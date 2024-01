2024 yılının merakla beklenen dizileri

Hollywood, 2023'te hem yazarlar hem de aktörlerin grev kararı almasıyla film ve dizi prodüksiyonu durma noktasına geldi. Kaçınılmaz olarak, en popüler ve en çok izlenen dizilerin beklenen devam sezonları gelmedi. Örneğin; Stranger Things, The White Lotus, The Last of Us’ın yeni bölümleri 2025’e kadar gelmeyecek. Ancak, 2024’te de çok güzel filmler-diziler izleyicilerle buluşacak. 2024'te başlayacak dizileri merak edenler için bir liste hazırladık.

2024'te çıkacak diziler bunlarla sınırlı değil. Masters of the Air (Apple TV+), Halo 2. Sezon (Paramount+), Shogun (FX), Star Trek: Discovery 5. Sezon (Paramount+), Bridgerton 3. Sezon (Netflix), Andor 2. Sezon (Disney+), Cobra Kai 6. Sezon (Netflix), The Umbrella Academy 4. Sezon (Netflix) You 5. Sezon (Netflix) ve daha birçok yabancı dizi izleyicisiyle buluşacak.

2023 yılında The Last of Us ve The Boys spin-off’u Gen V gibi çoğu kişinin beklediği dizilerden Foundation, The Fall of the House of Usher (Usher Evi’nin Çöküşü) ve The Wheel of Time (Zaman Çarkı) gibi türün öne çıkanlarına birçok dizi gördük. 2024’te heyecanlandıran pek çok dizi var. True Detective: Night Country, Orphan Black: Echoes gibi yepyeni sezonlar ve spin-off’lar, House of the Dragon ve Abbott Elementary gibi ekranlara geri dönen favoriler var. Yıl boyunca yeni diziler duyurulmaya devam edecek. 2024’te çıkacak en iyi yabancı dizilerden bazılarını burada bulabilirsiniz.

