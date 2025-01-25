Bir devrin sonu: Sony kayıt edilebilir ortam üretimini sonlandırıyor

Sony tarihi bir karar aldı
Kayıt edilebilir ortam dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Sony, aldığı tarihi bir kararla üretimi sonlandıracağını duyurdu. Şubat 2025 itibariyle kayıt edilebilir ortam üretimi sonlanacak ve sadece stokta olanlar satılacak. Üretimi sonlanan ortamlar BD-RE ve BD-R gibi 11 Blu-ray disk, MDW80T ve MMD-140B gibi MD depolama, mini diskler ve miniDV kasetler olarak sıralanıyor.
Sony dijital teknolojilerin gelişmesi nedeniyle fiziksel kayıt ortamlarına olan ilginin azaldığını ve ekonomik olarak artık bir avantajının olmadığını belirtiyor. Firma geçen yılın ortalarında bu kararı hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştı. Yine de halen sayısız kullanıcı bu tür kayıt ortamlarını benimsemeye devam ediyor. Ayrıca oyun dünyasında da halen fiziksel ortamlar satılmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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