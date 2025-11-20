Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    David Fincher'ın yöneteceği Squid Game: America'nın çekim tarihi belli oldu

    Usta yönetmen David Fincher tarafından hazırlanan Squid Game: America'nın çekim tarihi belli oldu. Yeni Squid Game dizisi, sete beklenenden biraz daha geç çıkacak.       

    David Fincher'ın yöneteceği Squid Game: America'nın çekim tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Squid Game'in ana serisi sona ermiş olsa da Netflix adına bir küresel bir fenomene dönüşen bu franchise ekranlarda kalmaya devam edecek. Nitekim Netflix daha şimdiden bir sonraki Squid Game dizisi için hazırlıklara başlamış durumda. Üstelik ABD'de geçecek bu yeni diziyi usta yönetmen David Fincher (Fight Club, Se7en) hazırlıyor.

    Squid Game: America'nın Çekimlerine Şubat Ayında Başlanacak

    Bir süredir gündemde olan Squid Game: America'dan en son haber aldığımızda, dizinin çekimlerine Aralık ayında başlanacağı söyleniyordu. Ancak dizinin sete çıkışı biraz daha geç bir tarihte olacak gibi görünüyor. Collider tarafından aktarılan son bilgilere göre Squid Game: America'nın çekimlerine 26 Şubat'ta başlanacak.

    Dizinin çekimlerine dört ay gibi kısa bir süre kalmış olması, artık oyuncu kadrosunun da yavaş yavaş belli olacağı anlamına geliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir isim açıklanmış değil. Squid Game'in sonunda kısaca görünen Cate Blanchett'ın bu yeni dizide de rol alabileceği konuşuluyor ama şimdilik bu yönde bir açıklama yapılmadı.

    Squid Game: America, orijinal dizinin bir yeniden çevrimi değil spin-off'u, yani Amerika'da geçen bir uzantısı olacak. Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly'nin senaryosunu kaleme aldığı Squid Game: America, Los Angeles'ta geçecek..

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bursa dershane başarı sıralaması braun multiquick 7 ve 9 arasındaki fark dolorex kaç saatte bir içilir bioenerji yaptıranların yorumları whatsapp hesabını silince aynı numarayla tekrar açılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 40C
    TECNO Spark 40C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum