyor ve bir araştırma tesisindeki sekiz bilim adamının ortadan kaybolmasının ardındaki gizemi konu alıyor. Alaska’nın karanlığında olayı araştıran isimler; dedektif Evangeline Navarro (Kali Reis) ve Liz Danvers (Jodie Foster). Diziyi yazıp yöneten isimse Issa López. True Detective: Night Country, True Detective dizisi, kadın sesiyle ve kadın bakış akışıyla anlatılsaydı nasıl olurdu diyenler için yanıt niteliğinde.
    • Yayın tarihi: 14 Ocak 2024
    • Platform: HBO
    • Tür: Suç, Dram, Gizem

    6️⃣ Fallout

    Fallout dizisi 2024 Amazon Prime Tam Boyutta Gör
    Fallout oyunu serisi, Bethesda’nın en iyi ve en kapsamlı serilerinden biri. Interplay'in 1997 tarihli ilk Fallout oyunundan çevrimiçi çok oyunculu Fallout 76'ya kadar, çok sayıda farklı karakterle tanıştık. Güç zırhı, gulyabaniler, süper mutantlar ve tuhaf silahlar… Tüm bunlar Fallout hayranlarının yalnızca hayal edebileceği şeyler ancak hepsi yeni canlı aksiyon dizisinde olacak. Nükleer bir savaştan yüzlerce yıl sonra geçen video oyunu uyarlaması, tüm hayatını bir nükleer sığınakta geçiren genç, saf bir kadını (Ella Purnell) konu alıyor. Fragmana göre, Fallout, Amazon Prime’ın Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ve Zaman Çarkı dizileri kadar etkileyici olacak. Dizide Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury ve Chris Parnell gibi büyük oyuncular da rol alıyor. The Last of Us ve The Witcher gibi diziler, oyundan uyarlamanın iyi uygulanması durumunda yeni izleyici kitleleri oluşturabileceğini kanıtladı. Fallout, bir sonraki hit olabilir.
    • Yayın tarihi: 12 Nisan 2024
    • Platform: Amazon Prime
    • Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera, Dram

    7️⃣ House of the Dragon 2. sezon

    House of the Dragon Sezon 2 2024 Max Tam Boyutta Gör
    Emma D’Arcy, Matt Smith ve Olivia Cooke'un başrol oynadığı HBO'nun Game of Thrones spin-off'u, 2024 yazında House of the Dragon'un 2. sezonla geri dönmesiyle ekranları yeniden canlandıracak. George R.R. Martin'in Ateş ve Kan romanından uyarlanan House of the Dragon, Game of Thrones'tan yaklaşık 200 yıl öncesini konu alıyor ve Kral Viserys ile Targaryen iç savaşının hikayesini anlatıyor.
    • Yayın tarihi: 2024 yazı
    • Platform: HBO
    • Tür: Fantastik, Dram, Aksiyon, Macera

    8️⃣ 3 Body Problem

    3 Body Problem dizisi 2024 Netflix Tam Boyutta Gör
    Liu Cixin'in en çok satan bilim kurgu kitabı, insanlığın uzaylılarla karşılaşmasını konu alan roman üçlemesinin ilki ancak hikaye, ortalama bilim kurgu macerasının çok daha ötesine uzanıyor. Hikaye, askere alınan ve uzaylılarla iletişim kurmaya çalışacağı bir askerî üsse gönderilen bilim insanı Ye Wenjie'yi konu alıyor. Sert bilim kurgu sevenler, bu diziyi merakla bekliyor.
    • Yayın tarihi: 21 Mart 2024
    • Platform: Netflix
    • Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera, Dram, Fantastik

    9️⃣ Daredevil: Born Again

    Daredevil: Born Again dizisi 2024 Netflix Tam Boyutta Gör
    Daredevil: Born Again, gündüzleri kör bir avukat, geceleri süper kahraman olan Matt Murdock’ın (Charlie Cox) hikayesinin devamı. Matt’i hem Spider-Man: No Way Home hem de She-Hulk: Attorney at Law’da görmüş olsak da Born Again, Netflix’in 2018’de iptal edilen Daredevil dizisinden bu yana karakterin hikayesinin ilk kez doğru bir şekilde araştırıldığı anı işaret edecek. Dizi, mini dizi olarak duyuruldu ancak toplam 18 bölümden oluşacak.
    • Yayın tarihi: 2024
    • Platform: Netflix
    • Tür: Süper Kahraman, Aksiyon, Suç

    🔟 The Penguin

    The Penguin dizisi 2024 HBO Max Tam Boyutta Gör
    The Penguin, suç dram türündeThe Batman’in ilk spin-off dizisi olacak. 2022 filminde yaşanan olayların bir hafta sonrasını konu alan filmde gangsterler, suç baronu Carmine Falcone’in (John Turturro) ölümünün ardından Gotham City'nin köhne bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için çabalıyor. Penguin'in iktidara yükselişinin önünde duran en önemli kişilerden biri, How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Cristin Milioti'nin canlandırdığı Falcone’in kızı olacak. Sekiz bölümlük ilk sezonun yapımcılığını The Batman yönetmeni Matt Reeves üstleniyor.
    • Yayın tarihi: 2024
    • Platform: Max
    • Tür: Suç, Dram, Fantastik

    2024'te çıkacak diziler bunlarla sınırlı değil. Masters of the Air (Apple TV+), Halo 2. Sezon (Paramount+), Shogun (FX), Star Trek: Discovery 5. Sezon (Paramount+), Bridgerton 3. Sezon (Netflix), Andor 2. Sezon (Disney+), Cobra Kai 6. Sezon (Netflix), The Umbrella Academy 4. Sezon (Netflix) You 5. Sezon (Netflix) ve daha birçok yabancı dizi izleyicisiyle buluşacak.

    2023 yılında The Last of Us ve The Boys spin-off’u Gen V gibi çoğu kişinin beklediği dizilerden Foundation, The Fall of the House of Usher (Usher Evi’nin Çöküşü) ve The Wheel of Time (Zaman Çarkı) gibi türün öne çıkanlarına birçok dizi gördük. 2024’te heyecanlandıran pek çok dizi var. True Detective: Night Country, Orphan Black: Echoes gibi yepyeni sezonlar ve spin-off’lar, House of the Dragon ve Abbott Elementary gibi ekranlara geri dönen favoriler var. Yıl boyunca yeni diziler duyurulmaya devam edecek. 2024’te çıkacak en iyi yabancı dizilerden bazılarını burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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