David Fincher'ın yöneteceği Squid Game: America'nın çekim tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Squid Game'in ana serisi sona ermiş olsa da Netflix adına bir küresel bir fenomene dönüşen bu franchise ekranlarda kalmaya devam edecek. Nitekim Netflix daha şimdiden bir sonraki Squid Game dizisi için hazırlıklara başlamış durumda. Üstelik ABD'de geçecek bu yeni diziyi usta yönetmen David Fincher (Fight Club, Se7en) hazırlıyor.

Squid Game: America'nın Çekimlerine Şubat Ayında Başlanacak

Bir süredir gündemde olan Squid Game: America'dan en son haber aldığımızda, dizinin çekimlerine Aralık ayında başlanacağı söyleniyordu. Ancak dizinin sete çıkışı biraz daha geç bir tarihte olacak gibi görünüyor. Collider tarafından aktarılan son bilgilere göre Squid Game: America'nın çekimlerine 26 Şubat'ta başlanacak.

Dizinin çekimlerine dört ay gibi kısa bir süre kalmış olması, artık oyuncu kadrosunun da yavaş yavaş belli olacağı anlamına geliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir isim açıklanmış değil. Squid Game'in sonunda kısaca görünen Cate Blanchett'ın bu yeni dizide de rol alabileceği konuşuluyor ama şimdilik bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Squid Game: America, orijinal dizinin bir yeniden çevrimi değil spin-off'u, yani Amerika'da geçen bir uzantısı olacak. Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly'nin senaryosunu kaleme aldığı Squid Game: America, Los Angeles'ta geçecek..

