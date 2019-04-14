Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10 5G kullanıcıları, 5G bağlantısı kurmakta zorlanıyorlar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un en yeni amiral gemisi olan Galaxy S10 5G modeli için bazı sıkıntılar bildirilmeye başlandı. Kullanıcılar 5G bağlantısında problem yaşadıklarını belirtiyorlar.
1 ay
3,6b
1
11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji devi Samsung'un 5 Nisan tarihinde satışa sunduğu Galaxy S10 5G modeliyle ilgili çeşitli geri bildirimler gelmeye başladı. Cihazı alan bazı kullanıcılar 5G bağlantısı ve hızında tutarsızlıklar yaşadıklarını belirterek, bağlantılarının tamamen koptuğunu ifade ediyorlar.

Samsung güncellemeleri yayınladık diyor

Business Korea'nın haberine göre Güney Kore'deki kullanıcılar, Galaxy S10'un 5G bağlantısının bazen koptuğunu ve yeniden bağlantı kurmak için cihazın birkaç kez yeniden başlatılması gerektiğinden şikayetçiler. Galaxy S10 5G, 5G sinyalinin yeterince güçlü olmadığı alanlarda 5G'den 4G'ye geçmek için ayrı antenler ile birlikte geliyor. Ancak, belirtilen kaynağa göre, Samsung bu davranışı çözmek için çeşitli güncellemeler sunmasına rağmen, bazı durumlarda veri bağlantısı tamamen kesiliyor.
Aslında bu haberlerin en endişe verici kısmı ise Samsung, bu sorunu düzeltmek için yapabileceği tüm yazılım güncellemelerini yayınladığını belirtiyor. Aynı zamanda yerel baz istasyonlarına da yazılım güncellemelerini gönderdiğini ve sorunun yaşanmaması gerektiğini savunuyor. Bu durum kısıtlı bir kullanıcı grubunu da etkiliyor olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde Samsung bu sorunu tamamen çözmek için ne gibi adımlar atacak.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=30743 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Penah000000 1 ay
zamanın da yeni 4G çıkdığında da böyleydi. çözüldü işte, hepimoz 4G deyik, nasıl unutduz o günleri ))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 1 ay
5g çıkmış da bizim haberimiz yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Derdiniz batsın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 ay
Samsung ve diğer Android üreticilerinin yaptığı en hatalı stratejilerden biri emekleme aşamasında olan ve yeterince olgunlaşmamış teknolojilere sırf ilk olmak adına ürünlerinde yer vermeleridir. Bunun sonucunda olan kullanıcıya oluyor ceremesini kullanıcı çekiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 1 ay Mr. Jingles
Böyle cihazlar çıkmazsa 5G şebekesinin aktif olduğu ülkelerde insanlar nasıl 5G'den yararlanacak?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Daha çok beklerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 1 ay
Anten patlayana kadar sorun yoktur Samsung için. Anten patlama riski kesinse telefonları elden geçirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 ay
5G Güney Kore'de her yerde var mı ki bunu derdine düşmüşler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 1 ay
5g test asamasinda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3616 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung galaxy s10 5g ve
5 etiket daha 5g bağlantı sorunu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay DVD ve Blu-ray satışları son 5 yılda yarı yarıya azaldı 1 ay Profesyonel Nakliyat Hizmetleri 1 ay OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası 1 ay Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı 1 ay Pepsi, yapay takımyıldızları ile gökyüzünde enerji içeceği reklamı yapacak 1 ay Sony, politikalarını ihlal eden PlayStation Network kullanıcı adlarını sansürleyecek 1 ay Apple Arcade oyun servisi için 500 milyon dolarlık yatırım 1 ay Bilim insanlarından dinozorlara ait “parmak izi” keşfi 1 ay Hubble, gökyüzünün en parlak yıldız kümesini görüntüledi 1 ay Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacak 1 ay İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı 1 ay Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz 1 ay İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0 1 ay Automechanika 2019 Fuarında Nitro Group Standını Geziyoruz 1 ay Volkswagen, yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: 302 beygir güç ve 450 km menzil 1 ay Realme 3 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 1 ay Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor 1 ay Hafif bir esintide bile elektrik üretebilen jeneratör geliştirildi 1 ay Rusya, Facebook ve Twitter'a 50'şer dolar para cezası verdi 1 ay Redmi'nin CEO'su, Snapdragon 855'li amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını paylaştı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S10 5G kullanıcıları, 5G bağlantısı kurmakta zorlanıyorlar Sonraki Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 1 ay Bilim insanları beyin elektrotlarını yerleştirmek için bir çeşit dikiş makinesi geliştirdi 1 ay Denizlili iki lise öğrencisi insansı robot yaptı 1 ay Skynet geliyor mu, robotlar yerimizi alacak mı ? 1 ay Foxconn ile Hindistan'da da iPhone üretimi başlıyor 1 ay GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama 1 ay Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi 1 ay Samsung Galaxy S10 ve S10+ güncellemesi parmak izi okuyucuyu hızlandırıyor 1 ay Türkiye’de ve Dünya’da “Dijital Ekonomi” değişimi 1 ay Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir 1 ay Amazon’dan Spotify'ın rakibi olacak ücretsiz müzik hizmeti yakında gelebilir 1 ay Honor 8C mercek altında: Qualcomm işlemci kullanıyor 1 ay Atomic Heart ve Reflections RTX teknoloji demolarının indirilebilir sürümleri yayınlandı 1 ay Acer’dan 43 inçlik oyuncu monitörü 1 ay Twitch'den ücretsiz karaoke oyunu, Twitch Sings 1 ay WPA3 yaygınlaşamadan açığı bulundu 1 ay Samsung Galaxy M40, Wi-Fi sertifikasıyla görüldü 1 ay Şimdi de Honor 8S ortaya çıktı 1 ay Kasım ayında çıkacak Star Wars Jedi: Fallen Order’ın ilk videosu yayınlandı 1 ay Lockheed Martin, insanları Ay'a indirecek uzay aracını tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim