Samsung Galaxy S10 5G kullanıcıları, 5G bağlantısı kurmakta zorlanıyorlar

Teknoloji devi Samsung'un 5 Nisan tarihinde satışa sunduğu Galaxy S10 5G modeliyle ilgili çeşitli geri bildirimler gelmeye başladı. Cihazı alan bazı kullanıcılar 5G bağlantısı ve hızında tutarsızlıklar yaşadıklarını belirterek, bağlantılarının tamamen koptuğunu ifade ediyorlar.

Samsung güncellemeleri yayınladık diyor

Business Korea'nın haberine göre Güney Kore'deki kullanıcılar, Galaxy S10'un 5G bağlantısının bazen koptuğunu ve yeniden bağlantı kurmak için cihazın birkaç kez yeniden başlatılması gerektiğinden şikayetçiler. Galaxy S10 5G, 5G sinyalinin yeterince güçlü olmadığı alanlarda 5G'den 4G'ye geçmek için ayrı antenler ile birlikte geliyor. Ancak, belirtilen kaynağa göre, Samsung bu davranışı çözmek için çeşitli güncellemeler sunmasına rağmen, bazı durumlarda veri bağlantısı tamamen kesiliyor.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=30743

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Aslında bu haberlerin en endişe verici kısmı ise, bu sorunu düzeltmek için yapabileceği tüm yazılım güncellemelerinibelirtiyor. Aynı zamanda yerel baz istasyonlarına da ygönderdiğini ve sorunun yaşanmaması gerektiğini savunuyor. Bu durum kısıtlı bir kullanıcı grubunu da etkiliyor olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerdebu sorunu tamamen çözmek için ne gibi adımlar atacak.