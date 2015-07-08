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Dalga jeneratörü ilk kez ABD şebekeleri için elektrik sağlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Dalga jeneratörü ilk kez ABD şebekeleri için elektrik sağlıyor
 
Son yıllarda alternatif enerji seçenekleri git gide artarken, dalgalardan enerji üretmeyi amaçlayan jeneratörler de uzunca bir süredir konuşuluyordu. Ancak Azura isimli bir prototip'in artık ABD şebekesi için elektrik üretmeye başladığı ve şebekeye elektrik üreten ilk dalga jeneratörü olduğu açıklandı.
Prototip kendi başına 20 kilowatt gibi düşük sayılabilecek güçte bir enerji üretiyor. Ancak ABD Enerji bakanlığı benzer şekilde birden fazla yapı kurularak elde edilecek temiz enerjinin kıyı şehirlerde elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtiyor.
Deniz Kuvvetleri tarafından destek verilen proje Northwest Energy Innovations adında bir şirket ile ortaklaşa yürütülüyor. Kurulan prototip yaklaşık 30 metre derinliğe kadar uzanırken, 45 tonluk kuvvete kadar hem kabarma (yukarı/aşağı) hem de dalgalanma (ileri/geri) hareketlerini elektrik enerjisine dönüştürebiliyor. Kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme işlemini üzerinde bulunan bir jeneratör yardımıyla yapan Azura daha sonra denizin altından bağlanan bir kablo ile ürettiği elektriği şebekeye iletiyor.
Prototipin denemelerine yaklaşık bir ay önce başladığı belirtilirken performansın sürekli olması jeneratörün test aşamasından çıkarılıp düzenli olarak üretime katılmasının önünü açmış durumda. Deniz Kuvvetleri ve Northwest Energy Innovations ikinci bir kurulum için benzer ancak çok daha büyük (60-80 metre) bir sistem hazırlayarak 1 MegaWatt elektrik üretmeyi amaçlıyor. Bu sistemin 2017 yılının başlarında tamamlanması planlanırken bu süre içerisinde de Azura'dan elde edilen deneyimler yeni projeye aktarılacak.

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Mesudum 4 yıl
Kimi yorumcular sanki "dalga" lafını duyunca düşmüş gibi yorumlar yazmışlar.
Seviyorum lan sizi! Sabah şekerleri!
Bu arada, CEO efendinin pozisyonla değil ama lokasyonla uyumlu kıyafeti de gözden kaçmamalı.
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12 Angry Men 4 yıl
İnsan nüfusu azalırsa dünya kurtulur.
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c36ab7c4 4 yıl 12 Angry Men
Azalma demeyelim de en azından sabit veye kontrol altına alınması şart bence de. Şu dünyada ki hemen hemen her sorun aşırı insan popülasyonunun kontrol altına alınmasıyla aşılabilir. Çocuk sahibi olmak bir lüks olmalı. Herkez çocuk sahibi olmamalı. Hele hele herkez sanki büyük marifetmiş gibi 3-4-5 çocuk sahibi olursa işimiz zor.
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byakrep 4 yıl
Adamlar dalga enerjisine geçti bizimkiler hala rüzgar türbini bile yapmıyorlar adam akıllı.
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Grasyas01 4 yıl
Bazı insanların bilim ile ilgilenmesi hoş
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PowerPC 4 yıl
bir denizler kalmıştı kirletmediğiniz oraları da doldurun.
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Gece772 4 yıl
Dalga ya geçmek olmaz şimdi yazık adamlar
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Redunay 4 yıl
Başlığı ABD şebekleri diye okudum
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SEO-Uzmanı 4 yıl
artık çok geç :) dünyanın çivisi çıktı bile :D
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